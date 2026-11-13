Florin Grozea, despre „trădarea” lui Marius Moga: „A plâns. Nu știu dacă regreta”

Florin Grozea, unul dintre fondatorii celebrei trupe românești HiQ, a vorbit în podcastul moderat de Mihai Morar despre începuturile formației, hit-urile lansate dar și trădarea pe care a simțit-o din partea fostului său coleg, Marius Moga.

Trădarea venită din partea lui Marius Moga Foto: Captură video Youtube/Mastering the Music Business

Momentele de glorie ale trupei

Formată din Florin Grozea, Mihai Sturzu, Dana Nălbaru și Marius Moga, trupa Hi-Q a dominat topurile muzicale și a dezvoltat o divizie de producție puternică, lansând pe piață nume sonore ale industriei, precum Simplu, Accent, Sistem și TNT.

Situația s-a schimbat însă după plecarea Danei din trupă. La scurt timp, în momentul în care Florin și Mihai s-au întors dintr-un proiect televizat marca PrimaTv desfășurat pe litoral, au descoperit că activitatea studioului fusese reorganizată, iar Marius Moga își înființase un studio separat, fără ca ceilalți parteneri să fie informați în prealabil.

Vestea că Marius Moga a pornit solo pe acest drum a venit de la șeful casei de discuri alături de care colaborau, după ce a primit o factură emisă de o altă firmă înregistrată în Alba Iulia.

„Numai că l-am auzit Alba Iulia, mi-a picat fisa că e Moga”, a relatat Florin Grozea.

La acel moment, Florin avea aproximativ 24 de ani și a recunoscut că nu era pregătit să gestioneze o asemenea situație. „Nu știam să manageriez treaba asta. Pur și simplu m-a luat tare prin surprindere”, a explicat acesta.

Discuția cu Marius Moga

Ulterior, el și Mihai Sturzu au mers să discute cu Marius Moga pentru a înțelege motivele deciziei. Întâlnirea a fost una încărcată emoțional, iar Moga a izbucnit în lacrimi. Florin a mărturisit pentru podcastul „Fain și Simplu” că nu poate înțelege nici până astăzi ce a însemnat, de fapt, acea reacție. Totuși, el nu exclude nici posibilitatea ca lacrimile să fi reprezentat o încercare de a influența situația

„Aș spune că îi părea rău și lui. El avea 21 de ani sau 20 de ani. Aș spune că a făcut-o din instinct sau, știi, n-a gândit-o până la capăt. Poate a plâns ca să ne manipuleze. Nu vom afla niciodată”.

În cele din urmă, Marius Moga a fost îndepărtat din compania fondată împreună, iar conflictul profesional a avut consecințe și asupra relației personale dintre cei implicați. Întrebat dacă au existat ani în care nu au mai vorbit, Florin a confirmat: „Da, da, da. A fost scandal. Eu țin ranchiună, Mihai Sturzu este mai flexibil, mai iertător”.