Mirela Vaida, în lacrimi la Asia Express! „Eu nu sunt un om ușor de tolerat”

Mirela Vaida a trăit unul dintre cele mai emoționante momente de la Asia Express 2026. Departe de familie, prezentatoarea TV a izbucnit în lacrimi după ce a citit scrisoarea trimisă de soțul ei, Alexandru Vaida. Mesajul de dragoste și dor, venit după 21 de ani de relație, a impresionat-o profund pe concurentă și a scos la iveală cât de dificilă este despărțirea de cei dragi în timpul competiției.

Mirela Vaida, în lacrimi la Asia Express! Mesajul primit de acasă Foto: Instagram

Mirela Vaida, copleșită de emoții la Asia Express. Ce mesaj i-a trimis Alexandru Vaida

Despărțirea de familie și provocările competiției și-au spus cuvântul în cazul Mirelei Vaida. În ediția de marți, 27 octombrie, concurenții rămași în cursa Asia Express au primit scrisori de acasă, iar momentul s-a transformat într-unul încărcat de emoție.

Pentru prezentatoare, mesajul primit de la soțul său a avut o semnificație aparte. Alexandru Vaida i-a mărturisit cât de mult îi simte lipsa și cât de greu îi este să se obișnuiască, chiar și temporar, cu absența femeii alături de care și-a construit viața.

După mai bine de două decenii petrecute împreună, cei doi au avut ocazia să-și transmită sentimentele prin intermediul unei scrisori de dragoste. Rândurile scrise de Alexandru au surprins dorul, admirația și atașamentul față de partenera sa.

„Nu credeam că după 21 de ani împreună să mai am ocazia să îți scriu o scrisoare de dragoste și dor, dar iată-ne undeva, tu pe drumul nebun și greu din Asia, eu acasă, încercând să pun în cuvinte gândurile mele către tine.

Pentru mine, e groaznică lipsa ta, tot pe tine vreau să te aud la finalul unei zile grele, tot pe tine te caut în drumul meu spre casă. Tu ești primul lucru la care mă gândesc (…) Nu uita că dincolo de distanță și lume, te așteaptă un bărbat care te iubește și te admiră de 21 de ani”, a fost o parte din scrisoarea primită de Mirela Vaida.

Mesajul a emoționat-o profund pe concurentă, care nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Momentul a demonstrat că, dincolo de probele dificile și de dorința de a merge cât mai departe în competiție, dorul de casă rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru participanți.

Mirela Vaida, despre sprijinul primit de la soțul ei: „M-a susținut în toate nebuniile mele”

Participarea la Asia Express a însemnat pentru Mirela Vaida o perioadă neobișnuit de lungă petrecută departe de partenerul său de viață. Vedeta a recunoscut că susținerea lui Alexandru a contat enorm în decizia de a accepta această provocare.

Potrivit declarațiilor făcute la Antena 1, soțul său i-a fost alături inclusiv atunci când a ales să se implice în proiecte solicitante sau să iasă din zona de confort. Prezentatoarea a vorbit deschis și despre propriul temperament, recunoscând că nu este întotdeauna o persoană ușor de înțeles.

„M-a susținut în toate nebuniile mele. Mereu a zis că dacă tu vrei asta, eu te susțin. Eu nu sunt un om ușor de tolerat și de trăit, eu sunt mai degrabă un om dificil”, a spus concurenta, la Antena 1.

Mărturisirea scoate în evidență rolul pe care sprijinul reciproc îl are în relația celor doi. Într-o competiție în care oboseala, stresul și distanța pot amplifica emoțiile, gândul la familie devine o sursă importantă de motivație.

Momente dificile pentru concurenți, înainte de cursa pentru ultima șansă

Ediția Asia Express a adus emoții puternice și pentru ceilalți participanți. După momentul scrisorilor, concurenții au fost nevoiți să se pregătească pentru noi provocări, într-o etapă în care fiecare probă poate influența parcursul lor în competiție.

Etapa a opta urma să se încheie cu o cursă pentru ultima șansă, desfășurată în Yiwu. Echipele aveau de înfruntat noi încercări, inclusiv în zona celui mai mare mall din lume, pentru a evita eliminarea.

Pentru Mirela Vaida, însă, scrisoarea primită de la Alexandru Vaida a fost unul dintre momentele care au depășit granițele competiției. Mesajul soțului i-a reamintit că, dincolo de aventurile din Asia, o așteaptă acasă familia și omul care îi este alături de 21 de ani.

Valerie Lungu, afectată de lipsa unei scrisori din partea familiei

Un alt moment sensibil al ediției a fost cel trăit de Valerie Lungu. Creatoarea de conținut a aflat că familia sa nu i-a trimis o scrisoare, iar vestea a afectat-o, chiar dacă a mărturisit că se aștepta la o asemenea situație.

Un gest venit din partea mamei lui Alex Gîlcă, partenerul său de echipă și logodnicul ei, a oferit însă un moment de alinare. Femeia a inclus-o pe Valerie în scrisoarea adresată celor doi tineri, transmițându-i astfel că este și ea în gândurile familiei.