Cine este și cu ce se ocupă Denis, iubitul Oanei Tomoioagă de la Asia Express. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă

Oana Tomoioagă traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, atât pe plan profesional, cât și personal. Concurenta de la „Asia Express”, care face echipă cu Mirela Vaida în aventura de pe Drumul Mătăsii, și-a refăcut viața după divorț și trăiește de câțiva ani o poveste de dragoste alături de Denis Bătrînu.

Foto: instagram

Deși preferă să își țină relația departe de lumina reflectoarelor, artista a vorbit recent despre bărbatul care îi este alături de aproape cinci ani și care a reușit să construiască o relație apropiată și cu fiul său.

Cu ce se ocupă Denis Bătrînu

Partenerul de viață al Oanei Tomoioagă activează într-un domeniu creativ. Denis Bătrînu este creator de conținut video, fiind specializat în realizarea videoclipurilor de nuntă și a clipurilor muzicale. Munca sa presupune surprinderea celor mai importante momente din viața clienților săi, iar proiectele pe care le realizează sunt apreciate de numeroase cupluri.

În afara activității profesionale, Denis este o prezență constantă în viața artistei și o susține în proiectele pe care aceasta le desfășoară, potrivit SpyNews.

Relația care durează de aproape cinci ani

După despărțirea de tatăl fiului său, Oana Tomoioagă și-a găsit din nou echilibrul sentimental. Artista a mărturisit că, atunci când există un copil la mijloc, alegerea unui nou partener de viață devine mult mai complexă, iar acceptarea acestuia de către copil este esențială.

Cântăreața a dezvăluit că unul dintre cele mai importante aspecte ale relației sale cu Denis este legătura frumoasă pe care acesta a construit-o cu fiul ei.

„Am o relație de patru ani, cinci ani. Am o relație frumoasă, foarte frumoasă. Să știi că nu este ușor să alegi un bărbat în viața ta, pentru că atunci când ai un copil trebuie să ții cont de el prima dată. Adică dacă primul criteriu după care îți alegi pe cineva în viața ta, alegi un om care să-l placă pe copilul tău, după care să vezi că-l iubește copilul pe al tău, iar relația pe care o am cu Denis de cinci ani de zile mă împlinește foarte tare”, a declarat Oana Tomoioagă.

O familie unită

Potrivit artistei, Denis nu este doar partenerul său de viață, ci și o persoană importantă pentru fiul ei. Cei doi se înțeleg foarte bine, iar acest lucru îi oferă Oanei Tomoioagă liniștea și echilibrul pe care și le-a dorit după experiența divorțului.

În timp ce telespectatorii o urmăresc în competiția „Asia Express”, artista continuă să se bucure și de stabilitate în plan personal, alături de omul care îi este alături de aproape cinci ani.