 De ce l-a refuzat Nicoleta Balint pe Bogdan Mocanu la „Burlacii: Foc în Paradis”! Ce își dorește de la bărbatul ideal
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

De ce l-a refuzat Nicoleta Balint pe Bogdan Mocanu la „Burlacii: Foc în Paradis”! Ce își dorește de la bărbatul ideal

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Nicoleta Balint are 30 de ani, lucrează în marketing și este hotărâtă să se facă remarcată la TV. Este o femeie competitivă, directă și știe foarte bine ce își dorește, atât de la ea, cât și de la bărbatul care ar putea să-i fie alături. Cu aceste gânduri a venit și la „Burlacii: Foc în Paradis” pentru a-și găsi jumătatea.

Nicoleta Balint și Bogdan Mocanu la “Burlacii:Foc în Paradis”
Nicoleta Balint și Bogdan Mocanu la “Burlacii:Foc în Paradis” Foto: Facebook

Bogdan Mocanu, unul dintre numele grele din distribuția „Burlacii: Foc în Paradis” (Pro Tv), s-a numărat printre burlacii care i-au făcut avansuri Nicoletei Balint, dar burlăcița a avut ochi și pentru un alt burlac: Robert Stancu. 

Nicoleta, care a fost ispită și la „Insula Iubirii”, ne-a dezvăluit ce-și dorește de fapt de la jumătatea ei. 

Click!: Nicoleta, ce te-a adus pe tine la „Burlacii: Foc în Paradis”? Ai fost și la „Insula Iubirii”…

Nicoleta Balint: Am fost, da, și la „Insula Iubirii” înainte, dar ce am găsit eu aici, la „Burlacii: Foc în Paradis” mi se pare mai mult, mai tare, mai hard, ca să zicem așa față de tot ce am trăit eu până acum. O experiență care nu că m-a scos din zona de confort, dar m-a pus în anumite situații în care eu nu m-am găsit niciodată acasă, în viața de zi cu zi. Niște situații în care nu mă gândeam că o să ajung vreodată. 

Poate de multe ori nici nu-mi doream să experimentez așa ceva. Am râs mult. Am plâns mult. A fost, efectiv, în fiecare zi o surpriză, pentru că nu știai la ce să te aștepți. Lucrurile se schimbau de pe o zi pe alta și, în astfel de momente, îți dai seama cât de multă bază trebuie să ai tu în tine ca să reziști  și psihic și să nu aștepți  susținere din partea altora.

Mi-am auzit foarte multe comentarii de hate, de genul: „vai, iar îți cauți câte dragostea pe la televizor”. Eu doar o singură dată m-am înscris la o emisiune și în rest am fost chemată. Prima dată eu m-am înscris la „Casa Iubirii”, în rest am fost chemată, contactată.

Eu sunt o femeie, nu știu, mai reținută. Eu mă consider introvertită, la locul meu, calmă, încerc să nu deranjez. Doar că, în anumite momente în care simt că am o rutină, poate acasă, vreau să ies din zona mea de confort.

Și atunci unde aș putea să ies mai mult din zona mea de confort decât expusă la televizor cu niște oameni pe care nu-i cunosc, unde să-mi fiu nevoită să mă adaptez după ei, să-i cunosc și să am și foarte multă răbdare, empatie și așa mai departe. 

Click!: Dar ce se întâmplă cu fetele în ziua de azi? Toate sunteți frumoase, de ce să mergeți să vă căutați dragostea, jumătatea jumătatea la televizor?

Nicoleta Balint: Așa e, jumătatea ar veni. Dar aici e un context și în viața reală sunt ceva probleme cu băieții, în ziua de azi. Efectiv, în momentul în care mă abordează cineva să stăm la cafea, să vorbim, așa, mi se pare atât de basic deja. Plus că, am mai fost pe la alte misiuni și am văzut cum se face  și că sunt și niște emoții speciale care se creează. 

Pe lângă faptul că te cunoști cu băieții cineva, trebuie să ai grijă la ce vorbești, să fii atentă la cum stai, toate lucrurile astea îți dau o dopamină de care, nu știu, eu simt că am nevoie la momentul acesta. Mi se pare mult mai interesant să cunoști oamenii în astfel de context. 

image
Foto: Instagram

„Vreau să simt fluturi în stomac”

Click!: Ce cauți tu, de fapt, la un bărbat acum? Am văzut că l-ai refuzat și pe celebrul Bogdan Mocanu.. 

Nicoleta Balint: Îmi doresc o conexiune reală, să simt că rezonăm pe toate planurile. Adică, o chimie. Un bărbat  care să îmi dea niște palpitații, să simt fluturii ăia în stomac. Pentru că nu știu, înaintez în vârstă, iar la 30 de ani eu m-am obișnuit să stau sigură, să mă întrețin sigură și îmi vine foarte greu accept pe cineva nou în viața mea, pentru că trebuie să mă adaptez din nou. Eu tot vreau să găsesc o dragoste din aia nebună!

Click!: Ce ți-a plăcut cel mai mult în show-ul acesta?

Nicoleta Balint: Mi-a plăcut cel mai mult în experiența asta că mă descurc și sunt sigură în orice situație în care sunt pusă. Au fost anumite situații  în care, efectiv, toată încrederea trebuia să o am în mine și fără să mă bazez pe prieteni, pe colegele mele, pe băieții din casă, pentru că, până la urmă, nu poți să-ți deschizi sufletul sută la sută. Eu nu sunt atât de deschisă.

