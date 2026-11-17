Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, Alex Delea a făcut o serie de mărturisiri sincere despre una dintre cele mai mari regrete ale sale. Câștigătorul „Survivor România” a vorbit deschis despre tatuajele pe care și le-a făcut în adolescență și la începutul vieții de adult, recunoscând că astăzi le privește cu alți ochi.

Regretul lui Alex Delea Foto: instagram

Regretul pe care Alex Delea îl are

Deși la momentul respectiv îl făceau să se simtă mai încrezător și mai bine în propria piele, Alex spune acum că și-ar dori să nu le mai aibă deloc. Mai mult, Alex a dezvăluit că a început deja procedurile pentru îndepărtarea tatuajelor cu ajutorul laserului, însă procesul este unul dificil și de lungă durată.

„Îmi pare rău din toată inima. Dacă aș putea, le-aș șterge pe toate”, a mărturisit el în timpul emisiunii.

Primul tatuaj și l-a făcut la vârsta de 18 ani și are o semnificație aparte. Acesta reprezintă data de naștere a bunicii sale, pe care o alintă „Mămăița”, femeia care a avut un rol esențial în creșterea lui.

Alex a povestit că bunica sa a fost persoana care i-a oferit dragoste și sprijin încă din copilărie, după ce mama sa a plecat în Spania pentru a le asigura un trai mai bun.

„Mămăița este sufletul meu. M-a crescut și mă va crește toată viața”, a spus acesta cu emoție.

Potrivit lui Alex, bunica l-a susținut întotdeauna și nu l-a judecat pentru deciziile pe care le-a luat, inclusiv pentru alegerea de a-și tatua corpul.

Tatuajele i-au oferit încrederea pe care nu o avea

Fostul concurent de la Survivor a explicat că în adolescență era foarte slab și nu se simțea confortabil cu aspectul său fizic. Tatuajele au venit ca o modalitate prin care să-și construiască încrederea în sine și să se privească diferit. Sentimentul de satisfacție l-a determinat să își facă și alte tatuaje. Unele aveau semnificații personale, altele au fost realizate pur și simplu din impulsul specific vârstei.

„Toată viața am fost foarte slăbuț. Când mi-am făcut primul tatuaj, m-am simțit extraordinar de bine”, a povestit el.

Alex recunoaște acum că multe dintre acele decizii au fost luate fără prea multă reflecție și că nu se mai regăsește în imaginea pe care încerca să o construiască atunci.

Cu ce se ocupă Alex Delea după câștigarea „Survivor România”

După ce a câștigat trofeul „Survivor România” 2022 și marele premiu în valoare de 100.000 de euro, viața lui Alex Delea s-a schimbat considerabil. Fostul concurent a devenit una dintre cele mai îndrăgite figuri ale show-ului și a început să exploreze noi direcții profesionale.

Într-un interviu acordat în trecut, Alex Delea a dezvăluit că și-a îndeplinit unul dintre visele mai vechi și a urcat pentru prima dată pe scena de stand-up comedy. Deși nu s-a pregătit foarte mult pentru debut, experiența s-a dovedit a fi un succes.

„Nu m-am pregătit deloc la debut. Am avut emoții constructive și a ieșit bine. Dacă mă întrebi ce am vorbit pe scenă nici nu știu. A fost ceva foarte neașteptat, dar chiar mi-a ieșit. Știu doar că lumea a râs, m-a aplaudat, m-am simțit fenomenal”, a povestit Alex, potrivit Libertatea.

Acesta a mărturisit că îi place foarte mult interacțiunea cu publicul și că își dorește să repete experiența, chiar dacă nu vede stand-up-ul ca pe o sursă de venit în acest moment.