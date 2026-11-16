 Naba Salem a dezvăluit cum a slăbit după Survivor. Fosta concurentă a apelat și la injecții pentru pierderea în greutate
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Naba Salem a dezvăluit cum a slăbit după Survivor. Fosta concurentă a apelat și la injecții pentru pierderea în greutate

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Naba Salem a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut după participarea la Survivor și a explicat cum a reușit să scape de kilogramele acumulate în urma problemelor de sănătate cu care s-a confruntat în competiție. Cunoscută pentru sinceritatea sa, fostă ispită de la Insula Iubirii și Survivor a răspuns întrebărilor primite din partea urmăritorilor și a dezvăluit ce măsuri a luat pentru a-și recăpăta silueta.

Cum a slăbit Naba Salem
Cum a slăbit Naba Salem Foto: arhivă

Regimul drastic urmat de Naba Salem după competiție

Fosta concurentă de la Survivor a povestit că experiența din Republica Dominicană și dificultățile medicale întâmpinate în timpul filmărilor și-au pus amprenta asupra organismului său. Infecțiile și tratamentele administrate în competiție au dus la modificări vizibile ale greutății sale, iar revenirea la forma fizică dorită nu a fost deloc simplă, potrivit Spynews.

Pentru a slăbi, Naba a urmat timp de aproximativ o lună și jumătate un regim alimentar extrem de restrictiv. Ea a explicat că meniul său era format doar din câteva alimente, respectiv orez, banane și biscuiți.

Naba Salem a mai mărturisit că, în perioada petrecută la Survivor, a primit și tratamente pentru a putea gestiona durerile cauzate de problemele medicale apărute în competiție.

În același timp, le-a răspuns celor care au comentat aspectul său fizic, spunând că aparițiile televizate pot crea adesea impresia că o persoană are mai multe kilograme decât în realitate.

„Toată lumea e curioasă să afle cum am slăbit eu. În primul rând, unii dintre voi exagerați rău, rău, rău de tot, pentru că televizorul oricum îngrașă. Așa, mai sunt și înlată (...) Cu infecția și problemele pe care le-am avut în junglă, la Survivor, normal că m-am umflat, eu nu am mai încăput nici în hainele mele. Am ținut regim o lună jumătate, aveam voie să mănânc doar orez și biscuiți și banane. Ăsta era meniul meu (...) Mi s-au dat și niște steroizi în coloană în timpul competiției Survivor, ca să nu simt durerea”, a declarat Naba Salem, pe rețelele sociale.

A apelat și la un tratament injectabil pentru slăbit

După încheierea regimului, influencerița a observat că organismul său reacționa diferit la alimentație. Din acest motiv, a luat decizia de a face schimbări suplimentare în stilul de viață.

Naba Salem a explicat că a renunțat complet la consumul de alcool și a apelat la un tratament injectabil pentru slăbit. Potrivit declarațiilor sale, măsura a venit după ce a constatat că, în urma dietei drastice pe care o ținuse, metabolismul său nu mai funcționa ca înainte, iar kilogramele se acumulau mult mai ușor.

„Am ținut regim, nu am mai băut alcool deloc și am luat injecție de slăbit. Asta pentru că orice mâncam mi se punea triplu din cauza regimului pe care l-am ținut și care a fost foarte drastic”, a mai explicat fosta concurentă de la Survivor.

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