De ce l-a refuzat Nicoleta Balint pe Bogdan Mocanu la „Burlacii: Foc în Paradis”! Ce își dorește de la bărbatul ideal

Nicoleta Balint are 30 de ani, lucrează în marketing și este hotărâtă să se facă remarcată la TV. Este o femeie competitivă, directă și știe foarte bine ce își dorește, atât de la ea, cât și de la bărbatul care ar putea să-i fie alături. Cu aceste gânduri a venit și la „Burlacii: Foc în Paradis” pentru a-și găsi jumătatea.

Nicoleta Balint și Bogdan Mocanu la “Burlacii:Foc în Paradis” Foto: Facebook

Bogdan Mocanu, unul dintre numele grele din distribuția „Burlacii: Foc în Paradis” (Pro Tv), s-a numărat printre burlacii care i-au făcut avansuri Nicoletei Balint, dar burlăcița a avut ochi și pentru un alt burlac: Robert Stancu.

Nicoleta, care a fost ispită și la „Insula Iubirii”, ne-a dezvăluit ce-și dorește de fapt de la jumătatea ei.

Click!: Nicoleta, ce te-a adus pe tine la „Burlacii: Foc în Paradis”? Ai fost și la „Insula Iubirii”…

Nicoleta Balint: Am fost, da, și la „Insula Iubirii” înainte, dar ce am găsit eu aici, la „Burlacii: Foc în Paradis” mi se pare mai mult, mai tare, mai hard, ca să zicem așa față de tot ce am trăit eu până acum. O experiență care nu că m-a scos din zona de confort, dar m-a pus în anumite situații în care eu nu m-am găsit niciodată acasă, în viața de zi cu zi. Niște situații în care nu mă gândeam că o să ajung vreodată.

Poate de multe ori nici nu-mi doream să experimentez așa ceva. Am râs mult. Am plâns mult. A fost, efectiv, în fiecare zi o surpriză, pentru că nu știai la ce să te aștepți. Lucrurile se schimbau de pe o zi pe alta și, în astfel de momente, îți dai seama cât de multă bază trebuie să ai tu în tine ca să reziști și psihic și să nu aștepți susținere din partea altora.

Mi-am auzit foarte multe comentarii de hate, de genul: „vai, iar îți cauți câte dragostea pe la televizor”. Eu doar o singură dată m-am înscris la o emisiune și în rest am fost chemată. Prima dată eu m-am înscris la „Casa Iubirii”, în rest am fost chemată, contactată.

Eu sunt o femeie, nu știu, mai reținută. Eu mă consider introvertită, la locul meu, calmă, încerc să nu deranjez. Doar că, în anumite momente în care simt că am o rutină, poate acasă, vreau să ies din zona mea de confort.

Și atunci unde aș putea să ies mai mult din zona mea de confort decât expusă la televizor cu niște oameni pe care nu-i cunosc, unde să-mi fiu nevoită să mă adaptez după ei, să-i cunosc și să am și foarte multă răbdare, empatie și așa mai departe.

Click!: Dar ce se întâmplă cu fetele în ziua de azi? Toate sunteți frumoase, de ce să mergeți să vă căutați dragostea, jumătatea jumătatea la televizor?

Nicoleta Balint: Așa e, jumătatea ar veni. Dar aici e un context și în viața reală sunt ceva probleme cu băieții, în ziua de azi. Efectiv, în momentul în care mă abordează cineva să stăm la cafea, să vorbim, așa, mi se pare atât de basic deja. Plus că, am mai fost pe la alte misiuni și am văzut cum se face și că sunt și niște emoții speciale care se creează.

Pe lângă faptul că te cunoști cu băieții cineva, trebuie să ai grijă la ce vorbești, să fii atentă la cum stai, toate lucrurile astea îți dau o dopamină de care, nu știu, eu simt că am nevoie la momentul acesta. Mi se pare mult mai interesant să cunoști oamenii în astfel de context.

Foto: Instagram

„Vreau să simt fluturi în stomac”

Click!: Ce cauți tu, de fapt, la un bărbat acum? Am văzut că l-ai refuzat și pe celebrul Bogdan Mocanu..

Nicoleta Balint: Îmi doresc o conexiune reală, să simt că rezonăm pe toate planurile. Adică, o chimie. Un bărbat care să îmi dea niște palpitații, să simt fluturii ăia în stomac. Pentru că nu știu, înaintez în vârstă, iar la 30 de ani eu m-am obișnuit să stau sigură, să mă întrețin sigură și îmi vine foarte greu accept pe cineva nou în viața mea, pentru că trebuie să mă adaptez din nou. Eu tot vreau să găsesc o dragoste din aia nebună!

Click!: Ce ți-a plăcut cel mai mult în show-ul acesta?

Nicoleta Balint: Mi-a plăcut cel mai mult în experiența asta că mă descurc și sunt sigură în orice situație în care sunt pusă. Au fost anumite situații în care, efectiv, toată încrederea trebuia să o am în mine și fără să mă bazez pe prieteni, pe colegele mele, pe băieții din casă, pentru că, până la urmă, nu poți să-ți deschizi sufletul sută la sută. Eu nu sunt atât de deschisă.

Și, atunci, erau multe momente în care m-am simțit sigură. Am avut momente în care am realizat că trebuie să fiu puternică și, până la urmă, o să fac față la absolut orice. Am ieșit mai călită, clar.

Click!: Te-ai ales cu prieteni,cu dușmani?

Nicoleta Balint: Cu de toate! Ca și în viața de zi cu zi: cu unii te împrietenești, cu alții dușmănești. De la fete până la băieți. Norocul meu e că mă mulez ușor după oameni, dar mă mulez o perioadă scurtă. Nu pot până la sfârșit. Și atunci, dacă simt că cineva îmi consumă prea multă energie, eu mă retrag.

Click!: Mai crezi în iubire adevărată?

Nicoleta Balint: Cred că n-aș putea să trăiesc dacă n-aș avea în iubire. Pentru că asta e scopul final. Cumva să știu că mi-am găsit pe cineva cu care să simt că pot să fiu copilă aia, știi, și la 30 de ani.

Să simt că pot să mă las așa dusă de val lângă cineva care preia puțin controlul în anumite situații mai grele și să simt că am iubire și înțelegere. Și dacă n-ar fi speranța asta, nu știu ce aș face.

Click!: În viața de zi cu zi, cu ce te ocupi?

Nicoleta Balint: Mă ocup cu marketing și am terminat și o școală de machiaj. Eu am terminat o școală de farmacist, ca să înțelegem de unde am plecat și unde am ajuns.