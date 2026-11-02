Schimbare neașteptată la Asia Express! Ce s-a întâmplat cu echipele? Anunțul făcut de Irina Fodor

Irina Fodor a venit cu o veste neașteptată pentru echipele rămase în competiția Asia Express – Drumul Mătăsii. În ediția din 1 noiembrie 2026, prezentatoarea reality show-ului de la Antena 1 le-a dezvăluit concurenților cum se va desfășura următoarea etapă a cursei și ce schimbare importantă îi așteaptă.

Schimbare neașteptată la Asia Express Foto: Antena 1.

Tensiuni și situații neprevăzute pentru echipele care luptă în continuare pentru marele premiu. Irina Fodor le-a anunțat concurenților că, potrivit unei noi reguli a competiției, partenerii vor trebui să se despartă temporar: unul dintre ei va rămâne alături de prezentatoare, în timp ce celălalt va continua cursa.

Irina Fodor: „Cei care vor rămâne cu mine aici vor sta împreună și vor juca niște jocuri”

În cadrul ultimei ediții, Irina Fodor a explicat că separarea va dura doar o noapte. În acest interval, unul dintre concurenți va merge la autostop și va participa la misiuni, cu scopul de a aduna cât mai multe puncte. În schimb, partenerul rămas alături de prezentatoare va avea de înfruntat o serie de provocări și jocuri care pot influența parcursul celui plecat în cursă.

„Astăzi vă despărțiți, dar mâine vă reuniți. Doar o noapte. Atât. Uneori, când finala este aproape, drumul este foarte personal, dar scopul este același (...) Veți împărțiți în jucători și cercetași. Cei care vor rămâne cu mine aici vor sta împreună și vor juca niște jocuri care vor influența cursa celor care vor pleca în misiuni și la autostop (...) ”, a anunțat Irina Fodor, la Asia Express.

Cine a rămas alături de Irina Fodor și cine a plecat în cursă

Oana Tomoiagă, Valerie Lungu, Loredana Chivu și Alin Alexuc au rămas alături de Irina Fodor, în timp ce Mirela Vaida și-a exprimat dorința de a pleca la misiuni și la autostop.

„Când mă pui între a sta într-un loc și a pleca în lume, cu siguranță, aleg să plec în lume. Fiecare dintre noi o să dea ce are mai bun, am încredere în Oana”, a fost reacția Mirelei Vaida.

Valerie Lungu, momente dificile după participarea la Asia Express

Valerie Lungu formează o echipă la Asia Express alături de soțul ei, Alex Gîlcă. Participarea la competiția de la Antena 1 nu i-a adus influenceriței doar mai multă vizibilitate, ci și experiențe neplăcute, care au afectat-o după încheierea filmărilor.

Recent, Valerie Lungu a vorbit despre valul de comentarii negative cu care s-a confruntat după participarea la reality show. Mai mult decât atât, aceasta a dezvăluit că situația a devenit îngrijorătoare, după ce anumite persoane au început să o urmărească pentru a afla unde locuiește.

Influencerița a povestit că a primit mesaje extrem de dure, inclusiv amenințări și comentarii care i-au provocat teamă. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului moderat de Ioana Ginghină.





„Nu pot să spun așa ceva, e așa de rău (n.r. cel mai urât comentariu pe care l-am primit). E cu «Sper să mori», unele dintre comentarii sunt foarte rele, foarte depresive, mi-e frică. Am avut și oameni care ne-au stalker-it să vadă unde locuim, au și aflat unde locuim.

Eu mai intru uneori live pe TikTok, să mai vorbesc cu oamenii sau live pe Youtube și oamenii sunt ceva rău. Te și încurajează: «Haide, nu vrei să termini viața? Haide». Lumea spune, de exemplu, despre mine sau despre noi că suntem răi, dar voi, făcând lucrul ăsta și dând comentariul ăsta, ce spune despre voi?”, a declarat Valerie Lungu, în podcastul Ioanei Ginghină.