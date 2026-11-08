 Cum arată iubita discretă a lui Gabi Torje! Imagini din vacanța romantică în Las Vegas. Detaliul care a atras atenția
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Cum arată iubita discretă a lui Gabi Torje! Imagini din vacanța romantică în Las Vegas. Detaliul care a atras atenția

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Gabi Torje se bucură de o escapadă peste Ocean alături de iubita sa, Larisa. Fostul fotbalist a ajuns în Statele Unite ale Americii, unde a vizitat mai multe orașe, iar printre opririle sale s-a numărat și Las Vegas, scrie a1.ro.

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Deși obișnuiește să își țină relația departe de ochii publicului, de această dată au apărut câteva imagini din călătoria celor doi. Iubita concurentului de la „Asia Express” a publicat fotografii din vacanță, iar un detaliu dintr-una dintre ele a atras atenția.

Cum arată Larisa, iubita lui Gabi Torje. Ce imagini a publicat din Las Vegas

Larisa a împărtășit cu urmăritorii săi mai multe fotografii din Las Vegas, orașul american cunoscut pentru luminile spectaculoase, cazinouri și numeroasele atracții turistice. Imaginile surprind atmosfera specifică metropolei, dar și câteva dintre locurile vizitate în timpul escapadei.

Cei doi nu au publicat fotografii în care să apară împreună, însă un amănunt din postările Larisei a atras atenția. Într-una dintre imagini, aceasta apare ținând în mână un trandafir, detaliu care a stârnit curiozitatea urmăritorilor și care ar putea fi un gest romantic primit în timpul vacanței.

Gabi Torje este destul de rezervat atunci când vine vorba despre viața sentimentală și preferă să nu își expună relația în mediul online. Fostul internațional român publică rar imagini alături de partenera sa, motiv pentru care fotografiile din această călătorie au atras interesul celor care îl urmăresc.

De ce a plecat Gabi Torje în America

Dincolo de momentele de relaxare petrecute alături de Larisa, deplasarea lui Gabi Torje în Statele Unite are și un scop caritabil. Fostul fotbalist a ajuns inițial în Detroit, unde a participat la un turneu de fotbal dedicat unei cauze umanitare, prin care sportul îi aduce împreună pe oameni pentru a sprijini copiii.

Torje a împărtășit cu urmăritorii săi câteva imagini din orașul american și a explicat motivul pentru care se află acolo. Acesta a vorbit atât despre frumusețea peisajelor de toamnă, cât și despre importanța evenimentului la care urma să participe.

„Detroit ne întâmpină cu peisaje superbe, culori de poveste și o atmosferă specială! Dar astăzi nu suntem aici doar să ne bucurăm de frumusețea toamnei, ci și pentru un scop mult mai important: un turneu caritabil în care fotbalul ne aduce împreună. Ne vedem astăzi la teren”, a transmis Gabi Torje.

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Foto: a1.ro

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