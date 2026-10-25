Mirela Vaida, criticată pentru condițiile în care își ține câinii? Ce imagini au apărut în online

Mirela Vaida se confruntă cu un val de reacții în mediul online, după ce pe TikTok au apărut imagini în care sunt surprinși câinii săi într-un padoc care pare inadecvat, din viziunea unui internaut. Potrivit informațiilor apărute în spațiul virtual, filmarea ar fi fost publicată inițial chiar de prezentatoare, însă ulterior ar fi fost ștearsă. Redistribuirea imaginilor a stârnit numeroase comentarii și a readus în discuție modul în care sunt îngrijite animalele vedetei.

Mirela Vaida. Foto: Instagram.

Mirela Vaida este urmărită de o comunitate numeroasă pe rețelele de socializare, unde a devenit tot mai activă și unde împărtășește momente din viața personală. Recent, prezentatoarea TV a publicat imagini cu câinii săi, aflați într-un padoc amenajat în curtea locuinței. În țarc se pot observa două cuști noi, o suprafață cimentată, dar și o porțiune acoperită cu noroi.

Mirela Vaida: „Și uite-i ce-mi fac, uite ce e acolo”

În videoclipul respectiv, Mirela Vaida vorbea despre felul în care animalele au deteriorat cuștile și despre dezordinea pe care au făcut-o în spațiul în care sunt ținute.

„Aolo, dar ce e acolo! Dar cine intră? Uite ce au făcut ăștia cu cuștile, uite! Măi, deci cățeii ăștia… ei așa știu, să doboare cuștile alea pentru că ei sunt mari și nu mai au stare. Și uite-i ce-mi fac, uite ce e acolo la ei, cine intră? Măi, ce faceți, măi frumoșilor?”, spunea Mirela Vaida în filmarea pe care a șters-o ulterior.

Ce informații a publicat un utilizator de TikTok

Discuțiile s-au intensificat după ce un utilizator TikTok, cunoscut drept Dexter, a distribuit pe platformă o înregistrare video despre care se susține că ar fi fost publicată inițial de Mirela Vaida.

Utilizatorul TikTok Dexter a continuat să aducă subiectul în atenția internauților. Acesta a comentat și la o altă postare a prezentatoarei, în care ea apare în mașină alături de cei trei copii ai săi. Potrivit lui Dexter, comentariul său ar fi fost șters ulterior.

„Bună dimineața și câinilor din padoc. Pe aceste ploi anunțate, tot acolo au rămas?”, a scris utilizatorul în secțiunea de comentarii.

Ce imagini a publicat ulterior Mirela Vaida cu patrupedele sale

În mijlocul discuțiilor din mediul online, prezentatoarea TV a distribuit o nouă filmare în care animalele sale pot fi văzute afară, în aer liber.

Postarea a atras atenția utilizatorilor, unii interpretând imaginile drept o posibilă reacție la controversele apărute.

„Pentru cei care mă întreabă, aceasta este familia mea”, a transmis vedeta în descrierea videoclipului. Totodată, aceasta a dezactivat posibilitatea de a comenta la postare.

Câinii Mirelei Vaida. Foto: TikTok

Mirela Vaida: „Ce e cu răutatea aceasta?”

Cu doar câteva zile în urmă, Mirela Vaida vorbea despre valul de critici și comentarii răutăcioase cu care se confruntă în mediul online. Prezentatoarea mărturisea că este judecată inclusiv pentru modul în care își crește copiii, felul în care își îngrijește curtea sau momentele petrecute alături de animalele sale. Vedeta le-a transmis un mesaj celor care îi critică fiecare gest și a atras atenția asupra efectelor pe care ura și răutatea le pot avea asupra oamenilor.

„Ce e cu răutatea aceasta? Reveniți-vă că vă îmbolnăviți de ficat și nu știți de ce v-ați îmbolnăvit. Mă înjurați cum îmi cresc copiii, cum îmi tund iarba, cum ma joc cu cățeii. Mă înjurați că de ce am făcut nominalizarea cu Maurice. Voi trăiți viața noastră? Știți că spiritul se îmbolnăvește de la încrâncenare și ură. Noi suntem persoane publice și trăim din pasiunea voastră. Cu cât ne urâți mai tare, ne ridicați cota”, a declarat Mirela Vaida, pe Instagram.