Cine a ajuns în semifinala „Asia Express” 2026. Mirela Vaida: „Ce greu a fost... Și ce greu vine”
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au reușit să ajungă în etapa semifinală a emisiunii „Asia Express” 2026, după o cursă plină de provocări și momente tensionate. Prezentatoarea TV a marcat reușita printr-un mesaj publicat pe Instagram, în care a vorbit despre emoțiile trăite, dar și despre dificultățile care le așteaptă pe concurente în etapa următoare.
Competiția de pe Drumul Mătăsii se apropie de final, iar fiecare probă devine tot mai importantă. După încheierea etapei a opta, Maurice Munteanu și Connie Preda au fost eliminați, astfel că doar patru echipe au rămas în cursa pentru marele premiu.
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au ajuns în stage 9 la „Asia Express”
După ce au obținut calificarea în semifinală, Mirela Vaida a transmis un mesaj în care și-a exprimat bucuria, dar și recunoștința pentru experiența trăită alături de ceilalți concurenți.
„Am mai rămas câțiva. Am trecut în stage-ul 9. Și chiar dacă am fost și am rămas prieteni cu toți concurenții, fiecare vrea să dea ce e mai bun! Așadar, Asia Express continuă. Pentru că toți suntem extrem de competitivi! Dragă Oana Tomoiagă, am trecut în stage 9. Ce greu a fost... Și ce greu vine”, a scris vedeta pe Instagram.
Mirela Vaida a recunoscut astfel că drumul până în această etapă nu a fost deloc ușor. Chiar dacă între participanți s-au legat prietenii, competiția rămâne una intensă, iar dorința de a ajunge cât mai departe îi motivează pe toți cei rămași în joc.
Mesajul transmis după eliminarea lui Maurice Munteanu și a lui Connie Preda
Prezentatoarea TV nu i-a uitat nici pe foștii colegi de competiție, Maurice Munteanu și Connie Preda, care au părăsit emisiunea după cursa pentru ultima șansă din etapa a opta.
Eliminarea lor a fost una încărcată de emoție, după ce au extras din cufăr eșarfa roșie, semnul care le-a încheiat aventura în competiție.
Mirela Vaida a ținut să le transmită un mesaj de apreciere și să îi felicite pentru parcursul lor de până acum.
„Dragă Maurice Munteanu, dragă Connie Preda, a fost o încântare să fim colegi de competiție în Asia Express! Felicitări pentru tot ce ați realizat aici!”, a transmis vedeta.