Momente de panică pentru Gabi Torje și Alin Alexuc la Asia Express. Mașina în care se aflau a luat foc în timpul cursei

Ultimele provocări dinaintea finalei „Asia Express” au venit la pachet cu multă tensiune pentru concurenți. În ediția de luni, 9 noiembrie, Gabi Torje și Alin Alexuc au trecut prin clipe de panică după ce mașina în care se aflau, în drum spre următoarea destinație, a început să scoată fum.

Gabi Torje și Alin Alexuc Foto: Antena 1

Momente de panică pentru Gabi Torje și Alin Alexuc la Asia Express

Cei doi s-au bucurat inițial că au găsit rapid transport și că șoferița era încântată să îi ajute să continue cursa. Femeia s-a arătat interesată de experiența lor sportivă, iar Gabi Torje și Alin Alexuc i-au arătat fotografii din competițiile la care au participat. Atmosfera relaxată s-a schimbat însă în momentul în care, prin sistemul de ventilație al mașinii, a început să iasă fum.

În timp ce cei doi concurenți s-au speriat și au început să se gândească la ce s-ar putea întâmpla, șoferița a rămas calmă și a încercat să găsească o soluție. Aceasta a căutat un service auto în apropiere, însă reacțiile lui Gabi și ale lui Alin au arătat cât de îngrijorați erau de situație.

„Patruzeci de minute în plus, aia e, ajungem mâine la Irina!”

„Simțeam miros de ars”, spune Alexuc. „Venea direct fum din volan!”

„A făcut un scurt 100% ceva! Ardea ceva în bord”

„Luăm foc în mașină”, spune Gabi. „A făcut un scurt 100% ceva! Ardea ceva în bord, asta e sigur!”

Șoferița a încercat să îi liniștească și le-a spus că ar trebui să fie în regulă dacă își continuă drumul cu viteză redusă.

„Ar trebui să fie bine dacă mergem încet”, le transmite aceasta.

Alexuc a povestit și momentul în care a observat că tânăra sufla în volan, încercând să rezolve problema.

„Când am văzut-o că ea sufla în volan!” relatează Alexuc. „Aprinde mai tare, aprinde focul!”

„Oprește aici că ardem ca șobolanii”

La un moment dat, șoferița i-a întrebat dacă preferă să oprească la un service auto sau să continue până la destinație. Răspunsul lor a venit imediat: nu voiau să își mai asume niciun risc.

„Oprește aici că ardem ca șobolanii. Trage pe dreapta!”

După această experiență, Gabi Torje și Alin Alexuc au fost preluați de un tânăr care conducea o mașină autonomă. Vehiculul i-a impresionat atât de mult, încât cei doi au comparat experiența cu o călătorie cu avionul.

„Nu ne-am urcat într-o mașină, ne-am urcat într-un avion!”