 Reclama cu Jude Bellingham a provocat haos în două mari capitale! Fanele au luat cu asalt străzile
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VideoReclama cu Jude Bellingham a provocat haos în două mari capitale! Fanele au luat cu asalt străzile

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Un fotbalist, un panou publicitar de peste 400 de metri pătrați și sute de oameni care se opresc în mijlocul agitației urbane pentru a-l fotografia. Jude Bellingham a devenit atracția momentului în New York și Londra, după apariția într-o campanie publicitară la lenjerie intimă. Imaginile cu starul lui Real Madrid au făcut furori, au atras mulțimi de admiratoare și au contribuit inclusiv la creșterea acțiunilor companiei.

Jude Bellingham
Jude Bellingham Foto: Getty

Jude Bellingham, imaginea care a transformat străzile din New York în atracție turistică

Cine spune că marile atracții din New York sunt doar Statuia Libertății, Times Square sau Empire State Building? În cartierul SoHo, un panou publicitar gigantic a devenit noul punct de atracție pentru localnici și turiști. Protagonistul este nimeni altul decât Jude Bellingham, fotbalistul englez de la Real Madrid.

Imaginea sportivului, protagonistul unei campanii de promovare a lenjeriei intime, ocupă o suprafață impresionantă de peste 400 de metri pătrați. Dimensiunile reclamei și apariția starului au atras imediat atenția trecătorilor, în special a admiratoarelor sale.

Reacțiile de pe străzi nu au întârziat să apară. Unele fanele au descris imaginea drept „cea mai frumoasă priveliște” din New York, iar altele au glumit că orașul nu mai are nevoie de Statuia Libertății atât timp cât îl are pe Jude Bellingham.

„Nu a venit să-și cumpere matcha sau o geantă de firmă, a venit să-l vadă pe Jude”

În SoHo, o simplă ieșire la cumpărături pare să fi căpătat un scop suplimentar pentru fanele fotbalistului. Panoul publicitar a devenit un adevărat magnet pentru telefoanele mobile și camerele de filmat.

Dacă prietena spune că vrea să meargă la cumpărături în SoHo, pentru asta a venit, de fapt. Nu a venit aici să-și cumpere matcha sau o geantă de firmă, a venit să-l vadă pe Jude”, spun oamenii.

Popularitatea reclamei este atât de mare încât unii trecători coboară din mașini pentru a se fotografia în fața imaginii fotbalistului. Claxoanele și aglomerația au devenit parte din peisaj, iar circulația este afectată de curioșii care vor să surprindă momentul.

De la New York la Londra: reclama cu Jude Bellingham face furori

Succesul campaniei nu se limitează la Statele Unite. Și Londra a fost cuprinsă de fenomenul Bellingham, unde reclama a atras atenția publicului și a generat reacții similare.

Locația aleasă pentru amplasarea panoului din New York are deja o reputație importantă în cultura pop. De-a lungul timpului, spațiul a fost folosit pentru campanii cu nume sonore, printre care actorul Jeremy Allen White și artistul Bad Bunny.

Apariția lui Jude Bellingham în această galerie de vedete confirmă statutul său de imagine cu impact dincolo de terenul de fotbal.

Jude Bellingham aduce succes și pentru companie: acțiunile au crescut cu 6%

Dincolo de fotografiile virale, aglomerația din marile orașe și reacțiile admiratoarelor, campania pare să aibă și rezultate economice importante.

După amplasarea panourilor publicitare cu Jude Bellingham, acțiunile companiei au înregistrat o creștere de 6%.

Astfel, fotbalistul lui Real Madrid demonstrează încă o dată că popularitatea sa depășește granițele sportului. Fie că este vorba despre performanțele de pe teren sau despre campaniile comerciale, Bellingham reușește să atragă atenția publicului.

Iar dacă reacțiile din New York și Londra sunt un indiciu, imaginea sa are toate șansele să rămână una dintre cele mai comentate apariții publicitare ale anului.

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