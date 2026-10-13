 Câți bani îi trebuie lui Alex Delea pentru un trai decent. Cheltuielile care îi golesc buzunarele
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Câți bani îi trebuie lui Alex Delea pentru un trai decent. Cheltuielile care îi golesc buzunarele

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Alex Delea, cunoscutul influencer care a devenit celebru după ce a câștigat „Survivor România”, a dezvăluit câți bani cheltuiește lunar pentru a-și menține stilul de viață sănătos.

Alex Delea, despre cheltuielile care îi golesc buzunarele
Alex Delea, despre cheltuielile care îi golesc buzunarele Foto: Arhivă

Alex Delea: „Se poate trăi și cu mai puțini bani”

În cadrul unui interviu recent, acesta a mărturisit că are nevoie de aproximativ 4.000 de euro pe lună pentru a trăi decent în București. Totuși, fostul concurent de la „Survivor” recunoaște că se poate trăi și cu un buget mai mic, în funcție de venituri și de stilul de viață al fiecăruia.

„O întrebare foarte bună. Ca să trăiesc decent, cred că în jurul la 4.000 de euro, 4.000 și ceva. Ca să poți trăi decent în București și să poți să trăiești puțin. Se poate trăi și cu mai puțini bani, bineînțeles, se poate trăi și la jumătate, și cu 2.000 de euro, se poate trăi și cu 1.000 de euro, doar că depinde cum ai viața, depinde de stilul de viață”, a explicat Alex Delea într-un interviu acordat publicației Wowbiz.

Ce cheltuieli lunare are Alex Delea

Cunoscut pentru stilul său de viață sănătos, care include alimentația echilibrată și sportul, Alex Delea spune că acordă atenție acestor aspecte încă de la vârsta de 19 ani. Deși un astfel de trai presupune anumite cheltuieli, influencerul consideră că acestea pot fi reduse atunci când este necesar. 

În suma de aproximativ 4.000 de euro pe lună, acesta include atât costurile pentru alimentație și activitățile sportive, cât și cheltuielile fixe, precum chiria și rata mașinii. În plus, își dorește să îi rămână suficienți bani pentru cheltuielile curente.

„Mâncare sănătoasă. Stilul de viață sănătos pe care îl duc, viața sportivă pe care o am necesită anumite cheltuieli, însă le pot reduce în caz că este nevoie. Adică eu viața asta o am de mult, de la vârsta de 19 ani, nu e de acum. Însă, da, sunt costuri normale, dar care pot fi reduse. Nu trebuie să fie neapărat foarte mari.

Aici am inclus și chiria, am inclus și rata mașinii, am inclus toate lucrurile pe care le am de plătit lunar, plus să-mi rămână și mie ceva să mă pot mișca în timpul lunii”, a mărturisit Alex Delea.

Alex Delea merge aproape în fiecare lună în Spania

Pe lângă cheltuielile obișnuite, Alex Delea obișnuiește să călătorească aproape în fiecare lună în Spania, acolo unde se află familia sa. Vizitele regulate au devenit o tradiție pentru el, iar fostul câștigător de la „Survivor România” spune că încearcă să organizeze deplasările astfel încât costurile să nu fie prea mari.

„Foarte bine, foarte bine. Uite, am făcut o tradiție că merg aproape în fiecare lună acasă, în Spania.”

Cât îl costă biletele de avion până în Spania

Întrebat despre cheltuielile pe care le presupun aceste drumuri, Alex Delea a explicat că biletele de avion sunt, de regulă, accesibile, mai ales atunci când sunt cumpărate din timp. Acesta a precizat că poate găsi zboruri la prețuri sub 100 de euro, iar uneori plătește chiar și 60-70 de euro.

Totuși, programul imprevizibil nu îi permite întotdeauna să își rezerve biletele cu o lună înainte, astfel că trebuie să își adapteze planurile în funcție de angajamentele profesionale.

„Da, dar nu este o cheltuială foarte mare, să știi. Eu mă duc acasă, la mine. Singura cheltuială este biletul de avion pe care îl pot găsi la sub 100 de euro. Sau poate chiar mai puțin. Sunt foarte ieftine avioanele, zborurile îmi ies foarte, foarte ieftin, mai ales dacă le iau cu o lună înainte, chiar le iau la 60-70 de euro.

Însă nu le pot lua cu o lună înainte, pentru că mereu am programul imprevizibil. Deocamdată știu că voi pleca pe data de 12 înapoi”, a mai spus Alex Delea.

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