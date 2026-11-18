Actorul care îi dă viață lui Celentano în „Las Fierbinți” a vorbit deschis despre perioada în care munca ajunsese să îi acapareze întreaga viață și despre momentul emoționant care l-a făcut să își schimbe complet prioritățile.

Mesajul care l-a „trezit” la realitate pe actor Foto: instagram/youtube

Burnout-ul, o realitate pentru actor

Invitat în podcastul „Salvat de Clopoțel”, actorul a mărturisit că, multă vreme, a confundat volumul mare de muncă cu succesul și importanța profesională. Privind acum în urmă, spune că acesta a fost unul dintre semnele clare că ajunsese într-un punct periculos.

„De foarte multe ori muncești mult și îți spui că, dacă lucrezi atât de mult, înseamnă că ești important. În realitate, nu ești nici important și nici nu ești bine”, a spus Adrian Vancincă.

Actorul a explicat că, la acea vreme, ignora semnalele care indicau instalarea epuizării și considera că sacrificiul personal este firesc atunci când îți dorești să reușești.

„Trebuie să recunoști astfel de lucruri. Sunt semne de burnout, de dependență de muncă. Se văd, dar alegi să nu le bagi în seamă pentru că ai impresia că acesta este destinul tău și că este normal să te sacrifici. Nu este deloc în regulă”, a mărturisit el.

Bilețelul primit de la fiica sa care l-a făcut să se oprească

Schimbarea de perspectivă nu s-a produs peste noapte. Actorul spune că au existat mai multe momente care l-au determinat să își reevalueze stilul de viață și relația cu familia.

Cel mai puternic dintre acestea a avut loc într-o noapte în care a ajuns foarte târziu acasă, după o zi lungă de muncă. „Am venit într-o seară acasă pe la 12 și jumătate noaptea și am găsit pe masa din bucătărie un bilet de la fiica mea, în care îmi spunea să mai stau și pe acasă, că îi e dor de mine”, și-a amintit actorul.

Mesajul l-a emoționat profund, mai ales că fetița era foarte mică la acel moment. „Era desenat foarte frumos, pe niște norișori. Abia învățase să scrie și erau și câteva greșeli. Te lovește direct în suflet”, a povestit acesta.

Actorul spune că acel bilet a reprezentat un semnal de alarmă pe care nu l-a mai putut ignora.

„Dacă se întâmplă asta și tu tot nu înțelegi nimic, atunci problema este la tine”, a concluzionat Adrian Vancică, cunoscut pentru rolul lui Celentano din „Las Fierbinți”.

Este Celentano din „Las Fierbinți” un tată autoritar?

Invitat la un interviu în cadrul rubricii „Salvat de clopoțel”, realizată de Sold Out Media, îndrăgitul actor a povestit cum gestionează relația cu copiii săi aflați la vârsta adolescenței, ce notă și-ar acorda pentru felul în care își îndeplinește rolul de tată, dar și cât de mult s-a schimbat comunicarea dintre generații în era tehnologiei și a inteligenței artificiale.

Întrebat cum se descurcă în calitate de părinte, Adrian Văncică a recunoscut că depune toate eforturile pentru a face lucrurile cât mai bine, chiar dacă rezultatele nu sunt întotdeauna perfecte.

Actorul a mărturisit că răbdarea este capitolul la care simte că mai are de lucrat, mai ales într-o etapă atât de intensă precum adolescența, pe care o descrie ca pe o perioadă ce „te pulsează” la fiecare pas.

„Pentru strădanie 10, pentru ce iese 8, facem media 9. (...) Te uiți la niște lucruri, știi că nu sunt bune, dar în același timp trebuie să-l lași să treacă prin ele și mă uit să nu cadă în prăpastie”, a mărturisit Adrian Văncică, subliniind că este conștient că această etapă plină de încercări este una trecătoare.