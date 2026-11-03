Tragedie imensă: un fotbalist de la Tenerife a murit după un fault dur!

Lumea fotbalului este în lacrimi: Jesus de Miguel, atacantul echipei CD Tenerife, a încetat din viaţă după o lovitură dură pe care a primit-o în finalul meciului cu FC Andorra, disputat luni în liga a doua a campionatului de fotbal al Spaniei. Avea doar 30 de ani!

Jesus de Miguel avea doar 30 de ani Foto: Profimedia

Cele două echipe se aflau la egalitate, 2-2, în cel de-al şaptelea minut al prelungirilor, când Jesus de Miguel a scăpat pe contraatac după o degajare a unui apărător al echipei sale. Portarul formaţiei FC Andorra, Jesus Owuono, a alergat spre centrul terenului pentru a degaja o minge lungă şi s-a ciocnit în aer de adversar, părând să-l lovească în piept cu genunchiul pe atacant.

De Miguel s-a prăbuşit pe gazon, unde a rămas nemişcat, în timp ce jucătorii ambelor echipe făceau semne disperate cerând intervenţia medicilor. Owono a primit un cartonaş roşu direct pentru intrarea sa, jocul fiind oprit de arbitru. Personalul medical l-a îngrijit pe atacantul lui Tenerife pe teren timp de mai mult de cinci minute, sub privirile celorlalţi jucători, mai mulţi dintre coechipierii săi fiind în lacrimi, înainte de a fi transportat la spital cu o ambulanţă. Meciul a fost oprit și jucătorii trimiși la cabine.

A suferit un stop cardiac în ambulanță

Conform mai multor relatări din presa locală, citate de Agerpres, De Miguel a suferit un stop cardiac în ambulanţă şi a fost resuscitat în drum spre Spitalul Universitar Nuestra Senora de la Candelaria. El era într-o stare stabilă, dar a rămas inconştient la secţia de urgenţă al spitalului.

Ulterior, starea sa s-a înrăutăţit, iar medicii nu i-au mai putut salva viaţa. Decesul a fost anunțat în această dimineață, la ora 8.00.

Jesus de Miguel (30 ani), născut la Madrid, s-a format ca jucător la Leganes şi a evoluat în cursul carierei sale la echipe din ligile inferioare spaniole.

La tragedie a asistat și internaționalul român Enes Sali, care este legitimat la FC Andorra.