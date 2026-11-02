„Scântei” la Balonul de Aur: susţine că a fost presat să-și schimbe votul

Râvnitul trofeul Balonul de Aur aduce în centrul atenției o controversă, după ce un jurnalist amrocan susține că a fost presat să-și schimbe opțiunea. Pe numele său Mustapha Badri, acesta a participat la votul pentru Balonul de Aur acordat lui Harry Kane - cu câteva săptămâni în urmă, el a decis să-şi acorde votul lui Achraf Hakimi (27 de ani), fundaşul lateral al echipei Paris Saint-Germain şi al naţionalei marocane.

Gala Balonului de Aur a avut loc în premieră în Londra, în locul Parisului Foto: EPA

Într-un interviu acordat pentru publicația Africafoot, el a explicat că a fost supus unor presiuni pentru a-l face să-şi schimbe părerea: „Anumite persoane m-au contactat pentru a încerca să mă influenţeze şi să mă convingă să votez împotriva lui Achraf Hakimi, în favoarea unui alt jucător al cărui nume prefer să nu-l menţionez”, a explicat el, înainte de a adăuga: „Nu am cedat acestor solicitări, dar această experienţă arată că există încercări de influenţare în jurul acestui tip de vot.”

„Există grupuri care încearcă să ia legătura cu jurnaliștii și să influențeze alegerile”

Badri spune că încercările de destabilizare a alegătorilor nu sunt deloc cazuri izolate, adăugând: „Există grupuri de influenţă care încearcă să ia legătura cu jurnaliştii şi să le influenţeze alegerile. Eu însumi am trăit această experienţă fără să cad în această capcană (...) Este o formă de lobby şi de căutare a susţinerii, care poate duce uneori la alegeri îndepărtate de logica strict sportivă”. „Nu o să ascund: originea mea marocană a jucat, în mod firesc, un rol în alegerea mea. Dar asta nu înseamnă deloc că votul meu nu se bazează pe argumente sportive. Achraf nu şi-a pus niciodată la îndoială angajamentul faţă de Maroc şi nici alegerea de a apăra culorile ţării sale. Statisticile sale, performanţele şi influenţa sa pe teren îmi permit să-mi asum pe deplin decizia. Sunt mândru că l-am plasat pe primul loc, deoarece consider sincer că merita să fie ales cel mai bun jucător al anului”, a concluzionat jurnalistul.

Reamintim că fotbalistul englez al echipei Bayern München, Harry Kane (33 de ani), a câştigat premiul pentru cel mai bun atacant al sezonului la gala Balonul de Aur de la Londra. Unul dintre cei mai experimentați jucători ai momentului se bucură, astfel, de recunoaștere pentru sezonul excelent avut atât în Bundesliga, cât și la naționala Angliei.