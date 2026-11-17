Disputa dintre Claudia Pătrășcanu și fostul său partener, Gabi Bădălău, a ajuns din nou în atenția publicului, după ce artista a povestit la televizor prin ce trece de mai bine de cinci luni, de când fiul cel mic locuiește la Bolintin, împreună cu tatăl său. Situația a stârnit reacții și în rândul vedetelor, iar Mirela Vaida nu și-a ascuns empatia față de cântăreață. Moderatoarea emisiunii „Acces Direct” a vorbit despre hotărârile judecătorești și despre dreptul unei mame de a-și avea copiii alături.

Mirela Vaida a răbufnit în scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău Foto: Click!

Claudia Pătrășcanu a fost prezentă în cadrul emisiunii pentru a explica demersurile pe care le face ca să își aducă băiatul acasă, lângă fratele său. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul discuției, hotărârile instanței stabilesc domiciliul copilului la mamă și înscrierea acestuia la o unitate de învățământ din Constanța. În replică, Gabi Bădălău a criticat modul în care echipa emisiunii a prezentat situația, considerând că nu este una echilibrată.

Mirela Vaida, reacție după acuzațiile lui Gabi Bădălău

În calitate de moderatoare, Mirela Vaida a ținut să precizeze că rolul său este să prezinte cazul cu obiectivitate. Cu toate acestea, vedeta a recunoscut că îi este greu să rămână complet detașată atunci când ascultă povestea unei mame care își dorește să își aibă ambii copii aproape. Experiența personală, fiind mama a trei copii, o face să înțeleagă mai ușor suferința prin care trece Claudia Pătrășcanu.

Prezentatoarea a atras atenția și asupra deciziilor luate de instanță, amintind că acestea au stabilit atât domiciliul băiatului, cât și locul în care urma să fie înscris la școală.

„Încerc să fiu doar prezentator în această emisiune. Totuși, ne gândim că instanța a fost obiectivă, nu? Ăsta este rolul instanței. Pe mine mă puteți acuza. Sunt un om, vrând, nevrând, am sensibilitățile mele.

Sunt femeie, am trei copii acasă de vârsta copiilor voștri, înțeleg ce simte o mamă. Mă puteți acuza că sunt părtinitoare, deși știu că nu am voie și nu ar trebui să fiu, dar sunt un om. Eu nu pot să o ascult pe Claudia și să nu mă pun în locul ei. Nu pot să nu empatizez. Am în fața mea o mamă care își vrea copiii împreună. Încerc să fiu cât de obiectivă pot, dar, totuși, instanța a fost obiectivă.

A dat de două ori dreptate mamei! Copilul trebuia să meargă la școală la Constanța, unde a fost înscris. Avea program de vizită tatăl, iar domiciliul era la mamă”.

Și Critina Cioran este de partea Claudiei

La rândul său, și Cristina Cioran, care are doi copii, a transmis un mesaj scurt, dar sugestiv, pe contul său de Instagram, prin care și-a arătat solidaritatea față de situația prin care trece Claudia Pătrășcanu.

„Free Nicolas (n.r. Nicolas liber)”, a scris Cristina Cioran pe Instagram.

Mesajul a venit în contextul în care cazul a stârnit numeroase reacții în spațiul public, iar situația băiatului a devenit subiect de dezbatere.

Ce acuzații a făcut Claudia Pătrășcanu la adresa fostului partener

În aceeași intervenție televizată, artista a vorbit și despre tensiunile din relația cu Gabi Bădălău. Aceasta susține că fostul partener ar fi avut un comportament agresiv verbal în prezența copiilor și că ambii băieți ar fi fost puși sub presiune în legătură cu locul în care să locuiască.

Claudia Pătrășcanu a relatat inclusiv un moment în care Nicolas ar fi apelat la fratele său pentru ajutor, rugându-l să vină să îl ia de lângă tatăl lor.

„Încontinuu, mă jignea, îmi adresa injurii, țipa de față cu copiii. L-a pus pe cel mic, tot sub presiune, să îl convingă pe cel mare să plece și el la Bolintin. Iar cel mic spunea: «Te rog, Gaga, te rog. Vino tu, că eu nu pot să vin. Salvează-mă! Vino tu!».

Plângea. Taică-său vorbea la telefon și cineva îl învăța ce să îi îi spună lui Nicolas. Cel mare a zis: «Vin doar cât să te duc. Vin, că îmi e milă». Taică-său a pus o presiune prea mare pe amândoi”.

Cum se apără Gabi Bădălău

Omul de afaceri susține că poziția sa are legătură cu dorințele fiului în vârstă de 10 ani. Potrivit acestuia, băiatul nu ar vrea să se întoarcă la Constanța și și-ar dori să urmeze cursurile unei școli din București.

Gabi Bădălău a mai afirmat că a încercat să discute cu fosta parteneră despre variantele de educație potrivite pentru copil, însă nu ar fi primit răspuns la mesajele trimise. Acesta a explicat că a apelat la instanță pentru a obține acordul necesar.

„Nu s-ar fi ajuns la lucrul ăsta, dacă ea, ca mamă, înțelegea nevoile unui copil de 10 ani, care se exprimă, are dorințe și își dădea acordul, atunci când am invitat-o să vină și să alegem educația cea mai bună pentru copil.

Nu a răspuns la niciun mail, nu a vrut să își dea acordul. Ne luptăm pentru această suplinire acord mamă. […] Ea în fiecare zi l-a văzut pe copil, doar că el nu a vrut să meargă la Constanța. Copilul meu nu e un obiect!”.