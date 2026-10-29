 Victoria Lungu scoate la vânzare hainele Valeriei: „Vor fi niște prețuri foarte mici”
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Victoria Lungu scoate la vânzare hainele Valeriei: „Vor fi niște prețuri foarte mici”

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Victoria Lungu a luat o decizie care a stârnit reacții în mediul online. Mama influenceriței Valerie Lungu a anunțat, în timpul unui live pe TikTok, că vrea să vândă mai multe haine și perechi de încălțăminte care îi aparțin fiicei sale. Artista a prezentat câteva dintre articole și a precizat că intenționează să le ofere la prețuri mici. Anunțul nu a fost însă primit cu entuziasm de toți internauții.

Valerie Lungu
Valerie Lungu Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Valerie Lungu se bucură de notorietate în mediul online, iar în prezent poate fi urmărită și în emisiunea „Asia Express”, unde face echipă cu partenerul său, Alex Gîlcă. În ultima perioadă, influencerița a fost și ținta unor critici după mai multe momente din competiție, iar mama sa a intervenit public pentru a-i lua apărarea.

Victoria Lungu a prezentat hainele fiicei sale pe TikTok

Victoria Lungu este cântăreață și o prezență activă pe rețelele de socializare. Recent, aceasta a intrat live pe TikTok, unde le-a arătat urmăritorilor mai multe articole vestimentare care i-au aparținut fiicei sale.

Printre lucrurile prezentate s-au numărat costume, piese vestimentare cu fustă și încălțăminte în mărimile 34-35. Mama influenceriței a explicat că are numeroase obiecte pe care Valerie nu le mai poartă și că își dorește să le ofere celor interesate.

„Ia uitați, un costumaș al Valeriei. Este mărimea S. Sau mai am ceva așa cu fustiță. Ăsta este M. Acum e momentul cel mai frumos. Este cu o fustiță mișto, primită cadou. Și o să mai fac. Am foarte multe lucruri pe care nu le mai îmbrac”, a povestit Victoria Lungu în timpul transmisiunii.

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Foto: TikTok

Artista a vorbit și despre încălțămintea fiicei sale, precizând că intenționează să o vândă la un preț accesibil. Potrivit declarațiilor sale, unele perechi ar urma să coste în jur de 150 de lei.

„Sunt încălțări foarte frumoase de-ale Valeriei, mărimea 34-35. Aș fi vrut să vină fetele să le cumpere. Vor fi niște prețuri foarte mici: 150 de lei cred. O să mă sfătuiesc cu fetele care sunt la târg”, a mai spus mama influenceriței.

Anunțul a atras atenția urmăritorilor, iar unii internauți s-au arătat deranjați de decizia de a pune la vânzare hainele și încălțămintea Valeriei.

Valerie Lungu, criticată după aparițiile de la Asia Express

În paralel cu acest subiect, Valerie Lungu s-a confruntat în ultima perioadă cu un val de critici în mediul online, în urma unor reacții și momente din emisiunea „Asia Express”. Participarea la competiție a adus-o în atenția unui public mai larg, dar a generat și comentarii negative din partea unor telespectatori.

În acest context, Victoria Lungu a intervenit public pentru a-și apăra fiica. Artista le-a cerut celor care o critică pe Valerie să îi permită să își trăiască viața și să se concentreze fiecare asupra propriilor alegeri.

Mesajul mamei a fost unul ferm, aceasta exprimându-și nemulțumirea față de comentariile pe care le consideră nedrepte la adresa influenceriței.

„Vă rog să îmi lăsați fiica în pace, lăsați-o să își trăiască viața. Mi-aș dori ca fiecare din voi, măcar 2% din fetele astea frustrate, să ajungeți la valoarea ei, la tot ce a reușit fata asta să învețe să facă, să construiască. A construit o casă de la zero”, a declarat Victoria Lungu.

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