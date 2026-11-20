Teodora Stoica, fiica lui Mihai Stoica, a dezvăluit cât a plătit pentru un sejur de șapte zile într-un resort medical de lux din Austria. Experiența a inclus cazare, alimentație personalizată și tratamente, iar costurile totale au ajuns la câteva mii de euro. Deși specialiștii i-au recomandat un program de trei săptămâni, tânăra a decis să petreacă acolo doar șapte zile.

Cât a costat-o pe Teodora, fiica lui Mihai Stoica, o săptămână într-un resort medical exclusivist Foto: Instagram

Teodora Stoica a ales să investească într-o experiență dedicată stării de bine, departe de agitația cotidiană. Fiica managerului FCSB a povestit pe Instagram detalii despre șederea sa într-o clinică exclusivistă din Austria, inclusiv suma pe care a scos-o din buzunar pentru o singură săptămână.

Potrivit declarațiilor sale, tariful de bază pentru cazare și alimentație este de 3.000 de euro, însă factura crește în funcție de procedurile și programele terapeutice alese. Astfel, costul final al unui sejur de șapte zile poate ajunge la 6.000-7.000 de euro.

Decizia de a merge într-un astfel de centru a venit într-un moment sensibil pentru Teodora. Tânăra a traversat o perioadă dificilă după ce și-a pierdut câinele, Roată, pe care îl considera un membru al familiei.

Cât costă șapte zile într-un resort medical de lux din Austria

Teodora Stoica a explicat că persoanele care aleg să meargă la clinica din Austria își pot stabili durata șederii, în funcție de disponibilitate și de recomandările specialiștilor. În cazul ei, medicii au sugerat un program de 21 de zile, însă a preferat să limiteze experiența la o săptămână.

Prețul pentru cele șapte zile de cazare și masă este de 3.000 de euro. Pachetul include și un plan alimentar personalizat, adaptat nevoilor fiecărui client. La acest tarif se adaugă însă costurile pentru tratamentele și modulele suplimentare, ceea ce poate duce cheltuiala totală la 7.000 de euro.

„Îți alegi cât vrei să stai. Eu am ales o săptămână, ei îți recomandă 21 de zile, dar nu se putea așa ceva. O săptămână este 3.000 de euro cazarea și mâncarea, planul alimentar personalizat. După care se adaugă, în funcție de ce modul îți alegi și ce tratamente mai faci, și ajunge cam 6.000-7.000 de euro pe săptămână”, a spus Teodora Stoica, pe Instagram.

Prin urmare, diferența dintre tariful de bază și suma finală este dată de serviciile suplimentare și de procedurile incluse în programul ales.

Motivul pentru care Teodora Stoica a ales un sejur într-o clinică din Austria

Dincolo de componenta de relaxare și de serviciile premium, Teodora Stoica a mărturisit că avea nevoie de o perioadă în care să se concentreze asupra propriei persoane.

Pierderea câinelui său, Roată, a fost un moment extrem de dificil, iar tânăra a recunoscut că această experiență a afectat-o profund. În acest context, a considerat că timpul petrecut într-un resort specializat în programe de wellness și recuperare putea reprezenta un pas important pentru echilibrul său personal.

Fiica lui Mihai Stoica spune că preferă să își cheltuiască banii pentru experiențe și activități care îi pot aduce beneficii pe termen lung, în loc să investească în bunuri materiale de lux.

„Eu sunt o persoană care întotdeauna o să investească în ea, nu într-o geantă sau în ceva material, în experiențe de genul ăsta care mă ajută pe termen lung. Sunt sigură că o să mai testez și alte resorturi, nu acum, dar în viitor. Cred că merită să investești în tine și văd diferența în bine prin faptul că pot să vorbesc din nou. Mi se pare că sunt din nou mai deschisă cu mine, cu cei din jur, ceea ce eu nu mai puteam să fac”, a mai spus ea.

Teodora Stoica ia în calcul să repete experiența

Chiar dacă nu intenționează să revină prea curând într-un astfel de centru, Teodora Stoica nu exclude posibilitatea de a încerca și alte resorturi medicale în viitor.

Tânăra consideră că săptămâna petrecută în Austria a fost o investiție în propria stare de bine și spune că a observat schimbări pozitive în felul în care se raportează la sine și la persoanele din jur.

Pentru Teodora, experiența nu a însemnat doar câteva zile de răsfăț într-o locație exclusivistă, ci și ocazia de a lua o pauză și de a acorda mai multă atenție propriei persoane.