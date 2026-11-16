Alex Delea, marcat de plecarea din România. Ce a lăsat în urmă când s-a mutat în Spania: „Ce tragedie a fost când am plecat”

Până să ajungă cunoscut în România și să câștige competiția „Survivor”, Alex Delea a avut parte de un parcurs de viață cu multe schimbări. Plecarea din țară, făcută în copilărie, a însemnat despărțirea de prieteni, de locurile familiare și de micile bucurii care îi defineau atunci universul. Chiar dacă Spania i-a oferit oportunitatea unui trai mai bun, fostul concurent a recunoscut că dorul de casă nu l-a părăsit niciodată.

Alex Delea, dezvăluiri emoționante despre plecarea din România Foto: Instagram

Alex Delea a vorbit despre una dintre cele mai importante perioade din viața sa, plecarea din România și anii petrecuți în Spania. Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, fostul câștigător de la „Survivor” a povestit cât de greu i-a fost să se despartă de locurile în care a copilărit și de prietenii săi. Deși a plecat în speranța unui trai mai bun, gândul de a se întoarce acasă l-a însoțit mereu.

Alex Delea nu a uitat momentul plecării din România

Pentru Alex Delea, mutarea în Spania nu a fost deloc ușoară. Acesta și-a amintit cu emoție cum și-a luat rămas-bun de la copilărie, de la lucrurile sale și de la copiii cu care obișnuia să petreacă timpul în fața blocului.

„Eu mereu am vrut să mă întorc în România. De când am plecat în Spania. Eu am fost luat din fața blocului, pentru un trai mai bun, am plecat din fața blocului în Spania.

Ce tragedie a fost când am plecat. Mi-am lăsat chitara, aveam o tarabană, mi-am dat lucrurile la copii, cu plânsete. Mereu am vrut să vin acasă. Și dacă îmi luam o pereche de adidași, mă gândeam: «Cum mi-ar sta cu adidașii ăștia prin fața blocului?»”, a mărturisit Alex Delea în emisiunea „Furnicuțele”.

Ce meserii a avut fostul concurent „Survivor” în Spania

Pe lângă dorul de România, Alex Delea a vorbit și despre experiențele sale profesionale din Spania. Înainte de a deveni cunoscut publicului larg, acesta a lucrat în domeniul ospitalității, însă responsabilitățile sale erau mult mai variate decât ar fi lăsat să se înțeleagă titulatura de barman.

Fostul concurent „Survivor” a explicat că se ocupa de mai multe sarcini în același timp, de la pregătirea sandvișurilor în bucătărie până la servirea clienților și curățenie.

„Eram bucătar, barman și, și... eu când am pus la Survivor că sunt barman, eu, de fapt, eram de toate. Eu am pus așa ca să pun ceva. Făceam sandvișuri în bucătărie și mă uitam că erau oameni la bar. Ștergeam, făceam de toate, eram all-inclusive”, a mai spus fostul concurent „Survivor”.