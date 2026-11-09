 Momente tensionate în semifinala Asia Express! Valerie Lungu a înjurat un șofer, după ce a fost la un pas de un accident teribil
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Momente tensionate în semifinala Asia Express! Valerie Lungu a înjurat un șofer, după ce a fost la un pas de un accident teribil

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Momente de panică totală și tensiune maximă pe Drumul Mătăsii pentru echipa formată din Valerie Lungu și soțul ei, Alex Gîlcă.

Valerie Lungu a răbufnit în Asia Express
Valerie Lungu a răbufnit în Asia Express Foto: antena1

Cunoscută drept una dintre cele mai vizibile și vocale prezențe din noul sezon al competiției Asia Express, influencerița a trecut razant pe lângă un accident grav în timpul unei probe de autostop. Ceea ce părea o oportunitate salvatoare de transport s-a transformat într-o fracțiune de secundă într-o scenă demnă de filmele de acțiune: un conducător auto a demarat în trombă în timp ce concurenta încerca să urce în mașină, lăsând-o suspendată și provocându-i răni ușoare, dar și o criză de furie de proporții.

Cursă contra cronometru și un gest iresponsabil: mașina a demarat cu ea pe jumătate intrată

Deși au plecat de pe ultima poziție la prima probă a etapei, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au tras din greu pentru a recupera terenul pierdut în fața celorlalte echipe. Presiunea timpului și adrenalina cursei au atins însă punctul critic în momentul în care au încercat să oprească o mașină pe marginea drumului, potrivit spynews

Un șofer a oprit la semnalele lor, lăsând să se înțeleagă că este de acord să îi transporte pe amândoi către destinație. În clipa în care influencerița s-a aplecat și a pășit în habitaclu pentru a ocupa un loc, bărbatul de la volan a călcat brusc pedala de accelerație, înainte ca tânăra să fie în siguranță în interior sau să poată închide portiera. Luată prin surprindere, Valerie s-a lovit de caroserie și a fost târâtă câțiva metri, riscând o cădere periculoasă pe asfalt.

Explozie de furie la testimoniale: „Picioarele mele erau în aer, i-am zis cuvinte greu de reprodus!”

Șocul și sperietura au scos-o complet din minți pe concurentă. În fața unui gest atât de periculos, Valerie Lungu și-a pierdut stăpânirea de sine și a răbufnit pe loc, aruncând în direcția șoferului injurii dure și reproșuri vehemente.

Ulterior, în cadrul testimonialelor difuzate în emisiune, concurenta a descris cu groază derularea incidentului, explicând cât de aproape a fost de un deznodământ tragic:

Tu pleci cu mine, efectiv a plecat cu mine în mașină, deci picioarele mele erau în aer!”, a povestit revoltată Valerie Lungu.

Imaginile surprinse de camerele de filmat au confirmat pericolul prin care a trecut influencerița, arătând clar cum autoturismul se pune în mișcare înainte ca aceasta să fi reușit să intre complet, punând în pericol integritatea fizică a concurentei și demonstrând încă o dată cât de imprevizibile și riscante sunt etapele de autostop din reality-show

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