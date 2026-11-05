Maurice Munteanu, replică tăioasă pentru Valerie Lungu după Asia Express: „Sper să își rezolve propriile traume!”

Aventura de pe Drumul Mătăsii a lăsat urme adânci, dar și replici tranșante după revenirea în țară. Eliminat în etapa a opta a competiției Asia Express alături de partenera sa, Connie Preda, Maurice Munteanu privește în urmă cu detașare, definind întreaga experiență extremă drept o terapie.

Maurice Munteanu i-a transmis un mesaj neașteptat lui Valerie Lungu Foto: Instagram

În cadrul unui interviu exclusiv acordat pentru cancan.ro, influentul critic de modă a vorbit deschis despre limitările fizice depășite, despre conexiunea neașteptată creată cu artistul Cheloo, dar mai ales despre tensiunile mocnite cu Valerie Lungu, pe care a refuzat categoric să o ierte sau să o considere apropiată.

Punct final în războiul cu Valerie Lungu: „E un proces complicat și de lungă durată”

Conflictul deschis dintre Maurice Munteanu și Valerie Lungu a ținut capul de afiș al micilor ecrane încă din primele episoade ale sezonului. Scânteia s-a aprins chiar din primele zile de filmare, după ce stilistul a aflat că tânăra creatoare de conținut ar fi făcut ironii pe seama lui, povestind celorlalți concurenți că Maurice ar fi sforăit zgomotos în noaptea în care au împărțit aceeași iurtă. Schimburile de replici acide, șicanele reciproce și penalizările strategice aplicate în timpul probelor au adâncit prăpastia dintre cei doi.

Întrebat direct dacă reconcilierea a fost posibilă după stingerea reflectoarelor, criticul de modă a oferit o replică tăioasă:

„Nu suntem în relații. Niciodată nu am fost. Eu nu am resentimente față de Valerie. Sper să fie bine și să își rezolve propriile traume. E un proces complicat și de lungă durată. Nu toți oamenii se simt confortabil cu asta sau sunt dispuși să îl parcurgă”, a declarat tranșant Maurice Munteanu pentru cancan.ro.

De la efortul extrem demn de „Kill Bill” la surpriza numită Cheloo și visul alături de Bădulescu

Deși a înfruntat căldura sufocantă, lipsa acută de somn și presiunea continuă, juratul mărturisește că nu regretă nicio secundă pasul făcut și că ar repeta experiența oricând. Cel mai greu moment a fost traversat pe treptele unui sit religios, unde doar proiecția unui reper cinematografic celebru l-a oprit din a abandona cursa:

„Țin minte că eram într-un templu, într-un parc național superb, pe o căldură oribilă. Am urcat și coborât mii de trepte, în ritm alert, ca Uma Thurman în «Kill Bill». Simțeam că voi ceda, dar fix gândul la film și la Uma m-a ajutat să merg mai departe. Mi-am spus: «Poți!». Și am putut!”, a mărturisit acesta, adăugând că problemele apărute la genunchi s-au rezolvat favorabil în urma ședințelor de recuperare medicală.

Marea surpriză a competiției a venit însă pe plan uman, prin prisma apropierii de Cheloo, o prezență care a contrastat puternic cu etichetele clasice din showbiz: „Cheloo e un tip fantastic. Am avut conversații foarte mișto, închegate. Ne-am înțeles perfect și, da, m-a surprins: e profund, empatic, are umor”.

În privința banilor primiți, Maurice susține că miza financiară a pălit în fața valorii terapeutice a concursului, iar perspectiva de a face echipă într-o eventuală ediție viitoare cu buna sa prietenă Raluca Bădulescu îl amuză copios: „Hahahaha! Da, aș merge. Nici nu pot să mă gândesc la asta. Ar fi explozivă situația!”.