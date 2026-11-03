 Călin Șerban de la „Burlacii: Foc în Paradis” e campion la fitness, dar nu și în dragoste! Cum a ajuns să se despartă de iubită după 11 ani de relație
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Călin Șerban de la „Burlacii: Foc în Paradis” e campion la fitness, dar nu și în dragoste! Cum a ajuns să se despartă de iubită după 11 ani de relație

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Călin Alexandru Șerban se află la prima sa experiență în cadrul unei emisiuni TV și a venit să-și caute iubirea la „Burlacii: Foc în Paradis”, după ce a avut o relație de lungă durată – 10 ani – care s-a destrămat. 

Călin Alexandru Șerban, concurent la Burlacii: Foc în Paradis
Călin Alexandru Șerban, concurent la Burlacii: Foc în Paradis Foto: Instagram

La 31 de ani, Călin Alexandru Șerban, antrenor de fitness și kinetoterapeut, a venit la „Burlacii: Foc în Paradis” după o relație de 11 ani. Fără un plan prestabilit, concurentul și-a dorit doar să se bucure de experiență, să cunoască oameni noi și să întâlnească persoana potrivită.

Burlacul în vârstă de 31 de ani locuiește în București și lucrează ca antrenor de fitness și kinetoterapeut. Acesta a studiat Kinetoterapie și Motricitate Specială de la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport (UNEFS) din București, fiind vorba despre un program de studii organizat în cadrul Facultății de Kinetoterapie.

În anul 2024, Călin Alexandru Șerban a participat în cadrul competiției Overall Men’s Physique Novice Champion, o competiție de culturism și fitness. Aici a obținut primul loc la categoria Novice class B, primul loc la Novice Overall Champion și locul 3 la Open class C.

Click!: Călin, „Burlacii: Foc în Paradis” e prima ta emisiune TV. Cum a fost prima experiență de acest gen?

Călin Șerban: A fost o experiență super plăcută. Nu așteptam să reacționez așa la televizor.

Click!: Dar cum te-ai decis, practic, să vii? Te-ai dus tu singur, te-au înscris  prietenii, cum ai auzit de show-ul acesta? 

Călin Șerban: Efectiv, am fost contactat și am zis: de ce nu?! Eram și burlac, tocmai ce mă despărțisem de iubita cu care am stat 11 ani. E o experiență de viață, până la urmă, pe care n-am mai experimentat-o după acum și eu sunt genul de persoană căreia mereu îi place să facă lucruri noi, indiferent de context. 

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Foto: Instagram

„Mi-a plăcut că am fost în vacanță în Turcia”

Click!: Ce anume ți-a plăcut la experiența asta?

Călin Șerban: În primul rând, mi-a plăcut că am fost într-o vacanță în Turcia. Mi-a plăcut că am cunoscut oameni noi, oameni frumoși, oameni de calitate. Am petrecut foarte mult timp cu ei, și cu fetele și cu băieții. 

În primul rând, am mers pentru experiență și, în al doilea rând, în căutarea unei femei cu care să îmi împart timpul. 

Click!: Cum ar trebui să arate femeia asta? Înțeleg că te-ai despărțit de o femeie cu care ai stat 11 ani…Ești pretențios? 

Călin Șerban: Nu cred că am un tip anume de femeie. De obicei, mereu testez apele cu fiecare femeie pe care o cunosc. În primul rând, trebuie să arate bine. Eu sunt un bărbat arătos.

În principiu, tind mereu către frumusețea naturală. Acum, dacă are și chestii artificiale, nu știu, un implant, ceva, nu mă deranjează foarte tare. Dar trebuie să fie cu gust, nu trebuie să fie ceva exagerat. Trebuie să aibă însă și ceva în cap, în al doilea rând. Să fie isteață, să știe să asculte, să se poarte. Să nu fie mahalagioaică, să fie calmă. Eu sunt o fire foarte liniștită. Nu mă enervez atât de repede, dar, și când mă enervez, scot cam tot ce-i mai rău în mine câteodată.

Click!: Cum ți s-a părut atmosfera la filmări?

Călin Șerban: Asta vorbeam și mai devreme cu colegii că, efectiv, am trecut prin tot felul de emoții. Adică, am și râs, am și plâns, ne-am și certat. A fost o experiență frumoasă, amuzantă, intensă, cu final fericit. Nu neapărat pentru mine, cred că pentru toată lumea.

Click!: Tu în viața de zi cu zi ești antrenor de fitness și kinezoterapeut. Cum te-ai descurcat cu mâncarea turcească? Te-ai îngrășat acolo?

Călin Șerban: Când am ajuns în Turcia aveam cam zece kilograme pe minus pentru că mă pregătisem două luni să merg la un concurs. În Turcia aveam mâncare foarte bună, pentru că aveam și doi diabetici noi: Bogdan Mocanu și Laur, și ei trebuiau să mănânce curat. Cred că pe perioada cât am stat acolo, am pus pe mine cam două kilograme și jumătate, dar nu se vedea rău. Adică se vedea ok. 

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