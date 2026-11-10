 Scandal uriaș la „Burlacii: Foc în paradis”! Ce concurentă a fost prinsă încălcând regulamentul și riscă să fie descalificată?
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Scandal uriaș la „Burlacii: Foc în paradis”! Ce concurentă a fost prinsă încălcând regulamentul și riscă să fie descalificată?

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Un episod incendiar îi așteaptă pe telespectatori, în această seară la „Burlacii: Foc în paradis”, după ce una dintre concurente a ajuns în centrul unui scandal de proporții, chiar sub ochii tuturor. 

O concurentă în pericol de descalificare la “Burlacii: Foc în Paradis”
O concurentă în pericol de descalificare la “Burlacii: Foc în Paradis” Foto: Pro TV

Situația a fost atât de serioasă, încât Adelina Pestrițu a fost nevoită să o confrunte pe concurenta de la Burlacii: Foc în Paradis timp de mai bine de o oră, încercând să afle adevărul despre încălcarea regulamentului.

Totul a pornit de la suspiciunile că una dintre participante ar fi încălcat regulile emisiunii într-un mod voit și inacceptabil. 

Ceea ce părea inițial o simplă bănuială s-a transformat rapid într-o confruntare tensionată, în care fiecare răspuns al concurentei a fost atent analizat. Adelina nu a lăsat lucrurile la voia întâmplării și a insistat să afle dacă gestul a fost unul intenționat.

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Foto: Pro TV

Adelina o confruntă pe concurentă mai bine de o oră: „Spune-mi adevărul!”

Timp de peste o oră, prezentatoarea i-a adresat în mod repetat aceeași întrebare concurentei, încercând să obțină o explicație sinceră. Deși, la început, aceasta a negat că ar fi încălcat regulamentul, presiunea momentului și întrebările insistente au adus-o în cele din urmă în situația de a recunoaște ce s-a întâmplat. 

„Știai că încalci regulamentul, știai că nu ai voie să faci asta! Te-am întrebat de foarte multe ori”, îi spune Adelina Pestrițu concurentei.  

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Foto: Pro TV

Momentul mărturisirii se anunță unul dintre cele mai puternice ale episodului. Concurenta ajunge să cedeze și îi transmite Adelinei că este pregătită să spună tot adevărul:

 „Acum o să spun tot adevarul”.

Dar ce a făcut, de fapt, concurenta și de ce încălcarea regulamentului a fost considerată atât de gravă încât s-a ajuns la descalificare?! Este întrebarea care planează asupra întregului episod și care promite să țină publicul cu sufletul la gură.

Cert este că lucrurile nu s-au încheiat cu o simplă discuție sau cu un avertisment. Concurenta pare că riscă să fie eliminată din competiție, iar decizia vine după o confruntare în care Adelina a vrut să lămurească fiecare detaliu. Regulile emisiunii nu sunt negociabile, iar o încălcare considerată atât de serioasă nu putea rămâne fără consecințe.

Declarațiile celor două, schimbul de replici și momentul în care concurenta renunță să mai nege totul vor putea fi urmărite în episodul din această seară, care promite să fie unul dintre cele mai tensionate de până acum.

Pentru cei care nu mai au răbdare, episodul este deja disponibil pe VOYO, iar telespectatorii îl vor putea urmări și la televizor în această seară, de la ora 23:00, pe Acasă.

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