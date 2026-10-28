Victoria Lungu, dezamăgită de schimbarea fiicei sale după ce s-a cuplat cu Alex Gîlcă: „Bărbații vin și pleacă!”

Victoria Lungu a vorbit din nou despre tensiunile dintre ea și fiica sa, Valerie, și a făcut mărturisiri despre situația delicată în care se află. Artista spune că a primit un avertisment din partea avocatului tinerei și că relația dintre ele a ajuns într-un punct dureros, în ciuda faptului că, din perspectiva sa, ar trebui să rămână unite.

Victoria Lungu susține că iubitul i-a schimbat fiica Foto: Instagram

Relația dintre Victoria Lungu și fiica sa, Valerie, pare să fie în continuare tensionată. Artista a făcut noi declarații despre schimbările pe care le-ar fi observat la tânără de când aceasta formează un cuplu cu Alex Gîlcă.

Victoria Lungu susține că nu își dorește să dea vina pe partenerul fiicei sale, însă este nemulțumită de distanța care s-a creat între ele. Mai mult, aceasta a dezvăluit că ar fi fost contactată de avocatul celor doi și avertizată să nu mai vorbească despre Valerie Lungu în mediul online sau la televizor.

Victoria Lungu a vorbit despre relația cu Valerie și despre neînțelegerile care ar fi apărut între ele. Artista consideră că fiica sa s-a schimbat în ultima perioadă, însă spune că nu îl consideră responsabil pe Alex Gîlcă pentru situația dintre ele.

Totodată, aceasta a subliniat că, indiferent de alegerile pe care le face tânăra în viața personală, legătura dintre mamă și fiică ar trebui să rămână importantă.

Victoria Lungu susține că fiica sa s-a schimbat de când este într-o relație

„Valeria s-a schimbat foarte tare de când este într-o relație cu acest băiat care mie mi se părea foarte cuminte și foarte deosebit. Nu pot să dau vina pe el, pentru că eu înțeleg că este alegerea ei și ea va trăi cu el.

«Mama nu poate să aleagă cu cine o să locuiesc eu». Dar vreau să vă spun un lucru. Bărbații vin și pleacă! Înțelegeți? Mama rămâne una. Indiferent că eu sunt blocată pe contul ei, că Alex nu vrea să vorbească cu mine, că mă amenință.

Am fost contactată de avocatul lor, care mi-a spus că am interdicție să vorbesc în numele ei în online sau la TV, pentru că altfel voi fi dată în judecată. Uitați și voi în ce relații ajungem în momentele astea în care o fetiță are de toate.

Și stau și mă gândesc, dacă tu ai casă, ai masă, ai bani, ai un bărbat, te-ai căsătorit, de ce nu te liniștești? De ce nu ai grijă de tine? De ce nu vrei să fii om blând? Ce ți-am făcut eu ca mamă? Acum ești la casa ta, ți-am luat eu ceva? De ce trebuie să o invidiezi pe mama ta? De ce trebuie să concurezi cu mine? De ce?”, a spus Victoria Lungu.