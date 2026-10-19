Burlăcița Cristina Ionașcu, mărturisiri cutremurătoare! A fost înșelată în aproape toate relațiile și și-a pierdut ambii părinți din cauza cancerului

Cristina Ionașcu, una dintre concurentele de la „Burlacii: Foc în Paradis”, a făcut dezvăluiri emoționante, într-un interviu pentru Click.ro, despre cele mai grele încercări prin care a trecut.



1/9 Cristina Ionașcu de la Burlacii: foc în Paradis Foto: Instagram

Cristina Ionașcu, una dintre sexy concurentele de la „Burlacii: Foc în Paradis”, ne-a povestit cum a fost trădată în relațiile amoroase, de ce nu ar putea ierta niciodată infidelitatea și cum a reușit să meargă mai departe după ce și-a pierdut ambii părinți, răpuși de cancer. În plus, Cristina ne-a vorbit despre jocurile sentimentale din casă și despre concurentul cu care nu ar accepta niciodată să meargă la un date.

Cristina nu s-a sfiit și ne-a vorbit cat se poate de deschis despre fostele ei relații, infidelitate, încredere și șansele unei împăcări, dar și despre cele mai dureroase momente din viața sa.

Burlăcița ne-a dezvăluit de ce nu ar putea ierta niciodată înșelatul, ce părere are despre jocurile sentimentale din casă și cum a reușit să meargă mai departe după pierderea ambilor părinți.

Click!: Cine este persoana pe care încă nu ai reușit să o uiți?

Cristina Ionașcu: Ultimul meu fost partener.

Click!: Când s-a încheiat relația și cât timp ați fost împreună?

Cristina: În aprilie, acum câteva luni. Am stat împreună an și jumătate.

Click!: Ce anume nu a funcționat între voi? A făcut el ceva care te-a rănit?

Cristina: Sincer, nu a făcut nimic. Între noi era o diferență de vârstă, el avea 38 de ani, și ieșise dintr-o relație de zece ani înainte să înceapă relația cu mine.

Click!: Ai luat în calcul că ai fi putut fi într-o relație de tranziție pentru el?

Cristina: Nu aș putea să o numesc o relație de tranziție. M-am convins că nu a fost niciodată așa, dar probabil că ar fi fost mai sănătos să își acorde puțin timp pentru a se vindeca. Chiar dacă nu mai existau sentimente, zece ani petrecuți alături de cineva nu se uită atât de ușor.

Poate că toate aceste lucruri m-au afectat ulterior, pentru că mă gândeam că el nu trecuse complet peste trecut. Nu aveam foarte multe activități împreună, lucrurile nu decurgeau așa cum ne-am fi dorit și am ajuns într-un punct în care nu mai eram la fel de entuziasmați unul de celălalt. Ne certam foarte mult și am decis, de comun acord, să punem capăt relației.

Click!: Ați rămas prieteni? Mai vorbiți?

Cristina: Da, chiar am rămas prieteni și vorbim în continuare.

Foto: Pro TV

„Nu am crezut niciodată în ciorba reîncălzită”

Click!: Crezi că mai există o șansă de împăcare? Crezi în „ciorba reîncălzită”?

Cristina: Nu am crezut niciodată în ciorba reîncălzită, dar never say never!

Click!: Ai fost vreodată înșelată sau ai aflat că partenerul te-a înșelat?

Cristina: Da, în toate relațiile mele, cu excepția ultimei.

Click!: Cum ai reacționat? Ești o persoană impulsivă?

Cristina: Da, sunt o persoană impulsivă.

Click!: Ai iertat vreodată pe cineva care te-a înșelat?

Cristina: Nu. Nu am iertat pe nimeni niciodată!

Click!: Pentru tine, infidelitatea este o greșeală peste care nu se poate trece?

