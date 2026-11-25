Sile și Nuțu Cămătaru au dat primele declarații după audierile la DIICOT. Acolo au ajuns și alte persoane din familia lor, cu toții find suspectați că ar fi exploatat maneliști. Ce au avut ei de spus și cum le-au luat artiștii apărarea în acest caz.

Nuțu și Sile cămătaru, din nou la DIICOT. Foto: captură Facebook/ Marian Ceaușescu/Cancan.ro

Procurorii DIICOT au mers miercuri dimineață acasă la Sile Cămătaru și Nuțu Cămătaru. De asemenea, au descins și în alte 40 de locații din mai multe județe, într-un dosar în care se suspectează că cei doi frați ar fi forțat anumiți maneliști, precum Florin Salam, Tzancă Uraganu sau Luis Gabriel, să-și anuleze evenimentele și să cânte pe mai puțini bani.

Primele declarații ale fraților Cămătaru

Fraţii Nuţu şi Sile Cămătaru şi rudele lor, fii şi gineri, sunt acuzați că au terorizat cei mai cunoscuți maneliști din România și i-a obligat să cânte pentru ei. De asemenea, ei le-ar fi luat banii artiștilor obținuți din dedicații. Printre ei s-ar număra Florin Salam, Tzancă Uraganu sau Luis Gabriel, scrie observatornews.ro.

Suspecții au fost așteptați de jurnaliști și au dat primele declarații de la sediul DIICOT. La ieșirea de la audieri, Sile cămătaru susține că se aștepta să fie anchetat din nou.

”Cum să nu! Trăim în România şi aici totul e posibil. Nu! Asta exclus! (n.r. să se întoarcă la închisoare)”, a declarat Sile Cămătaru, conform observatornews.ro.

Fiul lui Sile Cămătaru, Daniel Balint, a declarat că probele strânse în aces caz vor stabili dacă sunt sau nu vinovați.

„Important este ceea ce se dovedeşte a fi adevărat. Suntem condamnaţi la moarte dinainte să ne naştem!”, a declarat Daniel Balint, conform sursei citate.

În același timp, Nuțu și Sile Cămătaru i-au obligat pe artiști să accepte bodyguarzii din clanul lor, dar scopul era altul: nu pentru a-i proteja, ci pentru a-i controla. De asemenea, au fost și agresivi cu artiștii.

„Pentru a-şi impune solicitările, membrii grupului au recurs la ameninţări cu lipsirea de libertate, introducerea în portabgajul unui atutoturism şi cu agresiuni fizice de natură să provoace pierderea auzului", a explicat Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT.

Maneliștii îi apără pe Nuțu și Sile Cămătaru

Între timp, maneliștii le iau apărarea fraților Cămătaru și susțin că nu a fost niciodată vorba ca ei să fie forțați în vreun fel sau agresați. Lele a declarat că a fost la evenimentele lor din „prietenie și respect”.

„Cântam, dar niciodată obligat sau ceva. E o chestie de prietenie între noi. Cam atât. A fost o chestie de prietenie şi de respect", a declarat Lele, conform publicației citate.

Și Tzancă Uraganu a vorbit despre subiect. Acesta a declarat că lucrurile nu stau chiar așa. „Nu pot să vă spun decât atât, momentan. Se exagerează foarte mult, aşa că voi reveni cu detalii în cel mai scurt timp".