Irina Fodor a schimbat regulile jocului la „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Ce surpriză au primit concurenții la finalul etapei

Concurenții din Asia Express – Drumul Mătăsii au avut parte de o surpriză neașteptată la finalul ediției din 18 octombrie 2026. După o zi plină de provocări și misiuni solicitante, echipele au aflat de la Irina Fodor unde vor înnopta, iar vestea i-a luat pe mulți prin surprindere.

Foto: Antena 1

Schimbare de ultim moment la Asia Express

Cea de-a șaptea etapă a competiției a fost una extrem de dificilă, iar oboseala și-a spus cuvântul pentru toți participanții. Tocmai de aceea, concurenții așteptau cu nerăbdare să afle unde vor putea să se odihnească înainte de următoarea cursă, potrivit Antena1.

La finalul zilei, Irina Fodor a făcut anunțul care a schimbat complet atmosfera.

„Dragii mei, am o veste bună! Veți dormi cu toții într-o școală de Kung Fu”, le-a spus prezentatoarea.

Vestea a stârnit imediat reacții amuzante din partea concurenților. Maurice Munteanu a recunoscut că ideea l-a luat prin surprindere.

„O chestie care m-a speriat”, a comentat acesta.

Nici Raluca Bădulescu, invitată în emisiune, nu a ratat ocazia de a face o glumă pe seama situației.

„De ce vă bucurați, poate vă bagă în paturi din alea spartane”, a spus concurenta.

În stilul său caracteristic, Maurice Munteanu și-a imaginat cum ar fi fost dacă toți participanții ar fi fost nevoiți să doarmă într-un spațiu comun.

„Deja mă gândeam că trebuie să dormim toți într-o ceva tip sală de sport, adică coana Retegan lângă Vaida, prăvălită peste Valerica, prăvălită la rândul ei peste Alexucu”, a glumit acesta la testimonial.

De cealaltă parte, Gabi Torje s-a arătat mulțumit că echipele au primit cazare după o zi atât de dificilă, însă a admis că exista încă o necunoscută importantă.

„Top! Avem unde să dormim, târziu e! Dar nu știm în ce ordine vom pleca mâine în cursă”, a mărturisit fostul fotbalist.

Surprizele nu s-au oprit însă aici. După ce le-a dat vestea privind cazarea, Irina Fodor a anunțat că echipele vor fi nevoite să participe și la o probă specială, menită să stabilească ordinea de plecare în cursa din ediția următoare, difuzată pe 19 octombrie 2026.

Astfel, deși concurenții au aflat că vor avea un loc unde să se odihnească, lupta pentru un avantaj în competiție era departe de a se fi încheiat.

Nu este pentru prima dată când Irina Fodor schimbă regulile

Răsturnările de situație nu sunt rare în cadrul emisiunii Asia Express.

După ce i-a surprins anunțându-i că vor fi nevoiți să se despartă temporar de partenerii alături de care au intrat în competiție și să formeze noi echipe pentru două zile, Irina Fodor a venit cu o nouă veste care a schimbat complet datele problemei. În cadrul ediției de săptămâna trecută, concurenții au aflat că niciuna dintre echipe nu va beneficia de imunitate la finalul etapei.

Schimbarea partenerilor a adus cu sine provocări suplimentare și momente tensionate pentru participanți. Ajunși în China, aceștia au fost nevoiți să se adapteze rapid noilor formule și să găsească un ritm comun de lucru pentru a face față probelor dificile de pe Drumul Mătăsii.

Pe parcursul cursei, fiecare echipă a luptat pentru a ajunge cât mai repede la punctul de întâlnire cu Irina Fodor, convinsă că un rezultat bun le-ar putea aduce siguranța în competiție. La final, însă, concurenții au descoperit că poziția obținută în clasament nu le garantează protecția împotriva eliminării.

Prezentatoarea emisiunii a explicat că decizia este strâns legată de schimbul temporar de parteneri și că situația se va clarifica abia după reunirea echipelor în formula inițială. Abia atunci una dintre perechi va reuși să obțină protecția mult dorită.

„Într-o lume a simbolurilor, a energiei și a echilibrului, nimic nu este întâmplător. Astăzi nu ofer nicio imunitate și asta pentru că mixul este în continuare legat cu fir de mătase. Se va dezlega mâine, când se vor reîntâlni și unde doar o echipă, reunită în formula inițială, va fi pusă la loc sigur de eliminare. Deocamdată, nimeni nu bănuiește ce le rezervă destinul”, le-a transmis Irina Fodor concurenților.