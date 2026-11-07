Hagi și-a ales jucătorii pentru ultimele meciuri din Liga Națiunilor în 2026

Selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a conturat lotul fotbaliștilor pe care „îi va arunca” în joc, în ultimele meciuri din acest an, în grupa de Liga Națiunilor. România va primi vizita celor din Polonia şi va face deplasarea la Bosnia-Herțegovina, partide pentru care 18 fotbaliști vin de dincolo de granițe, iar opt au fost selectați din campionatul intern.

Gheorghe Hagi, încă în căutarea primei victorii la națională Foto: Sportpictures

„Tricolorii” vor primi vizita celor de la Polonia, pe 14 noiembrie, de la 21.45, ca mai apoi să facă deplasarea la Bosnia-Herţegovina, trei zile mai târziu, de la aceeași oră. Hagi încă este în căutarea primei sale victorii oficiale în noul mandat, deocamdată România având patru înfrângeri la rând în Liga Națiunilor. În situația dată, echipa națională se află într-o situație delicată, dat fiind că este pe ultimul loc în grupa sa de Liga Națiunilor, fără vreun punct acumulat.

Lista fotbaliștilor pentru duelurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

PORTARI: Otto Hindrich (Legia Varşovia, Polonia), Ştefan Târnovanu (FCSB), Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania), Tony Strata (Vitória Guimarães, Portugalia), Radu Drăgușin (ACF Fiorentina, Italia), Andrei Coubiș (Lincoln City, Anglia), Virgil Ghiță (Hannover 96, Germania), Matei Ilie (Kasımpaşa SK, Turcia), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova), Lisav Eissat (Bristol City, Anglia);

MIJLOCAŞI: Tudor Băluță (Universitatea Craiova), Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Marius Corbu (Ferencváros TC, Ungaria), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, China), Vlad Dragomir (Pafos FC, Cipru), Cătălin Cîrjan (Dinamo);

Atacanți: Dennis Man (PSV Eindhoven, Olanda), Olimpiu Moruțan (Rapid), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor, Turcia), Ianis Stoica (CF Estrela da Amadora, Portugalia), Ianis Hagi (Alanyaspor FC, Turcia), Florinel Coman (Al-Gharafa, Qatar), Daniel Bîrligea (Frosinone FC, Italia).

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia: 0-1

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 10p;

2. Bosnia și Herțegovina: 8p;

3. Polonia: 4p;

4. România: 0p.