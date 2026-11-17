Nicoleta Balint, concurenta de la „Burlacii: Foc în Paradis”, a făcut dezvăluiri incendiare despre viața ei amoroasă. Cine este bărbatul pe care nu a reușit încă să-l uite?



1/4 Nicoleta Balint, la Burlacii: Foc în Paradis Foto: Instagram

Nicoleta Balint are 30 de ani, lucrează în marketing și vrea cu orice preț să se facă remarcată la TV. Nicoleta este o femeie competitivă, directă și știe foarte bine ce își dorește, atât de la ea, cât și de la bărbatul care ar putea să-i fie alături. Cu aceste gânduri a venit și la „Burlacii: Foc în Paradis” pentru a-și găsi jumătatea.

Iată ce dezvăluiri a făcut, în exclusivitate pentru Click!, despre viața ei amoroasă actuală.

Click!: Ai fost vreodată înșelată?

Nicoleta Balint: Înșelată, da am fost.

Click!: Și cum l-ai prins?

Nicoleta Balint: Am căutat în telefon, că avea două telefoane, și i-am reținut parola și i-am deschis telefonul și m-am uitat la mesaje și erau acolo.

Click!: L-ai iertat? Crezi în ciorba reîncălzită sau nu?

Nicoleta Balint: Am crezut că l-am iertat pentru că am rămas în casă cu el încă patru luni, dar din momentul în care a făcut el asta eu nu l-am mai lăsat niciodată să mă atingă. Și atunci am zis că oricum așa nu pot, adică oricât încerc să fiu eu, să trec peste, nu pot.

Click!: Cine este persoana pe care încă nu ai reușit să o uiți niciodată până acum? Poate o primă dragoste sau o ultimă dragoste, sau?

Nicoleta Balint: Fostul meu iubit, cred că pe el nu l-am uitat. Un an am fost împreună și ne-am despărțit acum doi ani. Am trecut peste, însă e un trigger din ăsta pe care dacă cred că l-aș vedea că trece în fața mea ar putea fi singurul om care m-ar pune un pic în mișcare.

Click!: De ce nu a mers?

Nicoleta Balint: Nu a mers pentru că era indisponibil emoțional, era și mai mic de vârstă, și nu știa exact ce vroia. Noi cât timp am fost împreună niciodată nu a zis asta, în gura mare știi, că suntem într-o relație. Dacă era întrebat, făceam chestii împreună, mergeam în vacanțe, făceam totul ca un cuplu însă dacă era întrebat el nu specifica. Și atunci eu, la treizeci de ani, să stau lângă tine și când tu ești întrebat ce sunteți voi, e nasol mă pui într-o situație aiurea că tu nu zici într-o relație și se uită lumea la mine și zice tu ca ce chestie stai lângă omul asta?! Dă-mi totuși, hai să ne denumim. Am decis atunci să pun stop.

Dar nu s-a terminat așa, eu am pus stop pentru că nu i-am mai răspuns la mesaje și noi nu am avut niciodată o discuție finală. I-am dat ghost, cum s-ar spune.



Nicoleta Balint și Adelina Pestrițu Foto: Instagram

„A fost cea mai toxică relație din viața mea”

Click!: Și nu te-a căutat?

Nicoleta Balint: Ba da, m-a căutat și m-a căutat și după șase luni, mi-a scris și de ziua mea și niciodată nu i-am răspuns. Dar a încercat, da. Vorbea cu prietenele mele mai dădea hint-uri, gen: vai mi-e dor de Nicoleta că așa fată bună nu mai găsesc, dar o las în pace că știu că după iar o agit și așa.

Click!: Dacă l-ai vedea mâine ai încerca să reînnozi dragostea? Să mai reîncălzești ciorba?

Nicoleta Balint: Asta e nașpa că din moment ce nu s-a întâmplat o încheiere am senzația că acum a rămas totul în aer. Oricând poți să reiei același lucru pentru că noi nu am zis ca suntem despărțiți și atunci noi asta am făcut timp de un an de exemplu, ne certam după iar reluam convorbirea. Tot la șase luni, sau când ne întâlneam, sau la două săptămâni noi ne comportam ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Însă de aceea, pentru că nu a fost o încheiere. Noi nu am zis niciodată: gata noi nu mai discutăm, am lăsat-o așa. A fost cea mai toxică relație din viața mea!

