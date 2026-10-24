 Mirela Vaida rupe tăcerea despre colegii de la „Asia Express”! Ce părere are despre Maurice: „Trebuie să înțelegeți!”
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VideoMirela Vaida rupe tăcerea despre colegii de la „Asia Express”! Ce părere are despre Maurice: „Trebuie să înțelegeți!”

#Asia Express
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Mirela Vaida s-a apucat serios de TikTok și le-a povestit fanilor detalii din culisele „Asia Express”. Prezentatoarea de televiziune a vorbit deschis despre câțiva dintre colegii alături de care a participat la competiție și a făcut dezvăluiri despre relațiile dintre concurenți, momentele tensionate și experiențele care i-au schimbat perspectiva asupra unor persoane.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă formează o echipă în „Asia Express”.
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă formează o echipă în „Asia Express”. Foto: click.ro

Valerie Lungu, Mirela Retegan, Maurice Munteanu și echipa formată din Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu s-au numărat printre cei despre care Mirela Vaida a ales să vorbească într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare.

Mirela Vaida, impresionată de Mirela Retegan și fiica sa

Între Mirela Vaida și Mirela Retegan există o prietenie care durează de peste 20 de ani. Cele două au lucrat împreună în 2004, iar prezentatoarea TV a mărturisit că o apreciază foarte mult pe fondatoarea Găștii Zurli. Participarea la „Asia Express” i-a oferit ocazia să o descopere mai bine și pe fiica acesteia, Maya, al cărei parcurs a impresionat-o.

„Fetele astea, pe mine m-au uimit. Eu pe Mirela o știu de peste 20 de ani. Am lucrat împreună, în 2004. Maya avea doi ani atunci. Pe noi ne leagă o prietenie de o viață. Calmul și echilibrul pe care Mirela le-a avut... Ea e ca mine, noi suntem la fel, dar când vii cu copilul tău, e mult mai sensibil. Diferența de generații e foarte greu de descris. Să vii cu copilul tău și să faci o figură atât de bună...

Eu o știam pe Mirela, dar pe Maya am descoperit-o acum. Este Mirela la puterea a doua. Atât de mult mi-a plăcut parcursul ei. Pentru mine, Mirela și Maya sămân un exemplu de mamă-fiică”, a declarat Mirela Vaida despre Mirela Retegan și Maya, în mediul online.

Ce spune Mirela Vaida despre Valerie Lungu, după conflictul dintre ele

Mirela Vaida a vorbit și despre Valerie Lungu, care face echipă cu soțul său, Alex Gîlcă. Cele două au fost nevoite să formeze o echipă timp de două zile, potrivit regulilor competiției, iar interacțiunea lor a fost marcată și de momente tensionate.

Prezentatoarea consideră însă că experiența le-a ajutat să se cunoască mai bine și să își schimbe perspectiva una asupra celeilalte. 

„Nu vi se pare că Valeria, după ce noi am avut acel conflict, s-a schimbat? Și ea s-a schimbat, și eu m-am schimbat. Știți de ce? Pentru că noi ne-am văzut una pe alta, când am stat față în față. Fata asta nu e un om rău, dar trebuie să știi cum să îl iei. Are nevoie de afecțiune și să îi dai încredere. E o tipă mișto”, a spus concurenta.

De ce l-a nominalizat Mirela Vaida pe Maurice Munteanu

Un alt subiect abordat de Mirela Vaida a fost nominalizarea lui Maurice Munteanu și a lui Connie Preda la cursa pentru ultima șansă. Decizia, luată de ea și Oana Tomoiagă, a stârnit reacții în mediul online, iar prezentatoarea a explicat de ce a făcut această alegere.

Mirela Vaida a ținut să precizeze că îl apreciază pe Maurice Munteanu pentru calitățile sale artistice și pentru felul în care se face remarcat în fața publicului. Totuși, situația în care se afla în competiție a determinat-o să ia o decizie dificilă.

„Legat de Maurice și de înjurăturile pe care mi le-am luat, pentru că l-am nominalizat. Trebuie să înțelegeți: pentru mine, Maurice este un om de show impecabil. Este un artist complet. Știe să joace, are gesturi, mimică, este debordant ca personaj. Dar eram într-o situație cumplită.”

Ce a spus despre Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu

Mirela Vaida a făcut referire și la echipa formată din Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, despre care a spus că a ajutat-o de mai multe ori pe ea și pe Oana Tomoiagă să evite cursa pentru ultima șansă.

„Loredana și Ana ne-au salvat de 3 ori din a ne trimite la ultima șansă. Loredana și Ana, în stage-ul trecut, au ajuns pe primul loc. Pentru că eu și Oana am avut acel avantaj de 15 minute, le-am luat fața. Băi, dar ele au muncit și au ajuns pe primul loc. Cum să mă lase inima pe mine? N-am avut de ales”, a adăugat vedeta.

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