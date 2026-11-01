Valerie Lungu, clipe de groază după „Asia Express”! A fost urmărită până acasă și s-a temut pentru viața ei

Participarea la „Asia Express” 2026 i-a adus lui Valerie Lungu nu doar expunere, ci și un val de reacții negative din partea telespectatorilor. Influencerița a povestit că mesajele răutăcioase au ajuns să o afecteze inclusiv în viața de zi cu zi, după ce un utilizator a urmărit-o și a aflat unde locuiește.

Valerie Lungu se teme pentru siguranța ei după valul de comentarii negative Foto: captură video Facebook

Invitată recent într-un podcast, șatena a vorbit despre experiențele neplăcute prin care a trecut după apariția în emisiune, alături de soțul ei, Alex Gîlcă. Activă pe rețelele sociale, în special pe TikTok, Valerie a spus că a primit numeroase comentarii negative și chiar amenințări.

Mai mult, un utilizator ar fi urmărit-o pe stradă pentru a afla unde locuiește. Întâmplarea a speriat-o pe influenceriță, care a mărturisit că atunci s-a temut cu adevărat pentru siguranța sa.

„Nu pot să spun așa ceva, e așa de rău (n.r. cel mai urât comentariu pe care l-am primit). E cu «Sper să mori», unele dintre comentarii sunt foarte rele, foarte depresive, mi-e frică. Am avut și oameni care ne-au stalker-it să vadă unde locuim, au și aflat unde locuim.

Eu mai intru uneori live pe TikTok, să mai vorbesc cu oamenii sau live pe Youtube și oamenii sunt ceva rău. Te și încurajează: «Haide, nu vrei să termini viața? Haide». Lumea spune, de exemplu, despre mine sau despre noi că suntem răi, dar voi, făcând lucrul ăsta și dând comentariul ăsta, ce spune despre voi?”, a declarat Valerie Lungu, în podcastul Ioanei Ginghină.

A fost la un pas să anuleze cununia civilă

Reacțiile negative au afectat-o pe Valerie și în plan personal. Influencerița a recunoscut că, din cauza valului de critici, s-a gândit inclusiv să anuleze cununia civilă cu Alex Gîlcă. Cei doi și-au unit destinele pe 23 septembrie, în cadrul unei ceremonii spectaculoase. Formează un cuplu de patru ani, iar participarea la „Asia Express” a fost încă o ocazie în care și-au demonstrat legătura.

În cele din urmă, Valerie a renunțat la ideea de a anula cununia și se bucură astăzi de căsnicia cu Alex, purtând verigheta ca simbol al iubirii lor.