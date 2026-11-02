 Valerie Lungu l-a pălmuit pe soțul ei la Asia Express! Reacția lui Alex Gilca după momentul neașteptat: „Mi-au sărit dinții”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Valerie Lungu l-a pălmuit pe soțul ei la Asia Express! Reacția lui Alex Gilca după momentul neașteptat: „Mi-au sărit dinții”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un moment neașteptat a avut loc în cea mai recentă ediție a emisiunii „Asia Express”, acolo unde Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost nevoiți să interpreteze un scenariu în cadrul unei probe. Deși totul făcea parte din cerințele jocului, situația a luat o turnură surprinzătoare în momentul în care influencerița și-a pălmuit soțul, spre surprinderea acestuia.

image
Foto: instagram

Valerie Lungu a acceptat provocarea după ce a ezitat inițial

În timpul unei probe, concurenții au primit un scenariu pe care trebuiau să îl interpreteze cât mai convingător pentru a obține ștampila necesară. Una dintre indicații presupunea ca Valerie să îi ofere o palmă lui Alex.

La început, aceasta a ezitat să facă gestul și a mărturisit că nu se simțea confortabil să își lovească partenerul, chiar dacă era vorba doar despre o scenă de joc. Alex a fost cel care a încurajat-o să respecte cerința probei, pentru ca echipa să nu piardă puncte.

În cele din urmă, Valerie a decis să meargă până la capăt și să interpreteze scena conform indicațiilor primite, potrivit Viva.

Alex Gîlcă nu se aștepta la intensitatea reacției

Dacă inițial părea doar un moment amuzant din cadrul unei probe, situația l-a luat prin surprindere pe Alex Gîlcă. Acesta a recunoscut că nu se aștepta ca soția sa să intre atât de bine în rol și să ofere o palmă atât de convingătoare.

După moment, Valerie a izbucnit în râs, însă Alex nu a părut la fel de amuzat de întreaga situație.

„Mi-a dat o palmă de mi-au sărit dinții. Și asta m-a enervat”, a reacționat acesta, surprins de intensitatea gestului, deși era conștient că făcea parte din scenariul impus de probă.

Momentul a stârnit amuzamentul celor prezenți și a demonstrat încă o dată cât de departe sunt dispuși să meargă concurenții pentru a trece cu bine de provocările competiției.

Valerie și Alex, printre cele mai competitive echipe

De la începutul sezonului, Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au remarcat prin ambiția și determinarea de care au dat dovadă în cadrul probelor. Cei doi au traversat împreună momente tensionate, dar și situații amuzante, încercând să rămână în cursa pentru marele premiu.

Experiența „Asia Express” continuă să le testeze nu doar rezistența fizică și psihică, ci și relația de cuplu, fiecare etapă aducând provocări neașteptate și momente care îi scot complet din rutina de zi cu zi.

Ghid de cumpărături

banner Ilona brezoianu jpg
#Exclusiv Click!
Ilona Brezoianu rupe tăcerea despre „Te cunosc de undeva”. Ce s-a întâmplat după ce Pepe a dat bir cu fugiții? PrimeTime
image png
Toma Cuzin, posibilă condamnare cu executare. Specialist: „Riscul este real” Vedete românești
image
„Nimănui nu-i pasă de o diplomă”. Cât câștigă românii fără facultate și de ce mulți regretă că nu au studii superioare adevarul.ro
image
Șantierul autostrăzii cu tuneluri din vestul României se apropie de final. Munții de pământ excavați au schimbat peisajul adevarul.ro

Parteneri

image
Filip Stojilkovic, desființat în direct: „Ratează în draci! Un atacant de mare duzină, de Divizia B” www.fanatik.ro
image
EXCLUSIV. Proprietara magazinului îl contrazice pe Ciolacu despre "blana de 500 de euro" observatornews.ro
image
După scandalul blănurilor, Marcel Ciolacu spune că nu se gândește să facă nuntă: „Rămânem în probe, după modelul prezidențial” www.antena3.ro
image
Scandal în plenul Camerei Deputaților între Dan Tanasă de la AUR și Cosma Botond de la UDMR: ”În România, cine susține orice altceva decât limba română este un trădător ordinar de țară” / „Foaie verde ananas, papagal ai fost, papagal ai rămas” www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Celebrul miliardar mizează pe Ion Ţiriac că va îndeplini visul uriaş al românilor: „E omul potrivit să facă asta” as.ro
image
Cum scazi consumul centralei pe timpul nopții. La câte grade să setezi termostatul înainte de culcare playtech.ro
image
Gigi Becali, mesaj direct pentru Andrei Nicolescu: „Să nu-i treacă prin cap asta!” www.fanatik.ro
image
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Abilitățile de amantă iscusită au salvat-o de sărăcie! Regina neîncoronată a curtezanelor pariziene a ajuns contesă și muză okmagazine.ro
image
Fanii familiei regale, uluiți de noua fotografie cu Prințul Louis! Toți au observat un lucru neașteptat okmagazine.ro
image
Credințele supranaturale ale oamenilor din Evul Mediu: de la elfi și zâne la răpiri și morți-vii historia.ro
image
#Istoria unui tablou
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842? historia.ro
bianca ghiurca si printul marco jpg
#Insula iubirii
Bianca Ghiurcă a explodat la bonfire! I-a cerut lui Radu Vâlcan să oprească filmările: „Fără cameră, că o iau și o sparg” PrimeTime
andreea banica instagram jpg
Andreea Bănică, surprinsă de Cătălin Măruță cu un mesaj din trecut. Artista a izbucnit în plâns PrimeTime
banner Ilona brezoianu jpg
#Exclusiv Click!
Ilona Brezoianu rupe tăcerea despre „Te cunosc de undeva”. Ce s-a întâmplat după ce Pepe a dat bir cu fugiții? PrimeTime
Mirela Vaida, de la trei copii direct în aventura Asia Express
#Asia Express
Foto„Cea mai mare victorie a mea este că am ajuns până aici!” Mirela Vaida, dezvăluiri emoționante după cele nouă etape la Asia Express PrimeTime
pro tv jpeg
PRO TV anunță grila pentru 2027. Un show legendar revine pe micile ecrane după 20 de ani PrimeTime
lora si carmen harra
Carmen Harra a prezis că Lora va divorța de Ionuț Ghenu. Reacția neașteptată a artistei: „Nu îmi venea să cred” PrimeTime
irina fodor asia express instagram jpg
#Asia Express
Schimbare neașteptată la Asia Express! Ce s-a întâmplat cu echipele? Anunțul făcut de Irina Fodor PrimeTime
valerie lungu jpg
VideoValerie Lungu, clipe de groază după „Asia Express”! A fost urmărită până acasă și s-a temut pentru viața ei PrimeTime
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a făcut parada modei la Timișoara, într-o rochie cu decolteu și cu o geantă Chanel de 4.000 de euro. Cine este Mihaela Grindeanu actualitate.net