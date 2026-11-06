Se vede primăvara europeană! Craiova, „tun” financiar în Conference League

Universitatea Craiova a avut o seară excelentă în Conference League, acolo unde s-a impus cu 2-0, acasă, joi, în fața albanezilor de la KF Egnatia. După succesul din etapa cu numărul trei a competiției, campioana României aproape are „în buzunar” calificarea în play-off. Cum oltenii au ajuns la șapte puncte în clasament, mai au nevoie de unul singur din următoarele trei partide pentru a răsufla ușurați. În dreptul victoriei Craiovei și-au trecut numele Alexandru Cicâldău (29 de ani, '24) și Nicușor Bancu (34 de ani, '32), care a contribuit decisiv și la faza primului gol.

Craiova a avut o seară mare în cupele europene Foto: Sportpictures

„Este un sentiment bun, am obținut ceea ce voiam!”, a fost reacția antrenorului al Craiovei, portughezul Filipe Coelho (46 de ani), care a adăugat: „Am avut ambiție și un control emoțional foarte bune. Suntem mulțumiți! A fost un duel european. Cred că toți jucătorii au făcut o treabă foarte bună, au înțeles jocul și ce trebuie să îmbunătățim. Continuăm să ne îmbunătățim! Cred că facem o treabă bună, dar trebuie să continuăm așa. Trebuie să muncim foarte”. Coelho a avut cuvinte de laudă în mod special și pentru omul meciului: „Bancu este foarte important, este unul dintre căpitani, este un profesionist și are valoare! Are o tehnică bună și cred că este mult mai eficient în ultimii 30 de metri, în ultima vreme. Cred că lucrăm foarte bine cu el și cu ceilalți. Este un tip profesionist. Sunt fericit cu el, dar nu doar cu el, ci și cu ceilalți”. Adversarii Craiovei au încheiat partida în inferioritate numerică, pe final de meci unul dintre jucătorii formației de fotbal din Albania primind al doilea „galben”.

Peste patru milioane de euro câștigați, până acum

După izbânda în fața celor de la Egnatia, oltenii depășesc patru milioane de euro din câștigurile în faza ligii europene. Concret, pentru calificarea pe tabloul principal, formația din Bănie a primit din partea UEFA 3,17 de milioane de euro, apoi fiecare dintre victoriile de până acum a venit cu 400.000, iar remiza înregistrată i-a adus 133.000. Apoi, pentru fiecare dintre cele două victorii de până acum, 2-0 cu Egnatia și 3-1 cu Inter Club d'Escaldes a luat câte 400.000, iar remiza cu Getafe CF, 1-1, a fost recompensată cu 133.000 de euro. În continuare, Craiova are în program trei jocuri rămase de disputat: deplasările cu englezii de la Brighton FC și formația din Kazahstan Kairat Almaty, urmate de vizita danezilor de la FC Copenhaga.

„Nu e ușor să ții acest ritm, chiar dacă unii spun că am jucat cu echipe mai slabe. Ne ridicăm la nivelul așteptărilor, am făcut șapte puncte, mulți au spus că putem face cel puțin șase. Am făcut șapte, suntem mândri. Brighton e o echipă foarte puternică, știu cât de bine joacă. Va fi un meci foarte dificil! (...) Suntem neînvinși în Europa, mă bucură acest lucru. Am văzut cum a plecat mingea, am zis că e un șut bun, a fost gol. Este foarte bine pentru noi, muncim zi de zi. Avem un grup unit, suntem bine. (...) Trofeele de anul trecut ne-au adus încredere. Au plecat puțini jucători. Contează foarte mult, știm ce să facem în teren, fiecare știe postul lui. Determinarea contează foarte mult. Poate nu se întâmpla acest lucru în anii trecuți. Victoriile ne dau încredere că putem câștiga cu toată lumea”, a conchis Bancu. Mai departe, în campionat, Craiova se pregătește de deplasarea la CFR Cluj, duminică, de la ora 19.00.