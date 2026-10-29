Carmen Grebenișan și iubitul ei au plecat într-o vacanță de vis. Influencerița s-a bucurat de câteva zile de relaxare fără fiul său

Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristi, și-au oferit o escapadă romantică într-una dintre cele mai apreciate destinații exotice din lume. Cei doi au ales să petreacă câteva zile în Tulum, Mexic, loc renumit pentru plajele spectaculoase, resorturile exclusiviste și atmosfera relaxată care atrage anual turiști din întreaga lume.

Foto: instagram

Câteva zile de relaxare

Influencerița a împărtășit cu urmăritorii săi mai multe imagini din vacanță, surprinzând peisaje impresionante, momente de relaxare și clipe petrecute alături de partenerul său. De această dată, cei doi au călătorit fără băiețelul lor, care, cel mai probabil, a rămas în grija apropiaților.

Vacanța are o semnificație aparte pentru Carmen Grebenișan, fiind una dintre primele călătorii în care a ales să se desprindă pentru câteva zile de rolul de mamă.

În trecut, influencerița a mărturisit că îi era dificil să stea departe de fiul său pentru perioade mai lungi și că primul an după naștere a fost unul extrem de intens din punct de vedere emoțional, potrivit SpyNews.

Tulum este considerată una dintre cele mai exclusiviste destinații din Mexic, celebră pentru hotelurile boutique, resorturile de lux și cluburile elegante amplasate pe plajă. O vacanță de o săptămână într-o astfel de locație poate ajunge la câteva mii de euro, în funcție de tipul cazării, experiențele alese și costul transportului.

Carmen Grebenișan nu se grăbește să devină mamă pentru a doua oară

La începutul lunii octombrie, fiul lui Carmen Grebenișan a împlinit un an, iar vedeta online a vorbit deschis despre planurile sale de viitor. Deși și-ar dori ca băiețelul ei să aibă un frate sau o soră, aceasta spune că nu se vede pregătită pentru încă o sarcină în viitorul apropiat.

Influencerița a explicat că primul an de maternitate a fost mult mai solicitant decât și-ar fi imaginat și că simte nevoia să își recapete ritmul profesional și să revină la proiectele din mediul online.

„Îmi place ideea de surioară, dar recunosc că, în momentul de față, nu. Trebuie să fiu foarte sinceră, nu mai vreau să trec prin asta prea curând. Vreau să ies puțin din carapace, pentru că am stat destul, și chiar dacă a fost doar un an, a fost foarte, foarte copleșitor pentru mine”, mărturisea Carmen Grebenișan.

Cine este Carmen Grebenișan. Influencerița care a devenit una dintre cele mai urmărite creatoare de conținut din România

Carmen Grebenișan se numără printre cele mai cunoscute influencerițe din România, reușind să își construiască de-a lungul anilor o comunitate impresionantă în mediul online. Activitatea sa este concentrată în special pe domenii precum beauty, lifestyle, călătorii, sport și îngrijire personală, subiecte care i-au adus sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale.

Născută pe 21 iulie 1992, în Cluj-Napoca, Carmen Grebenișan a devenit cunoscută publicului larg după aparițiile sale din mediul online și participarea la diverse proiecte de televiziune.

În prezent, aceasta este urmărită de peste 600.000 de persoane pe Instagram, fiind considerată una dintre cele mai populare creatoare de conținut din România.

Un rol important în ascensiunea sa l-a avut și colaborarea cu Alina Ceușan, una dintre cele mai bune prietene ale sale.

Cele două au format, de-a lungul timpului, unul dintre cele mai cunoscute duo-uri din online-ul românesc și au participat împreună la emisiuni de aventură care le-au crescut și mai mult notorietatea.

Carmen Grebenișan a vorbit în repetate rânduri despre relația specială pe care o are cu Alina Ceușan, mărturisind că legătura dintre ele a rămas la fel de puternică de-a lungul anilor.

„Prietenia mea cu Alina, care este una foarte puternică, e cea mai pură prietenie. Este singura prietenie și de cele mai multe ori oamenii cred că suntem surori. Cu siguranță am fost surori într-o altă viață. Nu știu dacă ne crede cineva, însă noi nu ne-am certat niciodată. De fiecare dată una dintre noi este dispusă să îi cedeze celeilalte orice, dacă cealaltă își dorește foarte mult acel lucru”, a declarat influencerița, potrivit Wowbiz.