Cine este soțul Mirelei Vaida și cu ce se ocupă. Vedeta a refuzat să meargă cu el la Asia Express

Mirela Vaida este una dintre cele mai longevive și iubite prezențe din showbizul românesc, însă viața de familie a reușit să o țină mereu la distanță de curiozitatea exagerată a publicului.

Povestea de iubire a Mirelei Vaida cu soțul ei, Alexandru Foto: instagram

Căsătoriți de 17 ani și părinți a trei copii, prezentatoarea și partenerul ei de viață formează o echipă discretă și extrem de unită.

Cum s-au cunoscut Mirela Vaida si sotul ei

Povestea lor de dragoste a început în perioada facultății, când Mirela Vaida se afla în ultimul an de studii. Dornică să își găsească un partener cu suflet bun, artista a mărturisit că s-a rugat intens la biserică pentru a întâlni bărbatul potrivit.

„Eram în facultate, în ultimul an, și toate colegele mele aveau un iubit. Și se duceau cu barca prin Cișmigiu, le conduceau acasă. Eu nu aveam pe nimeni. Și mă duceam la mănăstire, la Sfântul Elefterie, că e vizavi de Drept. Și ziceam: «Doamne, dă-mi și mie un băiat bun! Să mă iubească, să mă ducă și pe mine în Cișmigiu cu barca». La șase luni, l-am întâlnit pe soțul meu. Și primul lucru a fost: «Dacă nu mă duci în Cișmigiu cu barca...» Și m-a dus. Am scăpat și vâslele. Și zic: «Gata! Doamne, l-am găsit, mulțumesc!». Întotdeauna m-am rugat la Dumnezeu pentru orice. Pentru copii, că au venit greu. La fel, numai cu rugăciune am reușit, că altfel nu mă linișteam. Dumnezeu m-a ajutat în cele mai grele momente”, a povestit Mirela Vaida în cadrul podcastului „Altceva”, potrivit Viva.

Cu ce se ocupa Alexandru Vaida

Spre deosebire de soția sa, care trăiește zilnic sub lumina reflectoarelor, Alexandru Vaida activează într-un domeniu complet diferit de mediul artistic. El este director comercial în cadrul unei mari companii care produce materiale la nivel european, funcție care îi impune deplasări frecvente în țară și în străinătate.

În ciuda agendei încărcate, cei doi au găsit formula ideală de a împărți sarcinile gospodărești și timpul alocat celor trei copii. Alexandru este cel care preia adesea cumpărăturile și ieșirile la mall alături de cei mici, în timp ce Mirela Vaida gestionează organizarea căminului și pregătirea meselor zilnice, copiii preferând întotdeauna preparatele gătite de mama lor.

Motivul pentru care nu au mers impreuna la Asia Express

Atunci când au venit negocierile pentru participarea la show-ul de aventură difuzat de Antena 1, prima variantă propusă de producători a fost ca prezentatoarea TV să facă echipă chiar cu partenerul ei de viață. Mirela Vaida a refuzat însă din start ideea, preferând să își protejeze căminul și să nu implice familia în televiziune și să o aleagă drept coechipieră pe Oana Tomoiagă.

„Din toată lumea asta mare, atunci când producătorii emisiunii m-au chemat să fac parte din show, ei și-ar fi dorit să merg cu soțul meu sau cu un membru de familie. Dar eu nu am vrut să amestec familia în televiziune și m-am gândit că cea mai bună alegere pentru mine ar fi o fată faină, nebunatică, luptătoare, echilibrată și calmă, pentru că eu îmi cunosc temperamentul”, a explicat vedeta TV.