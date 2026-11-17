VideoRegretul care îl urmărește pe Alex Delea. Ce își dorește să nu fi făcut: „Nu vreau să le mai văd în viața mea”
Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, Alex Delea a făcut o serie de mărturisiri sincere despre una dintre cele mai mari regrete ale sale. Câștigătorul „Survivor România” a vorbit deschis despre tatuajele pe care și le-a făcut în adolescență și la începutul vieții de adult, recunoscând că astăzi le privește cu alți ochi.
Regretul pe care Alex Delea îl are
Deși la momentul respectiv îl făceau să se simtă mai încrezător și mai bine în propria piele, Alex spune acum că și-ar dori să nu le mai aibă deloc. Mai mult, Alex a dezvăluit că a început deja procedurile pentru îndepărtarea tatuajelor cu ajutorul laserului, însă procesul este unul dificil și de lungă durată.
„Îmi pare rău din toată inima. Dacă aș putea, le-aș șterge pe toate”, a mărturisit el în timpul emisiunii.
Primul tatuaj și l-a făcut la vârsta de 18 ani și are o semnificație aparte. Acesta reprezintă data de naștere a bunicii sale, pe care o alintă „Mămăița”, femeia care a avut un rol esențial în creșterea lui.
Alex a povestit că bunica sa a fost persoana care i-a oferit dragoste și sprijin încă din copilărie, după ce mama sa a plecat în Spania pentru a le asigura un trai mai bun.
„Mămăița este sufletul meu. M-a crescut și mă va crește toată viața”, a spus acesta cu emoție.
Potrivit lui Alex, bunica l-a susținut întotdeauna și nu l-a judecat pentru deciziile pe care le-a luat, inclusiv pentru alegerea de a-și tatua corpul.
Tatuajele i-au oferit încrederea pe care nu o avea
Fostul concurent de la Survivor a explicat că în adolescență era foarte slab și nu se simțea confortabil cu aspectul său fizic. Tatuajele au venit ca o modalitate prin care să-și construiască încrederea în sine și să se privească diferit. Sentimentul de satisfacție l-a determinat să își facă și alte tatuaje. Unele aveau semnificații personale, altele au fost realizate pur și simplu din impulsul specific vârstei.
„Toată viața am fost foarte slăbuț. Când mi-am făcut primul tatuaj, m-am simțit extraordinar de bine”, a povestit el.
Alex recunoaște acum că multe dintre acele decizii au fost luate fără prea multă reflecție și că nu se mai regăsește în imaginea pe care încerca să o construiască atunci.
Cu ce se ocupă Alex Delea după câștigarea „Survivor România”
După ce a câștigat trofeul „Survivor România” 2022 și marele premiu în valoare de 100.000 de euro, viața lui Alex Delea s-a schimbat considerabil. Fostul concurent a devenit una dintre cele mai îndrăgite figuri ale show-ului și a început să exploreze noi direcții profesionale.
Într-un interviu acordat în trecut, Alex Delea a dezvăluit că și-a îndeplinit unul dintre visele mai vechi și a urcat pentru prima dată pe scena de stand-up comedy. Deși nu s-a pregătit foarte mult pentru debut, experiența s-a dovedit a fi un succes.
„Nu m-am pregătit deloc la debut. Am avut emoții constructive și a ieșit bine. Dacă mă întrebi ce am vorbit pe scenă nici nu știu. A fost ceva foarte neașteptat, dar chiar mi-a ieșit. Știu doar că lumea a râs, m-a aplaudat, m-am simțit fenomenal”, a povestit Alex, potrivit Libertatea.
Acesta a mărturisit că îi place foarte mult interacțiunea cu publicul și că își dorește să repete experiența, chiar dacă nu vede stand-up-ul ca pe o sursă de venit în acest moment.