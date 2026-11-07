Reacția psihologului Radu Leca, după posibila tentativă de răpire a băiatului din Caracal. Ce trebuie învățați copiii, reguli de aur care le pot salva viața

Psihologul Radu Leca le oferă, exclusiv prin intermediul Click!, părinților din mediul rural, câteva sfaturi de aur, după recenta tentativă de răpire a băiatului de 11 ani din Caracal. Iată ce trebuie să știe copiii, cum trebuie să reacționeze, când sunt abordați de necunoscuți, pe șosea, dar și cum să evite insistența acestora. Și pilotul Titi Aur, expert în conducerea defensivă, și-a expus punctul de vedere, referitor la cazul care a șocat o țară întreagă.

1/2 Pilotul Titi Aur și psihologul Radu Leca au analizat cazul copilului din Caracal, ajuns în atenția autorităților Foto: click.ro

Cât de periculos este să te urci în mașini „la ocazie”, de tip autostop?

Psihologul Radu explică, în primul rând, de ce se ajunge la această variantă de transport, de tip „Ia-mă, nene!”, de altfel, obișnuit, între sate și comune:

„Este vorba despre vulnerabilitatea contextului rural, izolare geografică. Drumurile sătești sunt mai puțin circulate, fără camere de supraveghere sau martori potențiali. Intervine și lipsa alternativelor, transportul public limitat creează presiunea de a accepta orice cursă. E vorba și despre dinamica „cunoașterii”. În sat, lumea se cunoaște, dar acest lucru creează o falsă siguranță. Un necunoscut poate pretinde că „e prieten cu tatăl tău” sau că „l-am văzut la biserică”.

Ce riști dacă te urci în mașina unui necunoscut: „În spațiile închise, țipetele nu mai sunt auzite”

Vă prezentăm și riscurile specifice, când te urci în mașina unui necunoscut:

„Odată urcat în mașină, copilul pierde controlul asupra destinației și a opririlor. Intervine și imposibilitatea de a cere ajutor. În spații închise, telefonul poate fi luat, iar țipetele nu sunt auzite. Au fost și cazuri în care unii șoferi s-au dovedit a fi persoane rău-intenționate. Aceștia caută exact copiii care merg singuri pe drumuri de țară, oferindu-se „din bunătate” să îi ajute”.

Atenție la tacticile-momeală!

Iată și ce anume trebuie să îi învețe părinții pe copiii lor, din mediul rural, care sunt regulile de aur:

„Principiul de bază este: „Nu urca niciodată în mașina unui necunoscut!” Explicați copilului că refuzul politicos este permis, așa că pot spune: „Nu, mulțumesc, îi aștept pe părinții mei.” Dacă cineva insistă sau devine agresiv, copilul trebuie să știe că fuga este acceptabilă, chiar dacă pare nepoliticos.

Copiii trebuie învățați că adulții periculoși folosesc adesea: atingerea emoțională și spun: „Mama ta e bolnavă, te-am luat să te duc la ea”. Pot folosi autoritatea falsă, adresându-se copilului: „Sunt polițist, profesor, preot am voie să te iau!” Mai există și așa-zisa momeală: „Am cățeluși în mașină” sau „Te duc la înghețată.”

„Dacă copilul simte pericol, trebuie să alerge la prima casă, magazin sau la biserică”

Radu Leca explică și cum trebuie să reacționeze copiii, în astfel de cazuri:

„Copiii sau chiar și adulții, care se simt în pericol, trebuie să păstreze distanța de siguranță. Dacă o mașină oprește lângă copil, acesta trebuie să stea la minimum 2 metri de mașină.

Nu vă apropiați de șofer să vorbiți, răspundeți de la distanță, fără a vă apleca la geam. Dacă simte pericol, copilul trebuie să alerge spre primul magazin, școală, biserică sau spre prima casă cu lumina aprinsă, nicidecum spre casa lui, dacă e singur acasă”, a mai adăugat Radu Leca, exclusiv pentru Click!

Protocol de acțiune pentru copii, pași concreți

În astfel de situații, când te simți urmărit de un șofer insistent, nu te opri, nu te apropia de mașină:

„Continuă să mergi sau oprește-te la distanță sigură. Verifică dacă persoana pretinde că îl cunoaște pe părinte, copilul trebuie să sune imediat la părinte pentru confirmare (nu accepta „lasă, sun eu”). Trebuie să refuzi cu fermitate: „Nu am voie să urc în mașini străine” sau „Părinții mei vin imediat”.

