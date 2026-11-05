Robotul turist s-a plimbat prin Londra! EVO a interacționat cu trecătorii și a făcut poze cu ei

Un turist venit parcă din viitor a apărut pe străzile Londrei! Trecătorii au avut parte de o surpriză de proporții când au dat nas în nas cu EVO, un robot umanoid care pare desprins din filmele SF. Cu o înfățișare futuristă și mișcări asemănătoare celor umane, acesta s-a plimbat prin centrul capitalei britanice, stârnind curiozitatea celor care l-au întâlnit.

EVO imită mișcările umane Foto: Profimedia

Apariția neobișnuită a fost pusă la cale de compania germană Posevo, specializată în robotică și marketing pentru evenimente. EVO a fost prezentat publicului în zona Westminster, una dintre cele mai cunoscute zone ale Londrei.

EVO este controlat de doi operatori

În imaginile surprinse, robotul poate fi văzut deplasându-se printre pietoni, în timp ce oamenii se opresc să-l privească și să-i facă fotografii. Deși pare că se descurcă singur pe străzile aglomerate, acesta este controlat de la distanță de doi operatori, Devin Sahin și Malcolm Alkay.

Robotul este conceput să imite mișcările oamenilor, să reacționeze la mediul înconjurător și să interacționeze cu publicul. Deplasarea pe două picioare și aspectul său umanoid îl fac să semene cu personajele din producțiile science-fiction, însă în spatele demonstrației se află un sistem tehnologic complex și intervenția permanentă a operatorilor.

Posevo folosește astfel de echipamente în campanii publicitare, expoziții și evenimente speciale. EVO poate deveni atracția principală a unui stand sau a unei lansări de produs, transformând promovarea unui brand într-un adevărat spectacol. Compania oferă servicii de închiriere a roboților, inclusiv asistență din partea unor operatori care se ocupă de controlul acestora.

Pe lângă roboții umanoizi, oferta include și roboți-câini, care pot fi folosiți pentru demonstrații și interacțiuni cu vizitatorii. Roboții au devenit tot mai căutați în industria divertismentului, unde sunt folosiți pentru a atrage publicul la expoziții, lansări de produse și campanii publicitare.

Apariția lui EVO pe străzile Londrei ridică însă și o întrebare: cât de aproape suntem de momentul în care roboții vor deveni o prezență obișnuită în viața de zi cu zi? Deocamdată, robotul umanoid le-a oferit trecătorilor o imagine spectaculoasă a unui viitor în care oamenii și mașinăriile ar putea împărți aceleași străzi.