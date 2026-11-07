 Psihopații nu arată așa cum îți imaginezi! Cum recunoști oamenii periculoși de lângă tine
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Psihopații nu arată așa cum îți imaginezi! Cum recunoști oamenii periculoși de lângă tine

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Dan Gabriel Rusu, doctor în criminologie și profesor universitar în Marea Britanie, a vorbit despre unul dintre cele mai importante semnale pe care oamenii tind să le ignore atunci când interacționează cu persoane periculoase. Invitat în podcastul „Fain și Simplu”, moderat de Mihai Morar, specialistul a explicat de ce instinctul nu ar trebui trecut cu vederea și cât de greu poate fi uneori să identificăm adevăratul caracter al unei persoane.

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Foto: captură YouTube

Acesta a atras atenția asupra faptului că unii dintre cei mai periculoși oameni nu au o înfățișare care să trezească suspiciuni. Dimpotrivă, pot fi persoane carismatice, cuceritoare și capabile să câștige rapid încrederea celor din jur. Tocmai această imagine poate face dificilă recunoașterea comportamentului lor real.

De ce este important să ne ascultăm instinctul când întâlnim persoane periculoase

Dan Gabriel Rusu consideră că oamenii ar trebui să acorde mai multă atenție propriilor instincte, chiar și atunci când rațiunea încearcă să găsească explicații pentru anumite comportamente. De multe ori, o persoană poate simți că ceva nu este în regulă într-o relație sau într-o interacțiune, însă alege să ignore acel semnal.

Specialistul a explicat că mintea umană încearcă uneori să raționalizeze situațiile și să găsească justificări, chiar dacă instinctul transmite un avertisment. Astfel, oamenii ajung să regrete că nu au plecat atunci când au simțit pentru prima dată că există ceva suspect.

„Cred că noi trebuie să ne respectăm instinctul mai mult, Mihai. Cred că mintea de multe ori ne îndeamnă să raționalizăm ceva și să nu ne ascultăm instinctul. Iar noi suntem echipați cu un instinct și de multe ori nu îl respectăm și te gândești: «Băi, dar am simțit, dar n-am plecat»”, a explicat Dan Gabriel Rusu.

Acesta a subliniat că identificarea persoanelor periculoase nu este întotdeauna simplă, mai ales pentru că unele dintre ele au capacitatea de a-i cuceri pe cei din jur prin comportament și aparențe.

Ted Bundy, exemplul unui criminal în serie care îi putea cuceri pe cei din jur

În cadrul conversației cu Mihai Morar, doctorul în criminologie a adus în discuție cazul lui Ted Bundy, unul dintre cei mai cunoscuți criminali în serie. Specialistul a explicat că imaginea unor astfel de infractori este adesea diferită de stereotipurile promovate în filme și documentare.

Ted Bundy era cunoscut pentru comportamentul său carismatic și pentru felul în care reușea să câștige încrederea oamenilor. Dan Gabriel Rusu a amintit că numărul crimelor atribuite acestuia este foarte mare, deși nu toate cazurile vehiculate sunt probate.

Potrivit specialistului, există o tendință de a prezenta criminalii în serie drept personaje extrem de inteligente, sofisticate și cu o cultură impresionantă. Acesta consideră însă că imaginea respectivă este, în multe cazuri, un construct mediatic care contribuie la glorificarea unor infractori.

„Criminalii în serie nu arată așa. Ei sunt niște inadaptați social, nu au IQ-ul ăsta extraordinar. Nu-ți pot cita din Dante Alighieri la orice zi, la orice oră din zi și din noapte și nici nu au o colecție de vinuri foarte scumpe din care te servești atunci când te duci”, a explicat Dan Gabriel Rusu.

Profesorul universitar a mai spus că acești infractori pot fi, de fapt, persoane lipsite de farmecul intelectual și sofisticarea pe care producțiile media le atribuie uneori unor asemenea personaje. Din punctul său de vedere, glorificarea lor ar trebui să înceteze.

Cum pot fi recunoscute persoanele cu trăsături psihopatice

Un alt subiect abordat în podcast a fost psihopatia și modul în care anumite trăsături pot face ca o persoană să pară atrăgătoare în ochii celor din jur. Dan Gabriel Rusu a explicat că superficialitatea poate fi însoțită de un comportament fermecător, care îi ajută pe unii indivizi să creeze o impresie favorabilă.

Tocmai această combinație face dificilă identificarea lor. Spre deosebire de imaginea unor personaje negative din filme, persoanele cu astfel de trăsături nu au semne fizice evidente care să le trădeze comportamentul.

Specialistul a subliniat că, dacă oamenii periculoși ar avea caracteristici vizibile și ușor de recunoscut, identificarea lor ar fi mult mai simplă. În realitate, lucrurile nu funcționează astfel, iar aparențele pot fi înșelătoare.

„Dacă ar avea coarne și o coadă lungă, cu siguranță ar fi foarte ușor de identificați, dar ei nu sunt ușor de identificat prin modul în care arată”, a punctat Dan Gabriel Rusu în discuția cu Mihai Morar.

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