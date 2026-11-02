„Cea mai mare victorie a mea este că am ajuns până aici!” Mirela Vaida, dezvăluiri emoționante după cele nouă etape la Asia Express

Competiția Asia Express se apropie de final, iar echipele rămase în joc dau tot ce au mai bun pentru a câștiga una dintre cele mai mari provocări ale vieții lor. Mirela Vaida a transmis un mesaj emoționant după ce ea și coechipiera sa, Oana Tomoiagă, au ajuns în etapa semifinală a emisiunii de la Antena 1.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Foto: click.ro

Mirela Vaida, mesaj emoționant despre experiența Asia Express

Etapa cu numărul 8 s-a încheiat cu eliminarea echipei formate din Connie Preda și Maurice Munteanu, astfel că în cursa pentru marele premiu au mai rămas doar patru echipe. Bucuroasă și recunoscătoare pentru parcursul său în competiție, Mirela Vaida a vorbit despre experiența care a scos-o din zona de confort și despre toate limitele pe care a reușit să le depășească.

Vedeta a mărturisit că este surprinsă chiar și ea de propriile performanțe și că nu și-ar fi imaginat vreodată că va putea rezista atât de mult într-o competiție atât de solicitantă.

„9 etape. 9 jocuri de amuletă jucate. 4 amulete câștigate! Exact câte ne-am propus eu și Oana să ducem acasă, pentru copiii noștri!

Dar, dincolo de amulete, cea mai mare victorie a mea este că am ajuns până aici! În etapa a 9-a din @americaexpressromania! Eu, o femeie de aproape 45 de ani, obișnuită cu un anumit confort, fără o condiție fizică de invidiat și fără vreo pregătire sportivă de performanță, cu 3 nașteri la activ!

Și credeți-mă, când intri în competiție cu oameni cu 10-15 ani mai tineri, diferențele se simt! Când două femei ca noi ajung să se lupte pentru o amuletă cu doi sportivi de performanță, precum Torje și Alexuc, începi să înțelegi cât de departe ai ajuns, de fapt!

Pentru mine, ceea ce trăiesc aici este istorie personală! Nici în cele mai îndrăznețe vise nu mi-aș fi imaginat că sunt capabilă de atâtea!”, începe mesajul Mirelei.

Mirela Vaida, surprinsă de propria transformare după experiența Asia Express

Prezentatoarea TV a povestit și despre momentele în care urmărește emisiunea alături de copiii săi. Vedeta spune că încă îi vine greu să creadă că persoana pe care o vede pe micul ecran este chiar ea, după toate provocările și situațiile neobișnuite prin care a trecut în competiție.

Mirela Vaida a vorbit despre sacrificiile făcute, despre distanța față de familie și despre condițiile dificile în care a fost nevoită să se descurce pe parcursul aventurii.

„Iar seara, când stau pe canapea, alături de copiii mei, și mă uit la televizor, încă nu-mi vine să cred că femeia aceea îmbrăcată ba în armură, ba în farmacist, ba în shaolin, ba în dragon și în toate minunățiile pământului... sunt eu! Că eu am putut rezista atât de departe de casă, de copii, de familie, fără mâncare, fără telefon, fără confort!

Producătorii au spus că este unul dintre cele mai lungi, intense și competitive sezoane Asia Express. Iar eu sunt mândră că am făcut parte din el și că, după 9 etape, încă sunt aici!

Nu știu cât de departe vom mai ajunge, dar știu sigur că am ajuns mult mai departe decât am crezut vreodată despre mine! Nu mă interesează niciun câștig material! Dar îmi place competiția, adrenalina și intru cu toată pasiunea în orice joc!

Mulțumesc, @oanatomoiaga.official, pentru că am dus împreună această nebunie atât de departe! Și mulțumesc tuturor concurenților care au ridicat ștacheta atât de sus! Oameni extraordinari, cu care, vă vine sau nu să credeți, am rămas prieteni!

Asia Express nu mi-a arătat doar cât pot să duc. Mi-a arătat cât de multe mai am de descoperit despre mine!”

Mirela Vaida, emoționată de scrisoarea soțului său

Mirela Vaida a fost copleșită de emoții la Asia Express, după ce a primit o scrisoare de dragoste din partea soțului său, Alexandru. Prezentatoarea nu și-a putut stăpâni lacrimile în timp ce citea mesajul transmis de bărbatul alături de care formează un cuplu de peste 21 de ani.

Cei doi au împreună trei copii și au construit o familie frumoasă. Departe de casă, Mirela a primit câteva rânduri prin care soțul ei i-a mărturisit cât de mult îi simte lipsa.

„Nu credeam că după 21 de ani împreună să mai am ocazia să îți scriu o scrisoare de dragoste și dor, dar iată-ne undeva, tu pe drumul nebun și greu din Asia, eu acasă, încercând să pun în cuvinte gândurile mele către tine.

Pentru mine, e groaznică lipsa ta, tot pe tine vreau să te aud la finalul unei zile grele, tot pe tine te caut în drumul meu spre casă. Tu ești primul lucru la care mă gândesc (…) Nu uita că dincolo de distanță și lume, te așteaptă un bărbat care te iubește și te admiră de 21 de ani”, a fost o parte din scrisoarea primită de Mirela Vaida.