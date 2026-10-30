Cine a ajuns în semifinala „Asia Express” 2026. Mirela Vaida: „Ce greu a fost... Și ce greu vine”

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au reușit să ajungă în etapa semifinală a emisiunii „Asia Express” 2026, după o cursă plină de provocări și momente tensionate. Prezentatoarea TV a marcat reușita printr-un mesaj publicat pe Instagram, în care a vorbit despre emoțiile trăite, dar și despre dificultățile care le așteaptă pe concurente în etapa următoare.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă Foto: click.ro

Competiția de pe Drumul Mătăsii se apropie de final, iar fiecare probă devine tot mai importantă. După încheierea etapei a opta, Maurice Munteanu și Connie Preda au fost eliminați, astfel că doar patru echipe au rămas în cursa pentru marele premiu.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au ajuns în stage 9 la „Asia Express”

După ce au obținut calificarea în semifinală, Mirela Vaida a transmis un mesaj în care și-a exprimat bucuria, dar și recunoștința pentru experiența trăită alături de ceilalți concurenți.

„Am mai rămas câțiva. Am trecut în stage-ul 9. Și chiar dacă am fost și am rămas prieteni cu toți concurenții, fiecare vrea să dea ce e mai bun! Așadar, Asia Express continuă. Pentru că toți suntem extrem de competitivi! Dragă Oana Tomoiagă, am trecut în stage 9. Ce greu a fost... Și ce greu vine”, a scris vedeta pe Instagram.

Mirela Vaida a recunoscut astfel că drumul până în această etapă nu a fost deloc ușor. Chiar dacă între participanți s-au legat prietenii, competiția rămâne una intensă, iar dorința de a ajunge cât mai departe îi motivează pe toți cei rămași în joc.

Mesajul transmis după eliminarea lui Maurice Munteanu și a lui Connie Preda

Prezentatoarea TV nu i-a uitat nici pe foștii colegi de competiție, Maurice Munteanu și Connie Preda, care au părăsit emisiunea după cursa pentru ultima șansă din etapa a opta.

Eliminarea lor a fost una încărcată de emoție, după ce au extras din cufăr eșarfa roșie, semnul care le-a încheiat aventura în competiție.

Mirela Vaida a ținut să le transmită un mesaj de apreciere și să îi felicite pentru parcursul lor de până acum.

„Dragă Maurice Munteanu, dragă Connie Preda, a fost o încântare să fim colegi de competiție în Asia Express! Felicitări pentru tot ce ați realizat aici!”, a transmis vedeta.