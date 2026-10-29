 Câți bani a primit Maurice Munteanu pentru participarea la Asia Express. A plecat acasă după 8 etape de concurs
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Câți bani a primit Maurice Munteanu pentru participarea la Asia Express. A plecat acasă după 8 etape de concurs

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Parcursul lui Maurice Munteanu și al lui Connie Preda la Asia Express 2026 s-a încheiat după opt etape, cei doi fiind eliminați în ediția difuzată pe 28 octombrie. După ieșirea din competiție, atenția publicului s-a îndreptat nu doar asupra experienței trăite de cei doi concurenți, ci și asupra sumei pe care criticul de modă ar fi primit-o pentru participarea la reality show-ul de la Antena 1.

maurice munteanu asia express facebook jpeg
Foto: Facebook

Cu ce sumă a plecat Maurice acasă

Potrivit Gândul, Maurice Munteanu ar fi fost remunerat cu aproximativ 2.500 de euro pentru fiecare etapă petrecută în competiție. Astfel, pentru cele opt săptămâni în care a rămas în cursă, suma totală încasată s-ar ridica la aproximativ 20.000 de euro. La această valoare s-ar adăuga și onorariul negociat la semnarea contractului, despre care nu au fost făcute publice detalii.

Eliminarea echipei Maurice Munteanu - Connie Preda a venit după o cursă pentru ultima șansă disputată împotriva echipelor formate din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, respectiv Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

La finalul aventurii, Maurice Munteanu a transmis un mesaj emoționant colegilor săi și a ținut să lămurească și tensiunile apărute de-a lungul competiției în relația cu Valerie Lungu.

„Va trebui să părăsim competiția! Vreau să le spun colegilor rămași aici, dar și celor plecați că îmi pare foarte bine că i-am descoperit în această emisiune. (...) Sper că Valerie va realiza că nu avem nimic personal cu ea și că totul a fost o explozie tâmpă de suc uitat în soare și explodat inutil, complet inutil. De fapt, uneori și competiția asta face: scoate niște nervi la iveală”, a declarat acesta după eliminare.

Cu aproximativ o lună înainte de părăsirea competiției, Maurice Munteanu a fost invitat în emisiunea „Super Neatza”, unde a fost întrebat direct de Florin Ristei dacă a primit o sumă importantă pentru participarea la Asia Express.

Maurice Munteanu, evaziv în răspunsurile sale

Criticul de modă a evitat să ofere un răspuns concret și a sugerat că percepția asupra banilor este diferită de la o persoană la alta.

„Ce înseamnă mulți bani? Asta e o chestie relativă. Pentru cineva, foarte mulți bani poate să însemne 10.000 de euro, pentru altcineva, foarte mulți bani poate însemna 200.000 de euro. Dar nu contează banii”, a spus Maurice Munteanu.

Cât au primit celelalte echipe eliminate

În urmă cu câteva săptămâni, în spațiul public au apărut informații și despre remunerația primită de Cheloo pentru participarea la Asia Express 2026. Artistul ar fi încasat aproximativ 15.000 de euro pentru cele cinci etape în care a rămas în concurs, ceea ce ar însemna aproximativ 3.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. 

Informații de acest fel au apărut și despre Mirela Retegan, care a fost eliminată din emisiune în ediția din 21 octombrie alături de fiica ei, Maya. Potrivit informațiilor publicate de Cancan, cele două ar fi fost remunerate cu 3.000 de euro pentru fiecare etapă parcursă, sumă care a inclus participarea ambelor concurente. Astfel, după cele șapte etape petrecute în competiție, remunerația totală ar fi ajuns la 21.000 de euro.

După eliminarea lui Maurice Munteanu și a lui Connie Preda, în lupta pentru marele premiu au rămas patru echipe: Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Gabi Torje și Alin Alexuc-Ciurariu, precum și Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

Marea finală a sezonului este programată pentru 11 noiembrie.

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