 Veste-șoc în fotbal! Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei
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Veste-șoc în fotbal! Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei

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Veste-șoc pentru iubitorii fotbalului! Cristiano Ronaldo (41 de ani) a făcut anunțul pe care fanii săi nu voiau să-l audă. Superstarul portughez a decis să se retragă definitiv de la echipa națională, după 23 de ani în care a scris istorie în tricoul Portugaliei. Anunțul vine la doar câteva săptămâni după un scandal de proporții cu selecționerul Jorge Jesus, în urma căruia atacantul a fost suspendat și amendat.

Cristiano Ronaldo a spus adio naționalei Portugaliei
Cristiano Ronaldo a spus adio naționalei Portugaliei Foto: EPA

Cristiano Ronaldo a pus capăt unei epoci în fotbalul mondial! Joi, 5 noiembrie, câștigătorul a cinci Baloane de Aur și-a anunțat retragerea de la echipa națională a Portugaliei, printr-un mesaj emoționant publicat pe Instagram.

După mai bine de două decenii în care a fost simbolul fotbalului portughez, CR7 a decis că a venit momentul să predea celebrul tricou cu numărul 7. „Astăzi, călătoria mea alături de selecționata națională se încheie”, a transmis Ronaldo, care a explicat că decizia nu a fost deloc ușoară.

Fotbalistul a vorbit despre onoarea de a reprezenta Portugalia și despre legătura specială pe care a avut-o cu suporterii. Pentru Ronaldo, tricoul naționalei nu a fost niciodată doar al său, ci al unei țări întregi.

Scandalul care a precedat retragerea lui Cristiano Ronaldo. A fost suspendat și amendat!

Vestea-șoc vine într-un moment extrem de tensionat pentru Cristiano Ronaldo. Relația sa cu selecționerul Jorge Jesus s-a deteriorat puternic în ultimele săptămâni, după ce antrenorul a decis să-l lase pe banca de rezerve.

Totul a culminat pe 30 septembrie, când superstarul portughez a părăsit cantonamentul echipei naționale, nemulțumit că nu urma să fie titular în partida cu Danemarca, din Liga Națiunilor. Gestul său a provocat un scandal imens în Portugalia. Federația a deschis o procedură disciplinară, iar Ronaldo a primit o suspendare de 30 de zile și o amendă de 255 de euro.

Deși ulterior și-a cerut scuze suporterilor și colegilor, atacantul nu și-a ascuns nemulțumirea față de selecționer, pe care l-a acuzat că nu și-a respectat promisiunile.

În ultimele zile, părea că lucrurile se liniștiseră. Ronaldo fusese inclus pe lista preliminară a Portugaliei pentru meciurile din noiembrie, iar oficialii federației sperau într-o împăcare. Numai că anunțul de joi a pus capăt definitiv speculațiilor despre revenirea sa.

Cristiano Ronaldo pleacă de la națională cu recorduri fabuloase. A marcat 146 de goluri!

Cristiano Ronaldo lasă în urmă o moștenire impresionantă. Debutat în august 2003, atacantul a adunat 234 de selecții și 146 de goluri pentru Portugalia, fiind deținătorul recordurilor mondiale masculine la ambele capitole.

Cel mai important moment al carierei sale internaționale a venit în 2016, când a cucerit Campionatul European alături de Portugalia. A câștigat și Liga Națiunilor, în 2019 și 2025.

Mai mult, Ronaldo a devenit primul fotbalist care a înscris la șase ediții diferite ale Cupei Mondiale, ultima fiind cea din 2026, când Portugalia a fost eliminată în optimile de finală de Spania.

Chiar dacă spune adio echipei naționale, Cristiano Ronaldo nu se retrage, deocamdată, din fotbal. Atacantul continuă să evolueze pentru Al-Nassr, în Arabia Saudită, și urmărește un obiectiv incredibil: atingerea bornei de 1.000 de goluri în carieră.

Cu 985 de reușite în palmares, portughezul mai are nevoie de numai 15 goluri pentru a atinge această performanță.

Pentru Portugalia însă, nimic nu va mai fi la fel. După 23 de ani, tricoul cu numărul 7 rămâne fără omul care l-a transformat într-un simbol al fotbalului mondial.

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