Momente tensionate în semifinala Asia Express! Valerie Lungu a înjurat un șofer, după ce a fost la un pas de un accident teribil
Momente de panică totală și tensiune maximă pe Drumul Mătăsii pentru echipa formată din Valerie Lungu și soțul ei, Alex Gîlcă.
Cunoscută drept una dintre cele mai vizibile și vocale prezențe din noul sezon al competiției Asia Express, influencerița a trecut razant pe lângă un accident grav în timpul unei probe de autostop. Ceea ce părea o oportunitate salvatoare de transport s-a transformat într-o fracțiune de secundă într-o scenă demnă de filmele de acțiune: un conducător auto a demarat în trombă în timp ce concurenta încerca să urce în mașină, lăsând-o suspendată și provocându-i răni ușoare, dar și o criză de furie de proporții.
Cursă contra cronometru și un gest iresponsabil: mașina a demarat cu ea pe jumătate intrată
Deși au plecat de pe ultima poziție la prima probă a etapei, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au tras din greu pentru a recupera terenul pierdut în fața celorlalte echipe. Presiunea timpului și adrenalina cursei au atins însă punctul critic în momentul în care au încercat să oprească o mașină pe marginea drumului, potrivit spynews.
Un șofer a oprit la semnalele lor, lăsând să se înțeleagă că este de acord să îi transporte pe amândoi către destinație. În clipa în care influencerița s-a aplecat și a pășit în habitaclu pentru a ocupa un loc, bărbatul de la volan a călcat brusc pedala de accelerație, înainte ca tânăra să fie în siguranță în interior sau să poată închide portiera. Luată prin surprindere, Valerie s-a lovit de caroserie și a fost târâtă câțiva metri, riscând o cădere periculoasă pe asfalt.
Explozie de furie la testimoniale: „Picioarele mele erau în aer, i-am zis cuvinte greu de reprodus!”
Șocul și sperietura au scos-o complet din minți pe concurentă. În fața unui gest atât de periculos, Valerie Lungu și-a pierdut stăpânirea de sine și a răbufnit pe loc, aruncând în direcția șoferului injurii dure și reproșuri vehemente.
Ulterior, în cadrul testimonialelor difuzate în emisiune, concurenta a descris cu groază derularea incidentului, explicând cât de aproape a fost de un deznodământ tragic:
„Tu pleci cu mine, efectiv a plecat cu mine în mașină, deci picioarele mele erau în aer!”, a povestit revoltată Valerie Lungu.
Imaginile surprinse de camerele de filmat au confirmat pericolul prin care a trecut influencerița, arătând clar cum autoturismul se pune în mișcare înainte ca aceasta să fi reușit să intre complet, punând în pericol integritatea fizică a concurentei și demonstrând încă o dată cât de imprevizibile și riscante sunt etapele de autostop din reality-show