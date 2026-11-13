 Celentano, de la clovn într-un parc de distracții din Coreea de Sud la succesul din Las Fierbinți: „Întotdeauna am crezut în mine”
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VideoCelentano, de la clovn într-un parc de distracții din Coreea de Sud la succesul din Las Fierbinți: „Întotdeauna am crezut în mine”

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Adrian Văncică, actorul cunoscut publicului pentru rolul lui Celentano din serialul „Las Fierbinți”, a avut un parcurs profesional mai puțin obișnuit. Înainte de a deveni unul dintre actorii îndrăgiți de publicul din România, acesta a lucrat timp de un an în Coreea de Sud, într-un parc de distracții, unde susținea spectacole de clovn și numere de jonglerie.

Începuturile lui Adrian Văncică
Începuturile lui Adrian Văncică Foto: Captură video Youtube

Decizia de a pleca de la locul de muncă din Coreea de Sud

Deși experiența îi oferea stabilitate financiară și posibilitatea de a-și continua activitatea în străinătate, Adrian Văncică a decis să se întoarcă în România. Actorul a povestit că angajatorii sud-coreeni au încercat să îl convingă să rămână, propunându-i inclusiv o mărire de salariu și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

„Mi-au spus: «Uite, îți mărim salariul, rezolvăm lucrurile pentru tine. Ce nu-ți place, schimbăm». Nu, eu am terminat. Am văzut cum este, nu mai vreau”, a povestit actorul în cadrul podcastului „Salvat de clopoțel”.

Decizia nu a fost una ușoară, mai ales că veniturile pe care le putea obține în Coreea de Sud erau mult mai mari decât cele pe care le-ar fi câștigat în România la vremea respectivă. Cu toate acestea, Văncică știa că își dorește o carieră în actorie și că mediul profesional în care lucra în Asia nu îi oferea libertatea creativă de care avea nevoie.

„Știam că sunt actor și că nu puteam să fac asta acolo. Nu reușeam să-mi adaptez starea creativă la acea rigoare asiatică strictă”, a explicat el.

Actorul a descris programul de lucru din Coreea de Sud ca fiind extrem de strict, cu activități stabilite la ore precise, un ritm care nu se potrivea felului în care își dorea să își desfășoare activitatea artistică.

„Accept disciplina și rigoarea în profesia mea, care este puțin mai flexibilă. Cortina se ridică la ora șapte și atunci trebuie să fii talentat. Dar nu până în punctul în care să mă epuizez de sute de ori pe zi. Lasă-mă să-mi organizez singur timpul și să văd cum ajung la ora șapte pregătit să fiu talentat”, a mărturisit Adrian Văncică.

Rolul care i-a schimbat traiectoria carierei

Un alt moment important în evoluția sa profesională a fost rolul din filmul „Anul Nou care n-a fost”, care i-a oferit ocazia să exploreze o altă latură a talentului său actoricesc. Reacțiile spectatorilor l-au făcut să înțeleagă că publicul a descoperit noi posibilități de interpretare dincolo de personajele cu care era deja familiarizat, printre care cel mai cunoscut din palmaresul său, Celentano din Las Fierbinți.

„Prima reacție a fost: «Măi, tu poți să faci și asta?»”, a povestit actorul, referindu-se la felul în care oamenii au început să îl privească după apariția filmului.

Actorul a recunoscut că și-a dorit să iasă din zona în care era deja cunoscut și să demonstreze că poate aborda personaje diferite, cu registre și nuanțe actoricești variate.

Ce l-a ajutat cel mai mult pe actor în viață

Privind în urmă, actorul consideră că instinctul l-a ajutat în numeroase momente importante ale vieții. De altfel, acesta a vorbit și despre încăpățânarea de a renunța la situațiile în care simțea că nu își mai găsește locul, chiar dacă din exterior decizia putea părea riscantă.

„Când nu știi ce să faci, mergi pe instinctul tău. Este mult mai puternic”, este sfatul pe care Adrian Văncică spune că îl oferă tuturor celor care se confruntă cu alegeri dificile.

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