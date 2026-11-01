 Valerie Lungu, clipe de groază după „Asia Express”! A fost urmărită până acasă și s-a temut pentru viața ei
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

VideoValerie Lungu, clipe de groază după „Asia Express”! A fost urmărită până acasă și s-a temut pentru viața ei

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Participarea la „Asia Express” 2026 i-a adus lui Valerie Lungu nu doar expunere, ci și un val de reacții negative din partea telespectatorilor. Influencerița a povestit că mesajele răutăcioase au ajuns să o afecteze inclusiv în viața de zi cu zi, după ce un utilizator a urmărit-o și a aflat unde locuiește.

Valerie Lungu se teme pentru siguranța ei după valul de comentarii negative
Valerie Lungu se teme pentru siguranța ei după valul de comentarii negative Foto: captură video Facebook

Invitată recent într-un podcast, șatena a vorbit despre experiențele neplăcute prin care a trecut după apariția în emisiune, alături de soțul ei, Alex Gîlcă. Activă pe rețelele sociale, în special pe TikTok, Valerie a spus că a primit numeroase comentarii negative și chiar amenințări.

Mai mult, un utilizator ar fi urmărit-o pe stradă pentru a afla unde locuiește. Întâmplarea a speriat-o pe influenceriță, care a mărturisit că atunci s-a temut cu adevărat pentru siguranța sa.

Nu pot să spun așa ceva, e așa de rău (n.r. cel mai urât comentariu pe care l-am primit). E cu «Sper să mori», unele dintre comentarii sunt foarte rele, foarte depresive, mi-e frică. Am avut și oameni care ne-au stalker-it să vadă unde locuim, au și aflat unde locuim.

Eu mai intru uneori live pe TikTok, să mai vorbesc cu oamenii sau live pe Youtube și oamenii sunt ceva rău. Te și încurajează: «Haide, nu vrei să termini viața? Haide». Lumea spune, de exemplu, despre mine sau despre noi că suntem răi, dar voi, făcând lucrul ăsta și dând comentariul ăsta, ce spune despre voi?”, a declarat Valerie Lungu, în podcastul Ioanei Ginghină.

A fost la un pas să anuleze cununia civilă

Reacțiile negative au afectat-o pe Valerie și în plan personal. Influencerița a recunoscut că, din cauza valului de critici, s-a gândit inclusiv să anuleze cununia civilă cu Alex Gîlcă. Cei doi și-au unit destinele pe 23 septembrie, în cadrul unei ceremonii spectaculoase. Formează un cuplu de patru ani, iar participarea la „Asia Express” a fost încă o ocazie în care și-au demonstrat legătura.

În cele din urmă, Valerie a renunțat la ideea de a anula cununia și se bucură astăzi de căsnicia cu Alex, purtând verigheta ca simbol al iubirii lor.

Ghid de cumpărături

sorina docuz marcel ciolacu facebook jpg
Marcel Ciolacu și Sorina Docuz, apariție care a atras toate privirile la Timișoara. Cât costă haina de blană purtată de aceasta Național
cosmin cernat monica iagar jpg
Cine este Monica Iagăr, fosta iubită a lui Cosmin Cernat. Fiica lor ar fi fost agresată de partenerul mamei sale Vedete românești
image
O jurnalistă de la New York Times a renunțat să viziteze castelul lui Dracula și a descoperit o destinație din România care a impresionat-o adevarul.ro
image
Reacția familiei unui tânăr crescut în Japonia care s-a mutat în București: „Acolo sunt vampiri? E sigur pe stradă? Trenurile întârzie trei ore” adevarul.ro

Parteneri

image
Galerie Foto. Soția lui Zandbergen a venit cu toată familia la Dinamo – UTA și anunță „explozia” atacantului: „Dă 200% pentru echipă” www.fanatik.ro
image
A fost găsit și al treilea dintre frații dispăruți din Sălaj. De ce se ascundeau copiii observatornews.ro
image
Un mânz de 11 zile, o văcuță salvată și baloți de fân de 20 de lei: Sanctuarul unui cuplu mutat din București în Bucovina a ajuns viral www.antena3.ro
image
Cine este Iliana Iotova, favorită la câștigarea președinției Bulgariei. Iotova a fost puternic contestată după ce, în perioada în care era vicepreședinte, l-a grațiat pe „Escobarul Bulgariei” www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Raluca Sandu, la 12 ani după ce a părăsit România. Cum arată şi din ce face bani fata lui Mircea Sandu as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Filipe Coelho i-a „spulberat” recordul lui Mirel Rădoi. Borna fabuloasă atinsă de portughez la Universitatea Craiova www.fanatik.ro
image
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii okmagazine.ro
image
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
A fost acest soldat roman ucis de camarazii săi? Arheologii redeschid un caz vechi de 2.000 de ani historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Top 5 mituri despre vrăjitoare historia.ro
cub Bodo Bogdan Marin png
VideoBodo de la Proconsul, dezvăluiri emoționante despre adopția celor doi băieți. Cum a luat decizia împreună cu soția sa: „Au venit la exact momentul potrivit” PrimeTime
insula iubirii sezonul fenomen national record dupa record doborat de emisiunea de la antena 1 920182 webp
#Insula iubirii
S-a aflat când va fi marea finală „Insula Iubirii” 2026. Antena 1 a schimbat planurile pentru sezonul aniversar PrimeTime
Banner Ilie nastase
Ilie Năstase nu renunță la Ioana. Ce plan are fostul tenismen dacă divorțul se pronunță PrimeTime
Vocea României, din nou lider de audiență la PROTV
#Vocea Romaniei
VideoS-au decis echipele de la „Vocea României” 2026! Cine sunt concurenții care au reușit să-i cucerească pe antrenori PrimeTime
frauda, foto shutterstock jpg
VideoCele cinci cuvinte care ar trebui să ridice imediat semne de întrebare într-un apel telefonic. Avertismentul lansat de un expert în prevenirea fraudelor PrimeTime
giulia haidau captura video jpg
#Vocea Romaniei
VideoO adolescentă de 16 ani i-a uimit pe antrenorii de la „Vocea României”: „Nu am auzit niciodată pe cineva cântând asemenea note” PrimeTime
Program Antena 1 Insula Iubirii
#Insula iubirii
Umilință la „Insula Iubirii”! Un concurent a primit șase refuzuri din partea ispitelor. Nici femeia pe care voia să o facă geloasă nu l-a ales PrimeTime
pavel bartos captura video jpg
VideoPavel Bartoș a fost îndrăgostit de Anca Țurcașiu: „Niciodată nu am avut curajul să-i spun”. Ce amintire păstrează actorul de la ea PrimeTime
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Sorina Docuz l-a eclipsat pe Marcel Ciolacu la botezul fiului lui Aldred Simonis. Partenera fostului premier, într-o blană de chinchilla evaluată la peste 14.000 de dolari actualitate.net