Cristina: Da, din punctul meu de vedere este ceva capital. Înseamnă că s-a pierdut, înainte de toate, cel mai important lucru într-o relație: respectul. În primul rând, respectul față de tine ca om. Dacă poți să trădezi persoana lângă care dormi, înseamnă că nu ești un om alături de care să îmi doresc să îmi petrec restul vieții.

Click!: Ai primit vreodată o cerere în căsătorie? Dar ai cerut tu pe cineva în căsătorie?

Cristina: Nu, nu am primit și nici nu am cerut pe cineva în căsătorie. I’m not that crazy, I know I look like it, but…(n.r: Nu sunt atât de nebună, știi că par, dar…)

Click!: Care este cel mai mare red flag pe care îl observi la cineva încă de la prima întâlnire?

Cristina: Falsitatea. Nu îmi plac oamenii prea insistenți sau cei care încearcă să pară altceva decât sunt, care au o atitudine artificială și nu sunt naturali. Simt oamenii!



„Bărbații se gândesc cum să te ducă în pat”

Click!: Ce greșeală crezi că fac majoritatea bărbaților la primul date?

Cristina: Cred că se gândesc prea repede la cum să te ducă în pat. Cel puțin, asta am observat la bărbații pe care i-am întâlnit eu.

Click!: Dacă un bărbat propune sex de la prima întâlnire, înseamnă că nu își dorește nimic serios?

Cristina: Cred că lucrurile ar trebui să vină natural, fără să fie nevoie să existe neapărat o discuție despre asta. Just go with the flow. Nu mi se pare greșit să se întâmple la prima întâlnire, dar mi s-ar părea greșit ca el să pună accentul pe acest lucru, în timp ce eu nu îmi doresc același lucru.

Click!: Dacă ai putea să îi adresezi o singură întrebare unui potențial partener, care ar fi aceea?

Cristina: L-aș întreba dacă este cu adevărat singur și dacă este disponibil emoțional.

Click!: Ai trecut prin situații în care nu erai sigură că partenerul era implicat doar în relația cu tine?

Cristina: Nu am avut neapărat astfel de situații, dar faptul că am fost înșelată mi-a creat, probabil, această nesiguranță.

Click!: Infidelitatea ți-a afectat încrederea în tine?

Cristina: Da, bineînțeles. Ajungi să îți pui tot felul de întrebări. M-am întrebat nu neapărat ce are ea și nu am eu, ci ce nu am eu suficient. Nu cred că cealaltă femeie este neapărat vinovată. Până la urmă, decizia îi aparține lui.

Click!: Crezi că bărbații înșală instinctiv, în timp ce femeile o fac cu sufletul și cu mintea?

Cristina: Cred că este doar o vorbă din popor, ideea că bărbații sunt vânători și că femeile funcționează diferit. Eu cred că infidelitatea apare atunci când sentimentele se schimbă sau când relația nu mai este ceea ce a fost. Din punctul meu de vedere, femeile ajung să înșele atunci când relația este deja aproape consumată.

Bărbații pot face asta înainte ca relația să se termine efectiv, atunci când simt că nu mai sunt siguri pe ceea ce au. Nu cred că înșală pur și simplu, fără niciun motiv.

Click!: Cine te-a surprins cel mai mult dintre concurenți?

Cristina: Tina. Credeam că este o persoană foarte bitchy, răutăcioasă gratuit, dar m-a surprins plăcut. Am creat o conexiune frumoasă cu ea.

Click!: Cu cine din casă nu ai vrea să mergi niciodată la un date?

Cristina: Cu Robi. Mi se pare genul de bărbat care se joacă mai mult decât are intenții serioase.

Click!: Crezi că există concurenți care joacă teatru în casă?

Cristina: Cred că toată lumea joacă teatru, mai mult sau mai puțin. Unii joacă într-o direcție sentimentală, alții fac jocuri de atracție sau de alegeri. Sunt tot felul de joculețe în casă.

Click!: Cine ți se pare cel mai periculos concurent? Cine crezi că are cele mai mari șanse să frângă inimi?

