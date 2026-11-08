Stanciu, campion în China: liderul naționalei se impune în fotbalul asiatic

Nicolae Stanciu (33 de ani) este campion în China, acolo unde căpitanul echipei naționalei de fotbal a României și-a impus supremația alături de Dalian Yingbo, după o luptă aprigă, disputată până în ultima etapă din campionatul asiatic.

Nicolae Stanciu, campion în China Foto: Sportpictures

Din fericire pentru jucătorul din țara noastră, lucrurile s-au aliniat exact cum avea nevoie și, duminică dimineață, cu Stanciu pe teren, echipa lui a învins Tianjin Jinmen Tiger, scor 3-1. Dacă, înaintea ultimei etape din China, Chengdu Rongcheng era lider, cu 52 de puncte și trei peste Dalian Yingbo, totuși formația românului avea avantajul departajării în funcție de meciurile directe și, cu Chengdu Rongcheng a pierdut în ultima etapă, Stanciu și ai săi au fost încununați campioni. Reușita este cu atât mai mare, cu cât oponenta de la titlu a condus autoritar tot sezonul, dar a clacat pe final - în ultimele patru etape a pierdut toate meciurile, ceea ce i-a permis lui Dalian Yingbo să recupereze și, în cele din urmă, să se impună campioană, la finele unui sezon intens.

Șapte titluri de campion la cei 33 de ani ai săi

Stanciu este campion pentru a doua oară în China, ajungând la un total de șapte titluri cucerite în toată cariera. Pe de altă parte, Dalian Yingbo, club fondat în 2021, câștigă în premieră titlul de campioană, reușită la care Stanciu a contribuit din plin, având 10 goluri și cinci pase decisive în 27 de meciuri jucate. În trecut, Stanciu, altmineri lider la echipa națională din România, a mai fost campion al Chinei cu Wuhan Three Towns, în 2022, în palmaresul său regăsindu-se două titluri de campion al României cu FCSB, două în Cehia cu Slavia Praga și unul în Belgia cu RSC Anderlecht. În privința parcursului său la actuala formație, contractul lui Stanciu de încheie la finalul lunii decembrie din acest an, zvonurile plasându-l într-o revenire în campionatul românesc, favorită pentru a-i îmbrăca tricoul fiind considerată Universitatea Cluj.