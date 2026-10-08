 Mirela Vaida, din nou în centrul unui scandal grav. A fost amenințată cu moartea și a mers la Poliție
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Mirela Vaida, din nou în centrul unui scandal grav. A fost amenințată cu moartea și a mers la Poliție

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Mirela Vaida a ajuns la Poliție. Aceasta a depus o plângere după ce a fost amenințată cu moartea de Lămâia, prietena Antoanelei, femeia care a intrat dezbrăcată peste prezentatoare în platoul emisiunii „Acces Direct”. Ce spune avocatul Adrian Cuculis despre această situație.

Mirela Vaida.
Mirela Vaida. Foto: Facebook

Coșmarul Mirelei Vaida continuă, de data aceasta din cauza prietenei femeii care a aruncat cu un bolovan în ea pe platoul emisiunii „Acces Direct”. Lămâia a amenințat-o cu moartea pe rețelele de socializare, așa că prezentatoarea s-a dus la Poliția Voluntari și a depus o plângere cu ajutorul avocatului Adrian Cuculis.

Mirela Vaida, amenințată cu moartea 

Adrian Cuculis a însoțit-o pe Mirela Vaida la Poliție pentru a depune o plângere penală. Acesta susține că Lămâia a publicat pe rețelele de socializare cinci videoclipuri în care o amenință pe clienta sa cu moartea.

De asemenea, amenințările sunt adresate inclusiv echipei Antena Stars. De asemenea, femeia a susținut că va ataca pe oricine îi apare în cale în momentul în care va veni în platoul emisiunii „Acces Direct”.

”Ne aducem aminte că Antoanela, cea care a intrat în platoul Acces Direct în urmă cu cinci ani de zile a fost condamnată și a și fost, printre altele, internată involuntar, pentru că s-a constatat că avea probleme psihice grave. Prietena ei, Lămâia, a început de vreo câteva zile să profereze tot felul de amenințări pe rețelele de socializare, pe Facebook. Sunt amenințări cu moartea la adresa Mirelei Vaida și ea este în legătură cu această persoană, care deja a fost condamnată.

Noi am trecut în plângerea penală pe care o s-o depunem astăzi aici la Poliția Voluntari. De ce Poliția Voluntari, probabil că se întreabă toată lumea, pentru că v-a amenințat și pe voi și tot personalul Antenei Stars, că ar urma să vă omoare și pe voi. Indiferent dacă va fi cineva în fața ei când va veni, pentru că asta spune că va veni în platou, practic ea nu vrea să se oprească, vrea să caute un soi de răzbunare, pentru că la vremea respectivă a fost filmată. E o chestiune foarte serioasă,nu putem să luăm în râs o poveste de genul acesta”, a declarat Adrian Cuculis, conform spynews.ro.

S-a solicitat emiterea unui ordin de protecție

În același timp, ca măsură de siguranță, avocatul a menționat că a solicitat și emiterea unui ordin de protecție, până când va începe ancheta. În acest context, Adrian Cuculis afirmă că astfel de amenințări trebuie întotdeauna luate în seamă, indiferent de situație.

„Aș începe de la cazul Mirelei, între cele două existau discuții în mediul online că o să mergem, o să facem și chiar au făcut, și terminăm cu cazul cel mai recent al fetei, Valentina, unde tot așa din simple amenințări s-a ajuns la o crimă. Deci e un mesaj pe care îl trimit tuturor doamnelor și tuturor celor care ar putea să treacă prin așa ceva. O amenințare online poate să treacă foarte ușor la punerea în practică a amenințărilor”, a mai spus Cuculis.

Mirela Vaida nu se lasă intimidată

Prezentatoarea TV susține că nu rămâne indiferentă la astfel de amenințări. Mirela Vaida a recunoscut că nu ea a fost cea care a descoperit videoclipurile de amenințare, ci urmăritorii ei. În consecință, a decis să ia atitudine și să facă plângere.

„Din păcate mă aflu din nou în această situație, care s-a întâmplat în urmă cu șase ani și văd că încă continuă. Recunosc că nu urmăresc canalele acestea de socializare, dar mi-au semnalat foarte mulți oameni, care mi-au trimis filmulețe și link-uri și mi-au spus că agresivitatea este una exagerată, ieșită din comun. Mi se pare grav că s-a ajuns la o astfel de agresivitate și de violență în mediul online. Nu am cum, ca cetățean, să stau deoparte, mai ales că eu sunt omul care întotdeauna spun în emisiunile mele că oamenii trebuie să facă sesizări la poliție de fiecare dată când se simt amenințați”, a declarat Mirela Vaida pentru sursa mențioantă.

În același timp, ea a menționat că cere atât poliției, cât și CNA-ului să închidă toate conturile de socializare în care Lămâia manifestă un comportament violent sau care poate să genereze frică. 

„Că vorbim indirect, față în față sau online, mi se pare că pericolul este la fel de mare, ba mai grav în mediul online pentru că se propagă și se viralizează foarte repede. Acolo stau foarte mulți tineri, mult mai mulți tineri decât se uită la televizor astăzi și mi se pare un fenomen ieșit din comun și scăpat de sub control de autoritățile statului. Așa că am venit să depun plângere penală pentru amenințare și să cer și poliției și CNA-ului să se închidă toate aceste conturi de socializare, de o violență și de o agresivitate extremă. Eu nu înțeleg cum de ele există și sunt închise până la ora asta”, a adăugat prezentatoarea.

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