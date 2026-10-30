Cum a reușit Patrick Stewart să depășească traumele unei copilării marcate de violență. Locul care i-a adus liniște: „M-am simțit în siguranță”

Sir Patrick Stewart, unul dintre cei mai faimoși actori britanici din toate timpurile, a decedat la vârsta de 86 de ani. Faimos pentru rolurile căpitanului Jean-Luc Picard în „Star Trek” și profesorului Charles Xavier din seria „X-Men”, Stewart a murit în locuința sa din Los Angeles. Siguranța și calmul pe care le-a afișat pe ecran în roluri precum căpitanul Jean-Luc Picard din Star Trek sau profesorul Charles Xavier din seria X-Men contrastau puternic cu traumele care i-au marcat copilăria.

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Traumele care i-au marcat copilăria

Sir Patrick Stewart, unul dintre cei mai apreciați actori britanici, a vorbit deschis de-a lungul vieții despre abuzurile și violența domestică pe care le-a trăit în familie și despre lupta sa de a-și controla propria furie, potrivit The Sun.

Născut la 13 iulie 1940, în Mirfield, lângă Huddersfield, Patrick Stewart a crescut într-o familie modestă. Viața sa s-a schimbat dramatic după întoarcerea tatălui său, Alf Stewart, din cel de-Al Doilea Război Mondial.

Veteran al evacuării de la Dunkirk și al sângeroasei bătălii de la Monte Cassino, acesta suferea de ceea ce astăzi ar fi diagnosticat drept stres post-traumatic.

Acasă, efectele traumelor de război s-au manifestat prin episoade repetate de violență împotriva soției sale.

Patrick Stewart și-a amintit că, încă de la vârsta de șapte ani, încerca să își protejeze mama stând între ea și tatăl său în timpul agresiunilor.

„Instinctul meu de copil era să-mi protejez mama, dar omul care o rănea era tatăl meu, pe care îl respectam, îl admiram și de care mă temeam”, spunea Stewart.

Actorul a povestit că a fost profund marcat de atmosfera de frică și nesiguranță din propria casă.

„În copilărie am fost martor la violențele repetate ale tatălui meu împotriva mamei mele. Teroarea și suferința pe care le provoca erau atât de mari încât, dacă aș fi crezut că pot reuși, l-aș fi ucis”, mărturisea Stewart.

Furia care l-a urmărit ani întregi

Experiențele traumatizante din familie i-au influențat comportamentul și în afara casei. Stewart a recunoscut că furia sa era mereu la suprafață și că, în adolescență, îi era greu să o controleze.

Un episod care l-a marcat a avut loc la vârsta de 14 ani, când a fost pedepsit de directorul școlii pentru o faptă de care susține că era nevinovat. Actorul a mărturisit că, în acel moment, a simțit o dorință puternică de a riposta violent.

Totuși, în ciuda acestor impulsuri, Stewart a înțeles de timpuriu pericolul pe care îl reprezenta furia acumulată și a căutat modalități prin care să o transforme într-o energie creativă.

Mai târziu, chiar și în cariera de actor, emoțiile puternice îl făceau să se simtă vulnerabil. Deși scena îi oferea libertate, rolurile care presupuneau accese de furie îi provocau teamă.

„Ori de câte ori un rol cerea furie, violență sau impulsuri criminale, îmi era teamă de ceea ce aș putea dezlănțui dacă m-aș abandona complet acelor sentimente”, mărturisea el.

Teatrul, refugiul care i-a schimbat destinul

Salvarea a venit datorită unui profesor de limba engleză, Cecil Dormand, care a observat talentul tânărului și l-a încurajat să descopere opera lui Shakespeare. Pentru Patrick Stewart, scena a devenit locul în care se simțea în siguranță pentru prima dată.

„În clipa în care am pășit pe scena școlii m-am simțit protejat. Era cel mai sigur loc pe care îl cunoscusem vreodată. M-am simțit în siguranță, își amintea actorul.

Teatrul i-a oferit șansa de a evada din realitatea dureroasă de acasă. „Nu mai eram Patrick Stewart, pentru că nu-mi plăcea prea mult Patrick Stewart. Era o altă lume și nici lumea mea nu-mi plăcea prea mult”, spunea el.

Profesorul care i-a descoperit talentul avea să-i schimbe complet traiectoria vieții. La scurt timp, Stewart a primit oportunitatea de a participa la un curs rezidențial de teatru, experiență care l-a convins că aceasta era calea pe care voia să o urmeze.

Rolul care l-a făcut celebru în întreaga lume

Deși și-a construit reputația pe scenă, succesul internațional a venit în 1987, când a fost distribuit în Star Trek: The Next Generation. Convins că proiectul va dura doar câteva luni, actorul a acceptat rolul lui Jean-Luc Picard fără să bănuiască impactul pe care îl va avea asupra carierei sale.

Serialul a devenit un fenomen global, iar personajul său, cunoscut pentru inteligență, calm și empatie, a intrat în cultura populară.

Au urmat numeroase filme din franciza Star Trek, iar mai târziu un alt rol iconic, cel al profesorului Charles Xavier din universul X-Men.

Privind retrospectiv, Stewart a recunoscut că actoria nu i-a oferit doar o profesie, ci și un mod de a supraviețui emoțional.

Scena a devenit locul în care și-a putut transforma furia, frica și suferința într-o carieră impresionantă, care avea să îl transforme într-unul dintre cei mai respectați actori ai generației sale.

„Avengers: Doomsday” se va lansa pe data de 18 decembrie și va fi ultimul film în care faimosul actor britanic va juca. Marvel Studios deja a publicat un mesaj de condoleanțe, după ce vestea despre dispariția artistului a fost anunțată.