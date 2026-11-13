 Florin Grozea, despre „trădarea” lui Marius Moga: „A plâns. Nu știu dacă regreta”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

VideoFlorin Grozea, despre „trădarea” lui Marius Moga: „A plâns. Nu știu dacă regreta”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Florin Grozea, unul dintre fondatorii celebrei trupe românești HiQ, a vorbit în podcastul moderat de Mihai Morar despre începuturile formației, hit-urile lansate dar și trădarea pe care a simțit-o din partea fostului său coleg, Marius Moga.

Trădarea venită din partea lui Marius Moga
Trădarea venită din partea lui Marius Moga Foto: Captură video Youtube/Mastering the Music Business

Momentele de glorie ale trupei

Formată din Florin Grozea, Mihai Sturzu, Dana Nălbaru și Marius Moga, trupa Hi-Q a dominat topurile muzicale și a dezvoltat o divizie de producție puternică, lansând pe piață nume sonore ale industriei, precum Simplu, Accent, Sistem și TNT.

Situația s-a schimbat însă după plecarea Danei din trupă. La scurt timp, în momentul în care Florin și Mihai s-au întors dintr-un proiect televizat marca PrimaTv desfășurat pe litoral, au descoperit că activitatea studioului fusese reorganizată, iar Marius Moga își înființase un studio separat, fără ca ceilalți parteneri să fie informați în prealabil.

Vestea că Marius Moga a pornit solo pe acest drum a venit de la șeful casei de discuri alături de care colaborau, după ce a primit o factură emisă de o altă firmă înregistrată în Alba Iulia. 

„Numai că l-am auzit Alba Iulia, mi-a picat fisa că e Moga”, a relatat Florin Grozea.

La acel moment, Florin avea aproximativ 24 de ani și a recunoscut că nu era pregătit să gestioneze o asemenea situație. „Nu știam să manageriez treaba asta. Pur și simplu m-a luat tare prin surprindere”, a explicat acesta.

Discuția cu Marius Moga

Ulterior, el și Mihai Sturzu au mers să discute cu Marius Moga pentru a înțelege motivele deciziei. Întâlnirea a fost una încărcată emoțional, iar Moga a izbucnit în lacrimi. Florin a mărturisit pentru podcastul „Fain și Simplu” că nu poate înțelege nici până astăzi ce a însemnat, de fapt, acea reacție. Totuși, el nu exclude nici posibilitatea ca lacrimile să fi reprezentat o încercare de a influența situația

„Aș spune că îi părea rău și lui. El avea 21 de ani sau 20 de ani. Aș spune că a făcut-o din instinct sau, știi, n-a gândit-o până la capăt. Poate a plâns ca să ne manipuleze. Nu vom afla niciodată”.

În cele din urmă, Marius Moga a fost îndepărtat din compania fondată împreună, iar conflictul profesional a avut consecințe și asupra relației personale dintre cei implicați. Întrebat dacă au existat ani în care nu au mai vorbit, Florin a confirmat: „Da, da, da. A fost scandal. Eu țin ranchiună, Mihai Sturzu este mai flexibil, mai iertător”.

Ghid de cumpărături

horoscop zilnic jpg
Horoscop 13-19 noiembrie. Urmează o perioadă dificilă pentru Berbeci, Taurii au parte de oportunități financiare și profesionale Horoscop
banner alina laufer png
#Exclusiv Click!
Ce spune Alina Laufer despre al cincilea copil: „Ilan mă tot întreabă”. Avertismentul pe care i l-au dat medicii Vedete românești
image
Cine au fost soții din Oradea uciși în SUA de fostul ginere. Erau implicați în comunitatea românească din Cleveland și aveau trei copii adevarul.ro
image
Dilema unui român cu rate de 1.600 de euro pe lună, după un an fără serviciu. „Vinzi casa, plătești împrumutul și stai în chirie” adevarul.ro

Parteneri

image
România NU poate domina Polonia, dar o poate învinge! Atuurile lui Gică Hagi într-o analiză premium marca Fanatik www.fanatik.ro
image
O comună cu 3.400 de locuitori a rămas fără ultimul magazin alimentar. Cât au de mers până la primul aprozar observatornews.ro
image
De 10 ani, un bărbat de 75 de ani din Buzău face zilnic 15 km cu bicicleta ca să hrănească rațele sălbatice de pe un lac. Din banii lui www.antena3.ro
image
Nicușor Dan, la primul summit european dedicat exclusiv inteligenței artificiale. România cere măsuri împotriva atacurilor cibernetice www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Andreea Tonciu, femeia cu care Nicolae Mitea şi-ar fi tocat toată averea. Cum arată şi din ce face bani as.ro
image
Instituțiile statului care vor dispărea în urma reformei administrative. Ce s-a aflat despre directorii plătiţi cu zeci de mii de lei din banii romanilor playtech.ro
image
Academia Universității Craiova sub asediul interlopilor! Antrenorul spaniol atacat de un tip cu cagulă. Poliţia a deschis dosar penal. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
S-a aflat! Cine este, de fapt, tatăl lui Valerie Lungu de la Asia Express: „E sângele meu și ce?”. Wow, ce declarații!! www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ireal! E pur și simplu încremenită în timp. La anul face 50 de ani, dar arată aproape identic cum era la 20 de ani okmagazine.ro
image
Contesa desfrânată avea pofte de nestăvilit! A trecut din patul tatălui în cel al fiului, iar un alt amant i-a devenit ginere okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Marea duhoare” din Londra anului 1838, fenomenul care a dat naștere vampirului modern historia.ro
mircea badea cristiano ronaldo jpg
Mircea Badea, ironii la adresa lui Cristiano Ronaldo, după ce fotbalistul a anunțat că va produce și juca într-un serial TV: „Un fel de Sergiu Nicolaescu” PrimeTime
vaida si cheloo
#Asia Express
Mirela Vaida, dezvăluiri despre Cheloo după experiența Asia Express: „El ne certa ori de câte ori îi făceam un compliment” PrimeTime
serban hudiu asia express
Șerban Huidu i-a făcut praf pe Mirela Vaida și pe Maurice, dar a ridicat-o în slăvi pe Valerie Lungu după finala Asia Express: „Oameni falși, răutate ascunsă!” PrimeTime
image jpeg
Denise Rifai, în locul Marei Bănică la Antena Stars! Ce emisiune va prezenta: „Este cel mai frumos produs al meu” PrimeTime
banner Asia Express jpg
VideoCe vor face Gabi Torje și Alin Alexuc cu banii câștigați la Asia Express: „Nu sunt chiar atât de mulți!” PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
La 80 de ani, Elena Merișoreanu a fost în formă maximă la filmările pentru Revelion! Ce pantofi și-a luat solista pentru a rezista? Ornela Pasăre și-a rupt tocul dansând PrimeTime
netflix depositphotos1 jpeg
Serialul de pe Netflix care face furori în întreaga lume. S-a lansat pe 11 noiembrie și are 8 episoade pline de suspans și acțiune PrimeTime
Finaliștii Asia Express
#Asia Express
Câți bani ar fi câștigat Gabi Torje la „Asia Express” 2026. Suma primită de la Antena 1, după zece etape de competiție PrimeTime
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității actualitate.net
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața actualitate.net