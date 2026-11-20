Bruno Mars își plânge tatăl, la o săptămână după ce a murit. Cântărețul a publicat o fotografie emoționantă cu ultima îmbrățișare pe care i-a dat-o părintelui său, dar și alte poze din copilărie.

Bruno Mars, îmbrățișându-și tatăl aflat pe patul de spital. Foto: Instagram

Tatăl lui Bruno Mars, Peter Hernandez, era muzician și a murit la vârsta de 74 de ani. Artistul susține că el a fost cel care l-a urcat prima dată pe o scenă, în Hawaii. Pe atunci, Bruno interpreta rolul „Micul Elvis” la vârsta de doar 2 ani.

Bruno Mars își plânge tatăl

Este doliu în familia lui Bruno Mars, după ce cântărețul a împărtășit joi vestea morții tatălui său, Peter Hernandez, cu o serie de fotografii pe rețelele de socializare. Una dintre poze îl arată pe artist îmbrățișându-și tatăl aflat pe un pat de spital.

„Săptămâna trecută am avut ocazia să-l îmbrățișez pe tatăl meu pentru ultima oară. Dacă m-ați văzut vreodată vorbind despre el, v-am spus întotdeauna că este omul care m-a învățat tot ce știu, mai ales când vine vorba de muzică.

El mi-a crescut cele patru surori frumoase, pe fratele meu și pe mine. În ochii mei, el a fost cel mai grozav tată din lume și îmi va fi dor de el în fiecare zi până ne vom revedea. Te iubesc, tati. Sărută-o pe mama acolo sus din partea mea”, a scris Bruno Mars pe Instagram.

Peter Hernandez, cel care i-a dat aripi lui Bruno Mars

Peter Hernandez a crescut în Brooklyn și mai târziu s-a mutat în Hawaii, acolo unde a cunoscut-o pe cea care i-a devenit și parteneră de viață, Bernadette San Pedro Bayot. Acolo, el era muzician, făcând parte dintr-o trupă, iar ea era dansatoare de hula. Cei doi s-au căsătorit și au avut șase copii, printre care și Bruno Mars. Mama sa a murit în 2013 din cauza unui anevrism cerebral.

Hernandez, care a crescut mergând la concerte cu propriul său tată, a înființat o trupă numită Love Notes și și-a urcat copiii pe scenă. AU susținut împreună spectacole în localuri la Waikiki Beach câte șase seri pe săptămână. Atunci, Bruno Mars interpreta rolul „Micul Elvis”, la vârsta de doar 2 ani.

Într-un interviu de la sfârșitul anilor 1980, publicat pe YouTube în 2013, Hernandez îl ține în în poală pe Bruno, care avea atunci 4 ani și era îmbrăcat în Elvis, și vorbește despre afacerea pe care o avea în Hawaii. Hernandez deținea un magazin de suveniruri cu Elvis Presley.

Într-un interviu acordat pentru CNN în 2012, Mars și-a descris tatăl ca fiind un showman cu calități de lider, menționând că nu ar fi avut cariera pe care o are fără dragostea pe care i-a oferit-o părinții săi și cunoștințele pe care i le-a insuflat tatăl său. „El este cel care m-a pus pe treabă cu muzica”, a spus el. „El este cel care mi-a arătat Jackie Wilson și James Brown.”