Cristina: Nu mi se pare că există unul singur care să fie cel mai periculos. În momentul de față, Robi ar putea să o rănească cel mai tare pe Tina, pentru că între ei s-a creat deja o conexiune mult mai intensă. Cred că i-ar frânge inima dacă el s-ar îndrepta către altă fată. Și, bineînțeles, lucrurile ar putea sta la fel și invers.

Click!: Ai fura partenerul altei concurente dacă ai simți că există chimie între voi? Chiar dacă sentimentele ar fi reciproce?

Cristina: Nu, niciodată!

Click!: Unde crezi că se termină flirtul și începe respectul față de partener?

Cristina: Cred că, în momentul în care are loc primul sărut, ar trebui să privești lucrurile puțin diferit. În contextul de aici, din casă, înainte de primul sărut poți să îți îndrepți atenția și către alte persoane. Avem și noi vorba aceea că „s-a pus monopol”. Cred că, după primul sărut, ar trebui să existe în mod natural mai mult respect față de persoana cu care te-ai apropiat și față de ceilalți concurenți.

Click!: Ce crezi că spune lumea greșit despre tine?

Cristina: Că mă joc cu oamenii din viața mea. Pentru că, după ce am fost rănită de-a lungul timpului, mi-am creat niște măști cu care știu foarte bine să jonglez. Dacă simt că nu ești un om autentic, că ai interese ascunse, că vrei doar să faci mișto sau să scoți la iveală ce e mai rău din mine, nu o să îți arăt niciodată adevărata mea față. Cred că, în acest show, băieții nu știu foarte bine cum sunt eu ca om. Nici măcar Karim nu mă cunoaște în totalitate, deși față de el m-am deschis categoric mai mult decât față de ceilalți.

„Moartea părinților mei m-a schimbat total”

Click!: A existat un moment în viața ta care te-a schimbat complet?

Cristina: Da. Moartea părinților mei. Ambii au murit de cancer, la o diferență de cinci ani. Cred că este genul de experiență care ar schimba complet pe oricine. Ajungi să vezi altfel viața, oamenii și lucrurile care ți se întâmplă. Privești diferit toate acțiunile celor din jur, conexiunile, atașamentele… absolut totul. Mai am o soră și un frate, dar nu ținem legătura.

Click!: Cum s-a ajuns aici?

Cristina: Părinții mei au divorțat când eram mică și am fost împărțiți în trei direcții diferite. Eu am rămas cu mama, sora mea a rămas cu tata, iar fratele meu a ales să meargă la bunica din partea mamei. De acolo, legătura dintre noi s-a pierdut. Fratele meu a plecat din țară după câțiva ani, iar noi nu am păstrat legătura nici înainte, pentru că locuiam în locuri diferite. Acum ne scriem doar de zilele de naștere și atât.

Click!: Cum ai reușit să faci față unei asemenea pierderi?

Cristina: Mama a murit prima, iar tata a murit în septembrie anul trecut. A fost foarte dureros, pentru că ambii au murit, într-un fel, sub ochii mei. Nu ai cum să te aștepți la așa ceva și nu ești niciodată pregătit cu adevărat, chiar dacă știi că, la un moment dat, viața se termină. Știi că viața este trecătoare, dar nu te aștepți să se întâmple atât de devreme.

Click!: Ce te-a ajutat să rămâi puternică? Cine ți-a fost alături în cele mai grele momente?

Cristina: Un singur om: prietena mea, Nicoleta, care este ca o mamă pentru mine. Ea m-a echilibrat în ambele situații. Este singurul om în care am încredere și care înseamnă enorm pentru mine.

Click!: Ai vreun regret?

Cristina: Nu am niciun regret. Toate lucrurile care mi s-au întâmplat și toate alegerile pe care le-am făcut m-au construit ca omul care sunt astăzi. Și sunt mândră de omul care sunt astăzi.