 Motivul pentru care Oana Tomoiagă de la Asia Express a divorțat de soțul ei. Artista a fost casătorită timp de trei ani și are un băiețel
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Motivul pentru care Oana Tomoiagă de la Asia Express a divorțat de soțul ei. Artista a fost casătorită timp de trei ani și are un băiețel

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Parcursul spectaculos al echipei formate din Oana Tomoiagă și Mirela Vaida la Asia Express 2026, unde au demonstrat o forță remarcabilă și au luptat până în semifinala competiției, a readus-o pe îndrăgita interpretă de folclor în lumina reflectoarelor.

Căsnicia Oanei Tomoiagă s-a încheiat după numai trei ani
Căsnicia Oanei Tomoiagă s-a încheiat după numai trei ani Foto: facebook

Dincolo de determinarea de pe traseu, artista a surprins publicul cu dezvăluiri sincere despre cele mai intime și delicate capitole din viața privată. În timpul unei probe solicitante, Oana Tomoiagă a vorbit deschis despre destrămarea căsniciei sale, amintind că, deși a fost o etapă dificilă din care a rezultat un băiețel, divorțul nu a reprezentat cel mai dureros moment pe care l-a trăit. Căsătorită de foarte tânără, la vârsta de numai 22 de ani, solista a fost nevoită să accepte că drumul alături de partenerul ei se încheiase definitiv.

Cine este Șerban Horj, fostul sot al Oanei Tomoiagă

Bărbatul alături de care Oana Tomoiagă a pășit spre altar la o vârstă fragedă este Șerban Horj, o figură binecunoscută și respectată în peisajul folclorului românesc. Pasionat de tradiții, Șerban Horj s-a remarcat atât ca violonist de excepție, cât și ca solist vocal, lansând numeroase compoziții muzicale de-a lungul anilor.

Prezent frecvent pe marile scene în straie populare maramureșene, artistul a împărtășit cu interpreta aceeași dragoste pentru cântecul tradițional, dar legătura lor profesională și sentimentală a fost supusă multor încercări odată cu trecerea timpului și schimbarea priorităților, potrivit TvMania.

Motivul pentru care au divortat, dupa trei ani de casnicie

Mariajul a rezistat trei ani, perioadă marcată de venirea pe lume a fiului lor, dar și de mutări succesive care au influențat stabilitatea căminului. După 11 ani petrecuți în București, Oana Tomoiagă și soțul ei au decis să revină la Maramureș. Distanțarea afectivă și viziunile radical diferite asupra viitorului au erodat însă iremediabil legătura de cuplu:

„Căsnicia noastră a durat trei ani de zile. Ne-am dat seama că nu mai gândim la fel, nu mai avem aceleași idealuri, începuse o tensiune între noi”, a mărturisit Oana Tomoiagă, la Asia Express.

Deziluzia destrămării familiei a determinat-o pe artistă să facă o schimbare radicală de mediu pentru a-și ocroti copilul:

„Am locuit în București 11 ani, iar după ce m-am căsătorit și am făcut un copil ne-am mutat la Maramureș. Eu împreună cu fostul meu soț am ales să ne mutăm la Maramureș, după a venit și perioada în care ne-am separat, apoi am ales Sibiul, pentru că am foarte mulți prieteni și nu am vrut să-mi cresc copilul în agitație”, a povestit solista.

Artista si-a refacut viata dupa divort

Rămasă o mamă devotată, Oana Tomoiagă a reușit să depășească eșecul conjugal și să își deschidă din nou sufletul. De aproape cinci ani, vedeta trăiește o poveste de dragoste discretă și solidă alături de Denis Bătrînu, cunoscut creator de conținut video și videograf specializat în producția de clipuri muzicale și evenimente private de lux.

Criteriul suprem în acceptarea noului partener a fost legătura acestuia cu fiul său, aspect asupra căruia artista a refuzat categoric orice compromis:

„Am o relație de patru ani, cinci ani. Am o relație frumoasă, foarte frumoasă. Să știi că nu este ușor să alegi un bărbat în viața ta, pentru că atunci când ai un copil trebuie să ții cont de el prima dată. Adică primul criteriu după care îți alegi pe cineva în viața ta, alegi un om care să-l placă pe copilul tău, după care să vezi că-l iubește copilul pe al tău, iar relația pe care o am cu Denis de cinci ani de zile mă împlinește foarte tare”, a declarat Oana Tomoiagă, pentru Click. 

Reinstalată la Sibiu alături de familie, semifinalista Asia Express a lăsat în urmă tensiunile trecutului, demonstrând că un divorț asumat la momentul potrivit poate fi pasul obligatoriu către liniște și împlinire autentică.

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