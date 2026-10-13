Cerșetor din București, acuzat că droghează câini pentru a primi bani: Protest pregătit la metrou

Mobilizare fără precedent pe rețelele sociale în rândul comunității iubitorilor de animale din Capitală. Un bărbat care apelează frecvent la mila publicului în zone centrale și la gurile de metrou este acuzat că folosește patrupede sedate chimic pentru a impresiona trecătorii.

Câini drogați pentru cerșetorie la metrou Foto: facebook

Cazul a declanșat un val masiv de indignare în mediul online, unde circulă fotografii și mărturii care documentează cum bărbatul își schimbă periodic animalele de companie, acestea apărând mereu inerte și apatice pe trotuare sau pe scările stațiilor de metrou.

Mărturii grave: animale sedate, abandonate sau chiar ucise

Oamenii care monitorizează de multă vreme activitatea individului susțin că acesta ar fura câinii sau i-ar aduna de pe stradă, administrându-le substanțe calmante pentru a-i menține nemișcați ore în șir. Semnalul de alarmă cel mai dur vizează însă soarta animalelor după ce încetează să mai fie „utile”.

„Avem martori: Există o doamnă care i-a oferit de muncă şi a încercat să îl ajute să se integreze în societate, însă fără succes. Mărturia ei o am salvată în telefon. Putem menţiona că după ce sunt folosiţi sunt omorâţi sau abandonaţi — femeii care a încercat să îl ajute i-a recunoscut că a omorât unul dintre câini”, afirmă inițiatorul campaniei civice, potrivit Observator.

Pe rețelele sociale au fost distribuite colaje foto comparative, realizate în diverse puncte din Capitală, în care același individ apare însoțit de patrupede de rase și talii complet diferite de la o săptămână la alta.

Strategia protestului

Constatând că procedurile legale standard nu au oprit fenomenul, voluntarii au propus un plan de acțiune direct în stradă, menit să anuleze eficiența cerșetoriei practicate de suspect.

„Propun să facem un protest. Propun să ne luăm măcar o zi liberă de la muncă şi să îl căutăm pentru a protesta. Îl urmărim cu pancarte, unde îşi mută locul de cerşit acolo stăm şi noi. M-am gândit de altfel să luăm şi câţiva căţei cu noi şi recompense pentru a arăta lumii cum arată nişte căţei sănătoşi”, explică organizatorii, care vor să distribuie pliante informative călătorilor de la metrou pentru a descuraja oferirea de bani.

Tudor Tim Ionescu: „Problema sunt cei care îi dau bani. A strâns 16 lei în 20 de secunde”

În dispută a intervenit și Tudor Tim Ionescu, activist pentru drepturile animalelor, care a relatat că a sesizat Poliția încă din vara anului trecut cu privire la acest individ. Deși agenții au constatat atunci că patrupedele nu erau sterilizate conform legislației sanitar-veterinare, animalele nu au fost confiscate de autorități.

Activistul atrage atenția că afacerea continuă exclusiv datorită generozității neinformat a trecătorilor:

„Problema cea mai mare nu este acest individ care cerşeşte, ci oamenii care îi dau bani. Când am fost la staţia de metrou Unirii, în 20 de secunde, cât mi-a luat să cobor pe scările rulante, trei persoane i-au dat bani. Minim 16 lei în 20 de secunde. Înţelegeţi cât de profitabilă este activitatea asta? Şi atunci de ce ar renunţa, cât timp oamenii continuă să îi dea bani?”

Iubitorii de animale le cer ferm bucureștenilor să nu mai alimenteze financiar această practică, să refuze să mai ofere monede sau bancnote cerșetorilor care exploatează patrupede și să apeleze numărul 112 pentru sesizarea cazurilor de cruzime și suspiciune de sedare a animalelor.