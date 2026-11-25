Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel și alți maneliști celebri ar fi fost șantajați, amenințați cu violența și obligați să cânte gratuit în cluburile controlate de clanul Cămătaru, refuzând orice alt contract concurent.

Amenințări și șantaj la adresa unor artiști cunoscuți Foto: Facebook & Captură video Poliția Română

Polițiștii Capitalei și procurorii DIICOT au efectuat miercuri 45 de percheziții în București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș, urmând să pună în executare peste 40 de mandate de aducere într-o anchetă ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunere la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.

„Paznici” plasați lângă artiști și interdicția de a cânta la festivaluri

Potrivit anchetatorilor, cele două grupări infracționale s-au format în anul 2025 în București și Ilfov, fiind strâns conectate atât prin interese financiare comune, cât și prin legături de rudenie.

Suspecții s-ar fi folosit de reputația violentă a unuia dintre lideri pentru a-i intimida pe lăutari și pe impresarii acestora, plasând chiar oameni în permanență lângă artiști pentru a le supraveghea activitatea.

În vara anului 2026, mai mulți cântăreți au fost amenințați să nu urce pe scenele altor cluburi sau ale unui festival care făceau concurență localurilor grupării, fiind lăsați să onoreze anumite spectacole doar dacă acceptau să cânte gratis sau pe sume derizorii în cluburile controlate de suspecți.

„Prin acte repetate de constrângere psihică, amenințări cu violențe și intimidări, coordonatorii grupurilor au determinat una dintre persoanele vătămate să presteze servicii muzicale în beneficiul acestora, în condițiile stabilite unilateral, fără a primi vreo remunerație sau în schimbul unor onorarii semnificativ mai mici decât cele practicate în mod obișnuit pentru prestații similare”, arată Poliția Capitalei.

Pe lângă monopolul impus asupra artiștilor și perceperea unor „taxe de protecție”, ancheta a scos la iveală fapte de proxenetism cu victime exploatate în Germania și Elveția, dar și împrumuturi cu camătă. Când datornicii întârziau plata, aceștia și familiile lor erau amenințați cu violența, într-unul dintre cazuri, un suspect s-a deplasat la locuința unei victime pentru a o forța să îi cedeze un autoturism de lux cu o valoare mult mai mare decât datoria.

Cine sunt suspecții și artiștii vizați de ancheta DIICOT

Potrivit Adevărul și surselor judiciare, pe lista celor 10 suspecți din dosar se regăsesc frații Nuțu și Sile Cămătaru, doi dintre fiii lui Sile Cămătaru, Balint Vasile Daniel, zis „Dani al lui Sile”, și Balint Nuțu Mario precum și doi gineri ai lui Nuțu Cămătaru, Dan Emanuel Daniel, zis „Manu Bombardierul”, și Petcu Cezar. Alături de aceștia sunt vizați și apropiați ai clanului: Șpac Vladimir Florin, Țuțu Radu Giovani, Ionescu Mohamed și Nedelcu Giani Laurențiu.

De cealaltă parte, printre artiștii care ar fi căzut victime presiunilor și amenințărilor se numără nume sonore ale industriei: Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Biju, Cocoș de la Călărași și Lele.

La operațiunea de miercuri au participat polițiști din toate sectoarele Capitalei, de la Serviciul Investigații Criminale Central, inspectoratele județene Brașov și Mureș, specialiști ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală și jandarmi din Brigada Specială de Intervenție și Jandarmeria Capitalei. Autoritățile reamintesc că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile procesuale și de prezumția de nevinovăție.