Dacă persoana insistă, trebuie să strigi „Ajutor!”, pentru ca oamenii să înțeleagă că nu e o ceartă între cunoscuți. Trebuie să alergi în sens opus direcției mașinii, spre locuri publice. Trebuie să memorezi numărul mașinii, culoarea, particularități ale șoferului (dacă se poate face fără a se apropia)”, a mai precizat Radu Leca, exclusiv pentru Click!

Rolul părinților: „Stabiliți un cuvânt-cod pe care doar familia îl cunoaște”

Trebuie creat un „cod familial”, cunoscut numai de către părinți și de către copii:

„Stabiliți un cuvânt-cod pe care doar familia îl cunoaște. Dacă cineva vine să ia copilul, trebuie să știe acel cuvânt. Regula de confirmare: copilul nu pleacă niciodată cu nimeni (chiar și cunoscuți), fără să confirme telefonic cu părintele. Jucați „teatru” acasă: unul dintre părinți joacă rolul șoferului necunoscut, copilul exersează refuzul și fuga.

Învățați copilul să țipe specific: „Ajutor, nu e tatăl meu!”. pentru că un simplu „ajutor” poate fi interpretat ca joacă). Copilul trebuie să aibă mereu telefon cu credit și cu baterie încărcată, e obligatoriu pentru copiii care merg singuri. Părinții să folosească aplicațiile de localizare (cu acordul copilului, explicând că este pentru siguranța lui, nu pentru control).

Cum să reacționeze cei din comunitate, în astfel de cazuri

Radu Leca e de părere că cei din jur îl pot scoate pe copil din impas, dacă intervin la timp:

„Dacă vedeți un copil singur pe drum și o mașină oprită lângă el, opriți-vă și întrebați „Ești bine? Îl cunoști pe acest om?”. Nu lăsați copiii să aștepte singuri în stații de autobuz izolate sau la marginea satului.

Dacă observați un vehicul care „cerșește” copii (oprește des lângă copii), notați numărul și anunțați poliția. Scopul nu este să creștem copii anxioși, ci copii vigilenți și încrezători. Un copil care știe că are dreptul să refuze, că poate striga și că părinții îl vor crede întotdeauna (chiar dacă a greșit), este un copil mai greu de victimizat. Vă încurajez să discutați deschis cu copiii despre acest subiect, teamă ascunsă este mai periculoasă decât teamă exprimată și gestionată”.

Titi Aur, expert în conducerea defensivă: „Nu se mai țin ore de educație rutieră, cursurile sunt opționale, părinții nu le bifează”

Și pilotul Titi Aur, expert în conducerea defensivă, a luat atitudine, exclusiv prin intermediul Click!:

„În România, nici în școli și nici în grădinițe nu se mai țin ore de educație rutieră, aici ar fi fost inclus și cum să traversezi strada, pe unde să te plimbi cu bicicleta sau ce pericole te pândesc, când ieși pe stradă, căci mai sunt și oameni răi. Sfatul meu e ca nimeni, mai ales dacă e femeie sau copil, să nu se urce în mașina unui necunoscut, căci singur nu se poate apăra, la o adică. A, da, dacă ai făcut cursuri de karate, ești mai liniștit!

Aceste cursuri de educație rutieră au devenit opționale în școli, nu sunt bifate de părinți, preferă mai degrabă să-și ducă fiii și fiicele la dansuri irlandeze, că sună mai bine. Cei din învățământ ar fi dorit să se țină, dar părinții nu se înghesuie să-și trimită copiii la astfel de cursuri, care, în multe cazuri, le pot salva viața”.

Ce a pățit, de fapt, copilul de 11 ani, din Caracal?

Potrivit adevarul.ro, copilul de 11 ani a fost abordat de trei persoane necunoscute, aflate într-o mașină, pe o stradă din municipiul Caracal. Aceștia i-ar fi propus să îl ducă la Craiova. Incidentul a avut loc pe 1 noiembrie 2026, pe strada Craiovei, în apropierea zonei în care locuia Gheorghe Dincă. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru tentativă de lipsire de libertate în mod ilegal.

Mama copilului de 11 ani din Caracal a explicat că băiatul aștepta microbuzul, care urma să îl transporte la Craiova, unde trebuia să ajungă la antrenamentul de fotbal. Mijlocul de transport a întârziat însă câteva minute, timp în care minorul a rămas pe marginea drumului. Ea consideră că vigilența fiului său l-a salvat:

„A avut norocul că a fost foarte perspicace și le-a urmărit fiecare mișcare și și-a dat seama de intenție. El în fiecare duminică la ora 12.30 așteaptă microbuzul care îl duce la fotbal către Craiova”.

„