Click!: Care este cel mai mare red flag pe care îl observi la cineva în primele cinci minute la un date? Când mergeți la masă și vezi și te face să te ridici și să pleci?

Nicoleta Balint: Dacă vorbește foarte mult despre el, asta m-ar deranja sau dacă ar vorbi foarte mult despre finanțe. Sunt niște lucruri pe care nu le suport și îmi dau așa ideea aia de așa nu, așa ceva nu. Sau să vorbești urât despre fosta ta, asta la fel.

Click!: Dar ce greșeală crezi că fac aproape toți la prima întâlnire?

Nicoleta Balint: Nu sunt foarte gentili, nu sunt atenți la anumite gesturi. Să tragi și tu un scaun, să deschizi și tu ușa la mașină, poate să vii cu o floare, cu orice, cu o mică atenție cât să apreciezi prezența mea acolo. Lucrurile astea s-au cam pierdut.

Click!: Dar fetele? Ce crezi că greșesc?

Nicoleta Balint: Fetele, eu zic că sunt unele care strică piața. Sunt unele care nu au foarte mari pretenții și atunci bărbații se obișnuiesc cumva cu genul acesta de femei care nu au așteptări de la ei. Și atunci dacă vin și spun: băi, mă așteptam să vii după mine să mă iei cu mașina la date-ul respectiv, da?! Nu mă pui să vin eu cu taxiul, în niciun caz. Și dacă eu spun astea după zice: a, păi ce sunt cu figurile astea?! Păi, nu-s figuri sunt niște lucruri normale, odată ce tu ai propus să ieșim la un date vii tu și mă iei de acasă, nu mă duc eu singură, nu ne vedem acolo că așa mai bine stau acasă.

Click!: Dacă ai lua o singură întrebare pe care să o adresezi unui potențial partener, la un prim date care ar fi aceea?

Nicoleta Balint: Hm, cred că cea mai bună întrebare ar fi cum se înțelege cu părinții, pentru că de acolo aș putea să deduc foarte multe lucruri. Dacă vorbește urât la adresa mamei, nu știu. De acolo deduc, raportat la cum ești tu în relația cu familia pot să îmi dau seama cam ce fel de om ești.

Click!: Și dacă e prea băiatul mamei?

Nicoleta Balint: Nu, asta nu îmi place. Adică nu vreau să vorbim despre mămica, nu vreau ca mămica să vină în vizită săptămânal. Sunt niște lucruri pe care nu, adică și eu țin legătura cu maică-mea prin telefon. Ea lucrează în Italia adică nu ne vedem zilnic, clar ne vedem la șase luni, sunt niște lucruri cu care eu m-am obișnuit si atunci am așteptarea să nu se întâmple nici la tine. Nu vine mămica în vizită și să vadă ce am facut și ce nu am făcut și să mai și comenteze.

Nicoleta a fost și la Insula Iubirii Foto: Instagram

Click!: Ce nu ai acceptat niciodată într-o relație? Ce nu ai vrea?

Nicoleta Balint: Dacă ar fi agresiv, nu aș putea niciodată să trec peste. Că aparent asta cu înșelatul am încercat, tot n-am putut.

Click!: Mama ta ce a zis când i-ai zis că o să vii în emisiune?

Nicoleta Balint: Mama m-a susținut pentru că eu am mai fost la alte trei emisiuni. Mama e cea mai mare fană a mea, îi place să mă vadă la televizor, si atunci a zis: du-te fata mea, dar stai până la final.

Click!: Crezi în iubire la prima vedere? Sau în dragoste la prima vedere?

Nicoleta Balint: Nu cred în dragostea la prima vedere pentru că nu mai sunt la vârsta aceea. Poate dacă mă întrebai când aveam douăzeci de ani, aș fi zis că se poate să fie o atracție din aceea de care, dar la treizeci de ani și la câte pretenții am eu, și așa, odată ce sunt o femeie independentă și m-am obișnuit în stilul ăsta de viață. Ar trebui să îmi dovedească foarte multe lucruri. Ca să te primesc în viața mea trebuie să vii cu niște plusuri extraordinar de mari, pentru că altfel nu văd de ce m-aș lega la cap cu tine. Că așa pot să stau și singură, îmi permit să mă duc într-o vacanță, îmi permit să fac absolut orice. Ca bărbat trebuie să vii cu foarte multe plusuri ca să simt că am nevoie de energia ta pentru că am ce învăța lângă tine.