Și, atunci, erau multe momente în care m-am simțit sigură. Am avut momente în care am realizat că trebuie să fiu puternică și, până la urmă, o să fac față la absolut orice. Am ieșit mai călită, clar. 

Click!: Te-ai ales cu prieteni,cu dușmani?

Nicoleta Balint: Cu de toate! Ca și în viața de zi cu zi: cu unii te împrietenești, cu alții dușmănești. De la fete până la băieți. Norocul meu e că mă mulez ușor după oameni, dar mă mulez o perioadă scurtă. Nu pot până la sfârșit. Și atunci, dacă simt că  cineva îmi consumă prea multă energie, eu mă retrag.

Click!: Mai crezi în iubire adevărată? 

Nicoleta Balint: Cred că n-aș putea să trăiesc dacă n-aș avea în iubire. Pentru că asta e scopul final. Cumva să știu că mi-am găsit pe cineva cu care să simt că pot să fiu copilă aia, știi, și la 30 de ani.

Să simt că pot să mă las așa dusă de val lângă cineva care preia puțin controlul în anumite situații mai grele și să simt că am iubire și înțelegere. Și dacă n-ar fi speranța asta, nu știu ce aș face. 

Click!: În viața de zi cu zi, cu ce te ocupi? 

Nicoleta Balint: Mă ocup cu marketing și am terminat și o școală de machiaj. Eu am terminat o școală de farmacist,  ca să înțelegem de unde am plecat și unde am ajuns. 

Ghid de cumpărături

banner bairam pSd jpg
#Exclusiv Click!
Rochiile și blănurile doamnelor din PSD, sub lupa designerilor: „Nu e chinchilla, e iepure!” Cât costă, de fapt, rochia cu oglinzi a Olguței Vasilescu? Vedete românești
banner Ilona brezoianu jpg
#Exclusiv Click!
Ilona Brezoianu rupe tăcerea despre „Te cunosc de undeva”. Ce s-a întâmplat după ce Pepe a dat bir cu fugiții? PrimeTime
image
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în ruină într-un loc în care elevii vin și din comunele vecine adevarul.ro
image
Ce sunt alegerile de la jumătatea mandatului în SUA? Ghid explicativ adevarul.ro

Parteneri

image
Edi Iordănescu, în locul lui Zeljko Kopic! Fostul selecționer, dorit înapoi în Polonia. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Planta uitată de fermierii români care poate aduce bani frumoşi. Se valorifică de la seminţe până la tulpină observatornews.ro
image
După scandalul blănurilor, Marcel Ciolacu spune că nu se gândește să facă nuntă: „Rămânem în probe, după modelul prezidențial” www.antena3.ro
image
Corina Drăgotescu, corespondență din SUA, în ziua alegerilor: Visul american ajunge coșmarul american www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Celebrul miliardar mizează pe Ion Ţiriac că va îndeplini visul uriaş al românilor: „E omul potrivit să facă asta” as.ro
image
Din ce bani trăiește Liviu Dragnea acum. Averea pe care o avea fostul lider PSD înainte de a fi închis playtech.ro
image
Câți bani economisește Gigi Becali după ce dă afară 6 jucători de la FCSB. Toți au salarii mari! www.fanatik.ro
image
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii! www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Abilitățile de amantă iscusită au salvat-o de sărăcie! Regina neîncoronată a curtezanelor pariziene a ajuns contesă și muză okmagazine.ro
image
Fanii familiei regale, uluiți de noua fotografie cu Prințul Louis! Toți au observat un lucru neașteptat okmagazine.ro
image
Credințele supranaturale ale oamenilor din Evul Mediu: de la elfi și zâne la răpiri și morți-vii historia.ro
image
#Istoria unui tablou
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842? historia.ro
image png
Nimeni nu se aștepta la acest rezultat! Ce echipă a ajuns prima la reunirea de la Asia Express. „Cred că a răsturnat toate așteptările” PrimeTime
netflix' png
Ce apare nou pe Netflix în noiembrie 2026. Serialele și filmele pe care nu trebuie să le ratezi PrimeTime
Mirela Vaida, foto Instagram jpg
#Asia Express
Ghinion teribil pentru Mirela Vaida la „Asia Express”. Ce a pățit în timpul cursei. „Nu mai înțelegeam nimic” PrimeTime
bianca ghiurca si printul marco jpg
#Insula iubirii
Bianca Ghiurcă a explodat la bonfire! I-a cerut lui Radu Vâlcan să oprească filmările: „Fără cameră, că o iau și o sparg” PrimeTime
andreea banica instagram jpg
Andreea Bănică, surprinsă de Cătălin Măruță cu un mesaj din trecut. Artista a izbucnit în plâns PrimeTime
image png
Valerie Lungu l-a pălmuit pe soțul ei la Asia Express! Reacția lui Alex Gilca după momentul neașteptat: „Mi-au sărit dinții” PrimeTime
banner Ilona brezoianu jpg
#Exclusiv Click!
Ilona Brezoianu rupe tăcerea despre „Te cunosc de undeva”. Ce s-a întâmplat după ce Pepe a dat bir cu fugiții? PrimeTime
Mirela Vaida, de la trei copii direct în aventura Asia Express
#Asia Express
Foto„Cea mai mare victorie a mea este că am ajuns până aici!” Mirela Vaida, dezvăluiri emoționante după cele nouă etape la Asia Express PrimeTime
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a făcut parada modei la Timișoara, într-o rochie cu decolteu și cu o geantă Chanel de 4.000 de euro. Cine este Mihaela Grindeanu actualitate.net