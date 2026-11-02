Valerie Lungu l-a pălmuit pe soțul ei la Asia Express! Reacția lui Alex Gilca după momentul neașteptat: „Mi-au sărit dinții”

Un moment neașteptat a avut loc în cea mai recentă ediție a emisiunii „Asia Express”, acolo unde Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost nevoiți să interpreteze un scenariu în cadrul unei probe. Deși totul făcea parte din cerințele jocului, situația a luat o turnură surprinzătoare în momentul în care influencerița și-a pălmuit soțul, spre surprinderea acestuia.

Foto: instagram

Valerie Lungu a acceptat provocarea după ce a ezitat inițial

În timpul unei probe, concurenții au primit un scenariu pe care trebuiau să îl interpreteze cât mai convingător pentru a obține ștampila necesară. Una dintre indicații presupunea ca Valerie să îi ofere o palmă lui Alex.

La început, aceasta a ezitat să facă gestul și a mărturisit că nu se simțea confortabil să își lovească partenerul, chiar dacă era vorba doar despre o scenă de joc. Alex a fost cel care a încurajat-o să respecte cerința probei, pentru ca echipa să nu piardă puncte.

În cele din urmă, Valerie a decis să meargă până la capăt și să interpreteze scena conform indicațiilor primite, potrivit Viva.

Alex Gîlcă nu se aștepta la intensitatea reacției

Dacă inițial părea doar un moment amuzant din cadrul unei probe, situația l-a luat prin surprindere pe Alex Gîlcă. Acesta a recunoscut că nu se aștepta ca soția sa să intre atât de bine în rol și să ofere o palmă atât de convingătoare.

După moment, Valerie a izbucnit în râs, însă Alex nu a părut la fel de amuzat de întreaga situație.

„Mi-a dat o palmă de mi-au sărit dinții. Și asta m-a enervat”, a reacționat acesta, surprins de intensitatea gestului, deși era conștient că făcea parte din scenariul impus de probă.

Momentul a stârnit amuzamentul celor prezenți și a demonstrat încă o dată cât de departe sunt dispuși să meargă concurenții pentru a trece cu bine de provocările competiției.

Valerie și Alex, printre cele mai competitive echipe

De la începutul sezonului, Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au remarcat prin ambiția și determinarea de care au dat dovadă în cadrul probelor. Cei doi au traversat împreună momente tensionate, dar și situații amuzante, încercând să rămână în cursa pentru marele premiu.

Experiența „Asia Express” continuă să le testeze nu doar rezistența fizică și psihică, ci și relația de cuplu, fiecare etapă aducând provocări neașteptate și momente care îi scot complet din rutina de zi cu zi.